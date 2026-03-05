Nơi yên tĩnh nhất thế giới
Kỷ lục thế giới về thời gian chịu đựng trong căn phòng này thường chưa bao giờ vượt quá 1 giờ đồng hồ.
Căn phòng yên tĩnh nhất thế giới không phải là một nơi để thiền định hay thư giãn, mà thực tế nó giống một buồng tra tấn tâm lý đối với bất kỳ ai dám thử thách giới hạn của bản thân. Nằm sâu trong tòa nhà 87 tại trụ sở Microsoft ở Redmond, Washington, Mỹ, căn phòng không phản xạ này được xây dựng với mục tiêu đạt đến trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối của vật lý, nơi âm thanh bị triệt tiêu đến mức âm (negative decibels).
Về mặt cấu trúc, căn phòng này là một kỳ quan kỹ thuật tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của Trái Đất. Nó được thiết kế theo kiểu phòng trong phòng, lơ lửng trên 68 lò xo giảm chấn khổng lồ để ngăn chặn mọi rung động từ lớp vỏ địa cầu hay tiếng xe cộ ngoài đường. Sáu lớp bê tông và thép dày bao bọc xung quanh, trong khi toàn bộ bề mặt bên trong được phủ kín bởi những múi xốp sợi thủy tinh dài hình nêm. Những múi xốp này có nhiệm vụ hấp thụ 99,99% sóng âm, không cho bất kỳ tiếng động nào có cơ hội phản xạ lại. Khi bạn nói chuyện trong đó, giọng nói của bạn sẽ nghe như bị nghẹt lại và tan biến ngay lập tức, vì không có tiếng vang (echo) để phản hồi về tai.
Độ im lặng bên trong đạt mức -20,6 decibel . Để hiểu con số này kinh khủng thế nào, hãy nhớ rằng không khí tĩnh lặng trong đêm khuya thường ở mức 30 decibel, và giới hạn nghe thấp nhất của con người là 0 decibel. Căn phòng này thực chất đã đạt đến giới hạn vật lý của sự chuyển động phân tử khí. Chính vì quá im lặng, tai người sẽ tự động tăng "độ nhạy" lên mức cực đại để tìm kiếm âm thanh. Khi đó, cơ thể bạn trở thành nguồn phát âm duy nhất và đáng sợ nhất.
Chỉ sau vài phút ngồi trong bóng tối của căn phòng, bạn sẽ bắt đầu nghe thấy những thứ mà lẽ ra một người bình thường không bao giờ nghe được. Tiếng máu chảy rần rần trong tĩnh mạch hai bên thái dương nghe như tiếng nước chảy trong ống dẫn. Tiếng phổi co giãn nghe rõ mồn một như tiếng kéo bễ. Thậm chí, khi bạn nuốt nước bọt, âm thanh đó vang lên to đến mức gây giật mình. Nhiều người kể lại rằng họ có thể nghe thấy cả tiếng các khớp xương và sụn cọ xát vào nhau mỗi khi xoay cổ hoặc cử động ngón tay.
Nỗi sợ hãi thực sự đến từ việc mất phương hướng không gian. Con người định vị vị trí của mình thông qua sự phản xạ âm thanh từ tường và sàn nhà. Trong căn phòng này, không có âm thanh phản xạ, bộ não bị rơi vào trạng thái mất tín hiệu đầu vào, dẫn đến hiện tượng chóng mặt, buồn nôn và mất thăng bằng nghiêm trọng. Bạn không thể đứng vững trên chính đôi chân của mình quá lâu nếu không có ánh sáng và âm thanh để định hướng.
Kỷ lục thế giới về thời gian chịu đựng trong căn phòng này thường không bao giờ vượt quá 1 giờ đồng hồ. Đa số mọi người bắt đầu nảy sinh ảo giác thính giác hoặc cảm thấy một áp lực đè nặng lên màng nhĩ như thể đang lặn sâu dưới đáy đại dương. Sự im lặng lúc này không còn là sự bình yên, mà nó trở thành một sự tấn công trực diện vào hệ thần kinh, buộc con người phải đối mặt với tiếng ồn nội tại của chính sự tồn tại của mình.
