Bắt giữ nhân viên DJ sau hơn một năm lẩn trốn truy nã

Cơ quan CSĐT Công an (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công Trương Minh Hiếu (SN 1998, trú tại tổ 1, khu 7B, phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) khi đang lẩn trốn tại huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang). Đây là đối tượng bị truy nã về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, trước khi bị phạm tội, Hiếu làm nhân viên DJ tại quán Pub Lai Zai.

Theo tài liệu điều tra, vào lúc 11h ngày 21/10/2023, Công an huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh Pub Lai Zai (tại khu 8, thị trấn Cái Rồng), do Bùi Tuấn Đạt (SN 1987, trú tại khu 8, thị trấn Cái Rồng) làm chủ và Vũ Viết Thủy (SN 1985, trú tại nhà số 6, ngõ 61, Võ Huy Tâm, phường Cẩm Trung, TP. Cẩm Phả) là quản lý điều hành.

Chân dung đối tượng Trương Minh Hiếu. Ảnh: Cơ quan Công an.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này đang hoạt động kinh doanh phục vụ khách sử dụng dịch vụ nghe nhạc, uống bia, bóng cười. Cùng với đó, cơ quan chức năng phát hiện những người ở quán có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Vân Đồn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Minh Hiếu (nhân viên DJ tại quán) về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Do đối tượng này bỏ trốn, nên ngày 28/6/2024, cơ quan CSĐT Công an huyện Vân Đồn ra quyết định truy nã số 319 đối với Trương Minh Hiếu.

Theo cơ quan công an, do Trương Minh Hiếu làm nghề DJ, có nhiều mối quan hệ phức tạp với các đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, nên việc truy bắt rất khó khăn. Mặc dù cơ quan công an đã kiên trì vận động gia đình tác động Hiếu ra đầu thú, nhưng không có kết quả.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy bắt Trương Minh Hiếu khi đối tượng này đang lẩn trốn tại thôn Tó, xã Nghĩa Phương (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang).

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

