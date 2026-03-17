NSƯT Nguyệt Hằng kể chuyện nhờ 'bát phở' hàn gắn được hôn nhân

Không phải một cuộc hôn nhân hoàn hảo, cũng không phải một hành trình chỉ toàn màu hồng và gia đình NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn cũng vậy. Họ có những năm chung sống, trải qua khó khăn về kinh tế, những lần tưởng chừng ly hôn và cả những thử thách của cuộc sống nghệ sĩ nhưng sau tất cả họ vẫn giữ được một mái ấm bền chặt. Trong câu chuyện đời mình, chị chia sẻ những quan điểm sống rất hiện đại với Gia đình&Xã hội: trân trọng sự tự nhiên, chấp nhận khác biệt và coi gia đình là nơi để quay về.

NSƯT Nguyệt Hằng: "Nếu so sánh chồng với người khác thì đã bỏ nhau từ lâu"

Trong các cuộc trò chuyện về hôn nhân, phụ nữ thường có thói quen so sánh bạn đời với người khác. Tuy nhiên, với NSƯT Nguyệt Hằng, điều đó dường như chưa từng tồn tại trong cuộc sống của chị. Chị nói thẳng nếu cứ đặt chồng mình lên bàn cân so sánh với người khác, có lẽ cuộc hôn nhân ấy đã kết thúc từ rất lâu.

NSƯT Nguyệt Hằng cho biết chị từng có lúc rung động nhưng không so sánh chồng mình với người khác.

Với chị, mỗi con người đều có cá tính riêng, có điểm mạnh và điểm yếu. Việc so sánh không giúp hôn nhân tốt đẹp hơn, mà đôi khi chỉ khiến hai người thêm xa cách. Nghệ sĩ Anh Tuấn - người chồng của chị cũng là một nghệ sĩ được chị miêu tả là người sống khá giản dị. Anh không quá cầu kỳ về hình thức, cũng không quan tâm nhiều đến những chuẩn mực hào nhoáng bên ngoài. "Anh ấy thích những gì tự nhiên nhất", chị chia sẻ.

Ngay cả việc làm đẹp hay chỉnh sửa ngoại hình, nghệ sĩ Anh Tuấn cũng thường đùa rằng đó không phải điều cần thiết. Sự mộc mạc ấy, theo chị, đôi khi lại là yếu tố giúp giữ cho cuộc sống gia đình trở nên nhẹ nhàng hơn.

Trong khi xã hội ngày càng đặt nặng hình thức và vẻ ngoài, quan điểm của anh lại khá khác biệt: điều quan trọng nhất vẫn là sự chân thành.

NSƯT Nguyệt Hằng: Vợ chồng có quan điểm khác nhau trong việc nuôi dạy con

Không phải cuộc hôn nhân nào cũng bắt đầu bằng sự đủ đầy, với NSƯT Nguyệt Hằng, những năm đầu sau khi lập gia đình là quãng thời gian đầy thử thách. Khi đó, kinh tế chưa ổn định, công việc nghệ thuật cũng chưa mang lại thu nhập cao. Hai vợ chồng phải xoay xở với nhiều áp lực từ cuộc sống thường ngày.

Theo chị, chồng - nghệ sĩ Anh Tuấn là người sống giản dị, chân thành.

Có thời điểm, NSƯT Nguyệt Hằng là người gánh vác phần lớn trách nhiệm kinh tế trong gia đình. Từ việc nuôi con đến trang trải chi phí sinh hoạt, chị đều phải tự mình lo liệu.

Nhưng điều khiến nữ nghệ sĩ bất ngờ là khi nhìn lại quãng thời gian ấy, chị không hề thấy tiếc nuối. Ngược lại, chị cho rằng chính những khó khăn đó đã giúp hai vợ chồng hiểu nhau nhiều hơn.

Nếu cuộc sống quá dễ dàng ngay từ đầu, có lẽ họ sẽ không có được sự gắn bó sâu sắc như bây giờ. Trong cách nhìn của NSƯT Nguyệt Hằng, tình yêu không phải là những lời nói hoa mỹ hay những hành động quá lãng mạn. Với chị, tình yêu đôi khi chỉ đơn giản là cảm giác thiếu vắng. "Khi xa nhau mà thấy nhớ, thấy hụt hẫng thì đó là tình yêu," chị nói. Trong suốt nhiều năm chung sống, hai vợ chồng cũng từng có những giai đoạn căng thẳng. Thậm chí, có lúc cả hai đã nghĩ đến chuyện ly hôn.