Thực hư thông tin "máy tắm người" trong khách sạn Nhật Bản: Hoàn toàn có thật!Chuyện đó đây - 10 giờ trước
Nhiều người phải bất ngờ vì thực sự có chiếc máy như thế.
Phát minh loại pin "bắt chước lươn điện", tạo 600 volt chỉ trong chớp mắtChuyện đó đây - 1 ngày trước
Pin hydrogel đạt mật độ công suất kỷ lục 44 kW/m³ – cao nhất so với pin cùng loại trước đây.
Bí ẩn khoa học đằng sau khả năng tồn tại hàng triệu năm của những dấu chân khủng long hóa thạchChuyện đó đây - 2 ngày trước
Những dấu vết mong manh trên bùn đất lẽ ra phải biến mất sau một cơn mưa, nhưng tại sao chúng lại hóa đá và tồn tại trường tồn cùng thời gian? Câu trả lời nằm ở một quy trình địa chất tình cờ nhưng vô cùng kỳ diệu của tự nhiên.
10 tòa nhà cao nhất thế giới hiện nayChuyện đó đây - 2 ngày trước
Năm 2026, cuộc đua giành danh hiệu tòa nhà cao nhất được dự báo vẫn tiếp diễn, với sự cạnh tranh của nhiều tòa cao ốc nổi tiếng.
Vườn treo Babylon có thực sự tồn tại không?Chuyện đó đây - 4 ngày trước
Đây có phải "cú lừa" lớn nhất lịch sử?
Đây là hình ảnh tương lai khi Mặt Trời chết điChuyện đó đây - 5 ngày trước
Hình ảnh ngoạn mục về Tinh vân Helix mà kính viễn vọng không gian James Webb ghi lại đã cho thấy tương lai của hệ Mặt Trời 5 tỉ năm tới.
Bằng chứng mới về nơi sự sống ngoài Trái Đất có thể đang bơi lộiChuyện đó đây - 6 ngày trước
Một nghiên cứu mới cho thấy hành trình của tàu săn sự sống Europa Clipper mà NASA phóng năm 2024 có thể đem về tin rất tốt.
Từ bãi chôn lấp, mỗi ngày 100 tấn rác được biến thành "món ngon" nuôi ngành kinh tế trăm triệu USDChuyện đó đây - 1 tuần trước
Đây là cách kiểm soát rủi ro nguồn cung, ổn định chi phí và hỗ trợ tăng trưởng bền vững trong dài hạn.
Vật thể "rơi tự do" từ vũ trụ gây tiếng nổ siêu thanhChuyện đó đây - 1 tuần trước
Các cảm biến địa chấn cực nhạy của người Trái Đất có thể giúp phát hiện và theo dõi các vật thể đang lao xuống từ vũ trụ
Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, biến mất 70 năm bất ngờ "tái xuất" theo cách đặc biệtChuyện đó đây - 1 tuần trước
Loài vật quý hiếm này có hai vệt đen chạy từ mắt xuống miệng giúp giảm lóa nắng và hỗ trợ tập trung vào con mồi "nhanh như chớp". Nó được liệt kê trong sách đỏ của tổ chức Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN, trong danh mục các loài bị đe dọa tuyệt chủng trên thế giới.
Lý giải ý nghĩa tranh 'mã đáo thành công' luôn thấy một con ngựa lại quay đầu lạiChuyện đó đây
GĐXH - Tranh "Mã đáo thành công" miêu tả 8 con ngựa mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, tượng trưng cho quyền lực và sức mạnh vượt trội nhưng trong tranh sẽ luôn thấy có một con ngựa quay đầu lại.