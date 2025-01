'Nóng' tình trạng thanh thiếu niên, học sinh chế tạo pháo nổ trái phép

Giáp Tết, tình trạng vận chuyển, buôn bán pháo trái phép trở nên "nóng" hơn khi nhiều học sinh bị bắt giữ. Cuối tháng 12/2024, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nhóm 11 học sinh tàng trữ, sử dụng, chế tạo 60 quả pháo tự chế. Cùng thời điểm này, Công an huyện Nghĩa Đàn bắt 10 vụ, 10 đối tượng đều là học sinh về hành vi tự chế pháo trái phép, thu 8,3kg pháo nổ.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, tình trạng thanh thiếu niên, học sinh chế tạo pháo nổ trái phép năm nào cũng xảy ra dịp Tết Nguyên đán. Chỉ tính trong đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm từ ngày 15/12 đến nay, các đơn vị, địa phương phát hiện, xử lý hàng chục đối tượng liên quan đến hành vi chế tạo pháo nổ trái phép.

Trước thực tế trên, ngoài thực hiện công tác tuyên truyền, Công an Nghệ An chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường nắm tình hình, điều tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi chế tạo, tàng trữ pháo nổ.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, tự chế, tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ là hành vi vi phạm pháp luật, gây nên những hiểm họa khôn lường.

Trong đó, tai nạn do pháo nổ tự chế gây ra rất nghiêm trọng. Do tiếp xúc gần nên khi hóa chất phát nổ, người chế tạo dễ bị các tổn thương nặng ở vùng mặt, mắt, tay, cổ, ngực... Vùng tổn thương có thể nhanh chóng phù nề, cản trở hô hấp, gây suy hô hấp. Vết bỏng nặng gây nhiễm độc và để lại những di chứng nặng nề như sẹo, nặng hơn là ảnh hưởng tới cơ, xương, gây khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Hội chứng sóng nổ lớn còn gây đa chấn thương sọ não, ngực, bụng, gãy xương tay, chân... Không chỉ đối mặt với các rủi ro về sức khỏe, hành vi tự chế pháo nổ còn gây hư hỏng, thiệt hại tài sản nặng nề.

Trước thực tế trên, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, trong đó nghiêm cấm hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Đối với gia đình và nhà trường, cần tăng cường quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên về quy định quản lý, sử dụng pháo, tuyệt đối không tham gia chế tạo pháo nổ. Khi phát hiện các hành vi chế tạo pháo nổ trái phép, cần báo ngay cho cơ quan công an.