Kỳ Duyên: 'Nếu được lựa chọn, tôi không chọn sống 'nghiệt ngã' như Thị Mầu'

Mối quan hệ của Steven Nguyễn và Kỳ Duyên tiếp tục gây tò mò GĐXH - Steven Nguyễn và Kỳ Duyên gây sốt với mối quan hệ đặc biệt trong "Chị chị em em 3". Phim dự kiến khởi chiếu ngày 16/10/2026, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả.

Chi Pu: "Phần 1 hơi khổ sở nên tôi đã xin đạo diễn được 'lộng lẫy' ở phần 3"

Ngày 23/9 tại TP. HCM đã diễn ra buổi showcase ra mắt dàn diễn viên của phim điện ảnh "Chị chị em em 3". Đây cũng là dịp ê-kíp lần lượt giải đáp những tò mò về phần phim này, từ câu chuyện, nhân vật cho đến những mối quan hệ rắc rối nhiều biến động.

Ngoài diễn viên Quốc Anh vướng lịch trình, ê-kíp và dàn diễn viên chính của phim đều có mặt đông đủ, gồm nhà sản xuất Will Vũ, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng, NSND Lê Khanh, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Chi Pu và Steven Nguyễn. Sự kiện quy tụ rất nhiều khách mời và báo giới đến tham dự, tạo nên không khí sôi động trước thềm ra mắt chính thức của bộ phim.

Chi Pu tỏ ra rất hào hứng khi quay trở lại vũ trụ "Chị chị em em": "Khi nhận lời mời của nhà sản xuất Will Vũ, tôi không do dự nhiều. Tôi rất tin tưởng vào sự cầu toàn chỉn chu của anh Will, đặc biệt khi biết được cộng tác với dàn diễn viên này thì lại càng muốn tham gia để được làm việc với mọi người. Nhất là khi có cô Lê Khanh dìu dắt dàn diễn viên trong tất cả buổi workshop, khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều khi hóa thân vào Thị Nương".

"Mọi người sẽ thấy một Chi Pu rất khác - một liền chị của quan họ Bắc Ninh trong phần phim này. Ở phần 1 trông tôi hơi khổ sở, nên khi tham gia phần này, tôi xin đạo diễn và nhà sản xuất được "lộng lẫy" hết mình", Chi Pu tiết lộ.

Trong phim, Chi Pu hóa thân vào Thị Nương.

Về phía "Thị Mầu" Kỳ Duyên cảm thấy đây là trải nghiệm mới mẻ và có phần thách thức khi đảm nhận vai nữ chính đầu tiên.

"Tôi đã hoạt động nghệ thuật hơn một thập kỷ, nhưng điện ảnh là một điều mới mẻ với mình. Đến bây giờ tôi rất yêu và đam mê việc diễn xuất. Tôi đã phải lột xác hoàn toàn để hoá thân vào vai diễn này, trở thành một cô tiểu thư thời xưa nền nã, đi nhẹ nói khẽ và chịu sự giáo dục kỹ lưỡng nhất, và còn phải làm sao để nổi bật được tính cách của nhân vật.

Đối với tôi, cuộc sống của nhân vật Thị Mầu có thể nói là khá nghiệt ngã. Hy vọng khi xem phim cũng sẽ có nhiều người thông cảm cho nhân vật này, bởi với những gì cô ấy trải qua, mọi quyết định của cô ấy đều có lí do riêng", người đẹp sinh năm 1996 chia sẻ.

Là nam chính nổi bật của phim, Steven Nguyễn tiết lộ một khía cạnh của vai Văn Cường. "Vai diễn này là dạng vai mà Steven chưa từng đóng bao giờ. Đây không phải vai giang hồ, càng không phải dân chơi hay đểu cáng, mà dường như mỗi thứ đều có một ít. Hy vọng sẽ là một vai diễn ghi dấu ấn với khán giả", anh nói.

Kỳ Duyên và Steven Nguyễn.

Ninh Dương Lan Ngọc bớt "tăng động" để đóng "Chị chị em em 3"

Một trong những bất ngờ tại showcase là sự góp mặt của Ninh Dương Lan Ngọc, chính thức xác nhận là mảnh ghép cuối cùng của “Chị chị em em 3”.

Ninh Dương Lan Ngọc tiết lộ điều khiến cô áp lực nhất không nằm ở bối cảnh hay trường quay, mà nằm ở việc hóa thân vào nhân vật Thị Liễu. Sau hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, đây là một vai diễn có màu sắc khác với những hình ảnh quen thuộc của cô.

"Nhân vật này khó với tôi ở chỗ tôi phải kìm nguồn năng lượng của mình lại. Tôi là một người hơi tăng động một chút và khá linh hoạt. Nhân vật Thị Liễu giúp tôi trưởng thành hơn và tiết chế ở nhiều thứ. Đây cũng là điều mà tôi cảm thấy khó khăn nhất khi vào vai", nữ diễn viên chia sẻ.

Ninh Dương Lan Ngọc: "Thị Liễu là một bước chuyển mình trong diễn xuất của tôi".

NSND Lê Khanh đánh giá vai diễn Thị Liễu sẽ giúp Ninh Dương Lan Ngọc mở ra cơ hội để nữ diễn viên hóa thân vào một hình ảnh khác, tránh bị đóng khung bởi những gì khán giả từng biết.

"Lan Ngọc đã là một diễn viên được tin tưởng và kỳ vọng, nhưng vai này với Ngọc vừa khó lại vừa dễ, bởi đây là một vai mà Ngọc chưa từng hóa thân vào, lại cũng là một lợi thế vì không sợ bị lặp lại hình ảnh trước đó.

Với Chi Pu, đây cũng là một thách đố khi quay lại với điện ảnh, bởi khán giả sẽ trông chờ vai diễn của Chi có gì đặc biệt hơn trước đó hay không. Kỳ Duyên thì đã khá thành công với vai diễn ở bộ phim trước, nhưng vì thành công nên khi tham gia một dòng phim khác, hoá thân vào vai khác cũng lại là một thử thách. Mọi thứ đều là cơ hội và thử thách cho tất cả diễn viên: Vượt qua chính bản thân mình và chứng minh bản lĩnh diễn viên", NSND Lê Khanh nhận xét.

"Chị Chị Em Em 3" sẽ chính thức ra rạp vào ngày 16/10/2026.