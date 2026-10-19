Ninh Dương Lan Ngọc hé lộ bất ngờ về Thị Liễu 'Chị chị em em 3'

Kỳ Duyên: 'Nếu được lựa chọn, tôi không chọn sống 'nghiệt ngã' như Thị Mầu' GĐXH - Kỳ Duyên bày tỏ cảm xúc về vai diễn Thị Mầu trong phim "Chị chị em em 3". Cô hy vọng khán giả sẽ hiểu và thông cảm cho nhân vật này.

Sau những vai diễn sắc sảo, mạnh mẽ và chủ động trong tình yêu, Ninh Dương Lan Ngọc gần đây đang gây chú ý khi mang đến một Thị Liễu mềm yếu, giàu cảm xúc và có những giằng xé nội tâm trong phim điện ảnh "Chị chị em em 3".

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho vai diễn, Ninh Dương Lan Ngọc cho biết, cô đã dành 3 tháng tìm hiểu câu chuyện đời của Thị Liễu. "Tôi đã chuẩn bị cho mình chuyến hành trình cũng như tìm hiểu về câu chuyện đời của Thị Liễu trong 3 tháng. Tôi nghĩ điều thú vị ở Liễu là dù đứng trước những mối quan hệ phức tạp hay các lễ giáo thời xưa, Liễu vẫn có những lựa chọn xuất phát từ cảm xúc riêng", nữ diễn viên chia sẻ.

Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ đã chuẩn bị cho mình chuyến hành trình cũng như tìm hiểu về câu chuyện đời của Thị Liễu trong 3 tháng.

Thị Liễu là nhân vật có nhiều chiều phức tạp qua góc nhìn của những người xung quanh. Với Văn Tài (Quốc Anh), tình yêu và những ràng buộc số phận khiến cả hai dù không chủ động vẫn bị đẩy về phía nhau. Thị Mầu (Kỳ Duyên) đối diện với Liễu bằng sự phẫn nộ gắn với những rạn nứt trong quan hệ ruột thịt, trong khi Nương (Chi Pu) xem Liễu như một "nỗi ám ảnh". Trái lại, Cường (Steven Nguyễn) khẳng định Liễu là gia đình duy nhất của mình.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cho rằng sự phức tạp ấy tạo nên sức hút của Thị Liễu. Anh nhận xét Lan Ngọc mang đến cho nhân vật sự mềm mại, bản năng trong tình yêu, đồng thời thể hiện những giằng xé bên trong. Theo đạo diễn, đây là nhân vật hứa hẹn để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

"Lan Ngọc mang đến cho Liễu sự mềm mại, bản năng trong tình yêu, nhưng đồng thời cũng có những giằng xé bên trong. Đây hứa hẹn là nhân vật sẽ mang đến nhiều ấn tượng cho khán giả khi xem phim”, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng nhận xét.

Trong "Chị chị em em 3", những mong cầu riêng của 5 nhân vật khiến mạng lưới tình cảm trở nên khó phân định đúng sai. Mỗi người đều có lý lẽ và cách đấu tranh riêng để tìm kiếm hạnh phúc, nhưng khi những mong cầu va chạm, hạnh phúc của người này có thể trở thành tổn thương của người khác.

Nhà sản xuất Will Vũ cũng nhấn mạnh sự khác biệt của vai diễn lần này so với những hình tượng Lan Ngọc từng thể hiện. "Nếu từng quen thuộc với những vai diễn sắc sảo, mạnh mẽ, chủ động trong tình yêu trước đây của Lan Ngọc, thì lần này khán giả sẽ bất ngờ khi thấy cô ấy vào vai một cô gái yêu rất bản năng và cũng rất mềm yếu. Thị Liễu lại mang đến một khía cạnh mềm yếu hơn, yêu và dễ bị cuốn vào những lựa chọn của trái tim", đạo diễn hé lộ.

Đến hiện tại, những mối quan hệ trong “Chị chị em em 3” vẫn còn nhiều điều chưa được hé lộ. Steven Nguyễn úp mở rằng mối quan hệ giữa nhân vật Cường do mình đảm nhận và Nương (Chi Pu) sẽ mang đến những bất ngờ, khiến các mối quan hệ tình cảm trong phim nay càng thêm khó đoán. Nam diễn viên chỉ hé lộ về một mối quan hệ mập mờ giữa hai nhân vật tưởng chừng không liên quan này, nhưng chi tiết hơn sẽ để cho khán giả tự khám phá khi phim chính thức ra mắt.

Phim được phân loại T18, chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 30/10.

Trái ngược với những mâu thuẫn căng thẳng giữa các nhân vật, không khí trên phim trường lại luôn rộn ràng tiếng cười. Sự tương tác thoải mái giữa các diễn viên giúp quá trình làm việc trở nên gần gũi, đồng thời tạo điều kiện để cả dàn cast cùng trao đổi, luyện tập và tìm kiếm sự ăn ý cho từng phân đoạn.

Ninh Dương Lan Ngọc được các bạn diễn nhắc đến như nguồn năng lượng tích cực, thường xuyên mang đến tiếng cười và giúp mọi người có thêm hứng khởi mỗi ngày trên set quay.



