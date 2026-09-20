Tin sao 20/9: Thanh Hằng hẹn hò cùng chồng tại Hà Nội, nhan sắc Ninh Dương Lan Ngọc gây ngỡ ngàng

12 giờ trước

GĐXH - Sau những ngày ở Việt Nam quảng bá phim “Mãi nợ một lời tạm biệt” và gặp gỡ khán giả, nghệ sĩ Kiều Chinh đã trở lại California (Mỹ). Khép lại chuyến trở về quê hương ở tuổi 89, bà chia sẻ nỗi nhớ những người vừa gặp và băn khoăn không biết đến bao giờ mới có dịp trở lại.