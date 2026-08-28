Mối quan hệ của Steven Nguyễn và Kỳ Duyên tiếp tục gây tò mò

Hoa hậu Kỳ Duyên và Steven Nguyễn gây chú ý GĐXH - Kỳ Duyên và Steven Nguyễn vừa gây chú ý khi xuất hiện trong poster "Chị chị em em 3". Trong khi Kỳ Duyên đảm nhận vai Thị Mầu thì nhân vật của Steven Nguyễn vẫn đang là ẩn số.

Đằng sau những hình ảnh và video gây sốt trên mạng xã hội, mối quan hệ Steven Nguyễn và Kỳ Duyên đang thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Nhà sản xuất "Chị chị em em 3" mới đây tiếp tục chia sẻ đoạn phim hậu trường, hé lộ một phần tương tác thú vị của các nhân vật cũng như quy trình thực hiện bộ phim.

Nhà sản xuất Will Vũ cho biết, để xây dựng được một vũ trụ điện ảnh, yếu tố độc đáo của mỗi phần phải thực sự khác biệt, phần 3 này, không còn chỉ là câu chuyện giữa hai người phụ nữ mà khai thác câu chuyện giữa đa tuyến nhân vật, và lần đầu tiên vũ trụ chỉ toàn mỹ nhân này sẽ có vai nam chính, được thủ vai bởi Steven Nguyễn. Đặc biệt, vai diễn này đã được "đo ni đóng giày" cho nam diễn viên sinh năm 1991.

Giữa bối cảnh không gian đậm chất văn hóa Bắc Bộ, Steven Nguyễn xuất hiện với bộ vest chỉn chu, thể hiện là người học thức, có địa vị đương thời. Trong khi đó, ở những phân cảnh của Kỳ Duyên vẫn mang hình ảnh thiếu nữ xưa, càng tạo nên chuỗi khung hình đối lập, gây nên tò mò cho khán giả.

Steven Nguyễn không phải là người được “chọn mặt gửi vàng” cho vai nam chính trong "Chị chị em em 3" mà theo nhà sản xuất, vai diễn này đã được “đo ni đóng giày” cho nam diễn viên.

Steven Nguyễn chia sẻ: “Nhân vật này rất khác so với những vai diễn Steven từng thể hiện. Đây không phải một vai giang hồ, càng không phải dân chơi hay người làm ăn. Nếu dùng từ gì để nói về nhân vật này, thì đó là “khôn khéo”, “lanh lợi”, “quyết đoán” và “cờ bạc”. Màu sắc của nhân vật này khá thú vị và khiến Steven muốn thử sức".

Kỳ Duyên vai Thị Mầu - người được mong chờ với lần sánh vai cùng Steven Nguyễn trong phần 3 này cho biết, bản thân cô cũng rất yêu thích 2 phần phim trước đó. Nhà sản xuất Will Vũ nhận xét: “Kỳ Duyên mang đúng tinh thần của những cô gái trong “vũ trụ hồng nhan” của “Chị chị em em” - một mỹ nhân hạng A sắc sảo, cá tính với tính cách quyết liệt”.

Người đẹp quê Ninh Bình (Nam Định cũ) rất hào hứng với vai diễn, nhưng cũng không giấu được vẻ lo lắng: “Độ khó của vai Thị Mầu với Duyên là rất cao, vì mình phải thể hiện những dạng tâm lý mà mình chưa từng có kinh nghiệm. Duyên phải thay đổi tâm lý trong một khoảng thời gian khá ngắn. Thực sự rất là khó khăn".

Một phân cảnh được hé lộ trong phim khi nhân vật của Steven Nguyễn tròn mắt nhìn thấy Thị Mầu (Kỳ Duyên).

Kỳ Duyên và Steven Nguyễn trong hậu trường.

Ê-kíp phim tiếp tục tung hậu trường "mập mờ" của cặp đôi Steven Nguyễn và Kỳ Duyên khiến fan tò mò, thích thú. Ngay đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cũng thừa nhận: “Kỳ Duyên và Steven Nguyễn là hai “mãnh tướng” ở trong phim, đối đáp cùng nhau rất ngang tài ngang sức, ngay từ cảnh đầu họ gặp nhau, khi Steven buông những lời khen ngợi và Kỳ Duyên hiểu ngay để đáp lại. Họ tương xứng với nhau về mọi mặt, cả khí chất lẫn vẻ ngoài".

Trong khi đó, Kỳ Duyên hào hứng khi lần đầu kết hợp cùng Steven Nguyễn: "Cả Duyên và Steven đều may mắn được khán giả nhớ đến qua những vai diễn có phần gai góc, nên chắc mọi người cũng sẽ tò mò khi thấy hai 'phản diện' đứng cạnh nhau trong poster 'Chị chị em em 3'. Nhưng điều thú vị nhất vẫn còn ở phía sau, hãy cùng chờ xem nhé!"

Lấy bối cảnh chính tại Bắc Ninh và khai thác những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất Kinh Bắc, "Chị chị em em 3" được nhà sản xuất định hướng đưa chất liệu văn hóa dân gian lên màn ảnh rộng thông qua một câu chuyện hoàn toàn mới. Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 16/10.