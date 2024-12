Phá nhiều đường dây buôn pháo nổ dịp cận Tết

Gần Tết, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến chế tạo, sản xuất, mua bán, sử dụng pháo trái phép ngày càng diễn biến phức tạp. Điều này tiềm ẩn những mối nguy hiểm khôn lường tới tính mạng, sức khoẻ, tài sản cũng như tình hình an ninh, trật tự.

Mới đây, Công an TP Thanh Hóa đã phối hợp với Công an các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên và Công an TP Hải Phòng bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán pháo nổ. Các đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Tùng Lâm (SN 1998, trú tại xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, Hải Dương); Phạm Thành Công (SN 1980); Lê Quang Ánh (SN 1983) cùng trú tại phường Lam Sơn, TP Hưng Yên, Hưng Yên); Trần Văn Mạnh (SN 1985, trú tại xã Đức Hợp, huyện Kim Động, Hưng Yên) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1989, ở xã Tân Viên, huyện An Lão, TP Hải Phòng). Tang vật thu giữ 115kg pháo các loại cùng nhiều dụng cụ để sản xuất pháo nổ trái phép.

Các đối tượng bị Công an TP Thanh Hóa bắt tạm giam và số pháo thu giữ.

Ngày 17/12, Công an TP Thanh Hóa bắt quả tang Dương Văn Sơn (SN 1995, trú tại xã Đông Quang, huyện Đông Sơn) đang sản xuất pháo nổ trái phép tại nhà riêng. Lực lượng chức năng thu giữ 4kg pháo thành phẩm và 26,5kg nguyên liệu cùng nhiều dụng cụ để phục vụ việc sản xuất pháo nổ.

Đối tượng Dương Văn Sơn và các tang vật thu giữ.

Trước đó, ngày 22/11, Công an huyện Triệu Sơn triệt xóa đường dây mua bán pháo nổ trái phép từ Quảng Ninh, Hà Nội về Thanh Hóa tiêu thụ. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Bùi Văn D. (SN 2010, trú tại xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn), Trương Thị Thảo Trang (SN 1993, trú tại xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, Quảng Ninh) và Nguyễn Thị Hiếu (SN 1987, ở huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội). Tang vật thu giữ hơn 1,3 tấn pháo các loại. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng thu giữ tại kho cất giấu hàng của Hiếu thêm hơn 2 tấn pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất...

Đối tượng Nguyễn Thị Hiếu cùng số pháo hoa bị thu giữ.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt, xử lý 212 vụ, 326 đối tượng có hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Trong đó xử lý hình sự 69 vụ, 112 đối tượng, xử lý hành chính 111 vụ, 150 đối tượng, đang điều tra xác minh làm rõ 32 vụ, 64 đối tượng, vận động thu hồi số lượng lớn vũ khí, vật liệu nổ...

Công an Thanh Hóa khuyến cáo các cơ quan, tổ chức và người dân trên địa bàn tỉnh tuyệt đối không chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, đồng thời tích cực phát hiện, tố giác, giúp đỡ lực lượng Công an đấu tranh với các hành vi vi phạm.