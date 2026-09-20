Tin sao 20/9: Thanh Hằng hẹn hò cùng chồng tại Hà Nội, nhan sắc Ninh Dương Lan Ngọc gây ngỡ ngàng
GĐXH - Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý bởi nhan sắc xinh tươi đầy cuốn hút, trong khi đó vợ chồng người mẫu Thanh Hằng hẹn hò và ăn trưa tại Hà Nội.
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