Có một lần, NSƯT Nguyệt Hằng và Anh Tuấn thực sự chuẩn bị hồ sơ và cùng nhau đến tòa án để làm thủ tục chia tay. Nhưng khi đến nơi, tòa án lại đóng cửa vì không phải ngày làm việc. Hai vợ chồng đành quay về và ghé ăn một bát phở.

Cặp nghệ sĩ gạo cội bên nhau đến hiện tại nhờ duyên phận.

Sau bữa ăn ấy, câu chuyện ly hôn cũng dần trôi qua. Kỷ niệm ấy đến giờ vẫn được chị nhắc lại với nụ cười nhẹ nhàng. Nó giống như một minh chứng rằng đôi khi hôn nhân được cứu vãn bởi những điều rất nhỏ bé.

Theo NSƯT Nguyệt Hằng, một trong những lý do khiến chồng chị luôn cố gắng giữ gìn gia đình là vì tuổi thơ của anh không có được một mái ấm trọn vẹn.

Anh lớn lên trong hoàn cảnh bố mẹ xa cách, chủ yếu sống cùng bà nội. Chính vì vậy, khi trưởng thành và có gia đình riêng, anh luôn mong muốn các con mình được sống trong một mái nhà đầy đủ cả bố và mẹ. "Nhiều khi anh nói nếu sống với anh khổ thì em đi tìm hạnh phúc khác", chị kể.

Nhưng chính sự chân thành ấy lại khiến chị càng muốn ở lại. Bởi sau tất cả, điều quan trọng nhất trong một cuộc hôn nhân không phải là ai đúng ai sai, mà là việc cả hai vẫn muốn tiếp tục đi cùng nhau.

Không chỉ chuyện hôn nhân, nghệ sĩ Nguyệt Hằng còn dành nhiều tâm huyết cho các con. Gia đình chị có bốn người con, mỗi người một tính cách và một lựa chọn riêng. Điều đặc biệt là dù cả hai vợ chồng đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng các con lại không theo con đường của bố mẹ.

Nghệ sĩ Anh Tuấn nuôi con bằng sự tự nhiên, không áp đặt.

Ngày nhỏ, hai cô con gái lớn từng mơ ước trở thành diễn viên giống bố mẹ. Thậm chí các em còn viết thơ tâm sự với cô giáo về mong muốn được đứng trên sân khấu. Thế nhưng khi có cơ hội tham gia một bộ phim, cô con gái lớn lại nhận ra mình không phù hợp với nghề diễn. Sau đó, cô chuyển hướng học tập và cuối cùng quyết định sang Đức du học.

"Bây giờ con bé đã định cư ở Đức, lập gia đình và sinh con bên đó", chị chia sẻ. Với chị, điều quan trọng không phải là con cái có nối nghiệp bố mẹ hay không, mà là chúng tìm được con đường phù hợp với mình.

Người con thứ hai từng theo học nhạc cụ dân tộc tại Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội, nhưng rồi cũng nhận ra nghệ thuật không phải đam mê lâu dài. Sau đó, cô chuyển sang học trang điểm – lĩnh vực mà mình thực sự yêu thích.

Hai người con còn lại cũng có những hướng đi riêng. Cậu con trai thứ ba đam mê thể thao, đặc biệt là bóng rổ, trong khi cô con gái út năng động và lanh lợi nhưng vẫn chưa xác định rõ con đường nghề nghiệp.

Trong cách dạy con, hai vợ chồng cũng có những quan điểm khác nhau. Nghệ sĩ Nguyệt Hằng thường muốn định hướng sớm cho con để các em không mất quá nhiều thời gian tìm kiếm. Trong khi đó, Anh Tuấn lại thiên về việc để con phát triển tự nhiên. "Anh ấy luôn nói rằng không ai dạy con tốt bằng chính cuộc sống", chị kể.

Dù đôi khi tranh luận, cả hai vẫn tôn trọng cách nghĩ của nhau. Bởi cuối cùng, điều họ mong muốn chỉ là các con trưởng thành trong một gia đình bình yên.

Bí quyết sống khỏe mạnh của NSƯT Nguyệt Hằng tuổi trung niên

Ở tuổi trung niên, nhiều người bắt đầu nghĩ đến việc giảm bớt công việc và dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng với NSƯT Nguyệt Hằng, cuộc sống dường như vẫn luôn bận rộn.

Ngoài việc biểu diễn và tham gia các hoạt động nghệ thuật, chị còn giảng dạy và tham gia nhiều dự án truyền thông. Lịch làm việc dày đặc khiến nhiều người ngạc nhiên. Nhưng chị cho rằng chính sự vận động liên tục ấy lại mang đến năng lượng. "Nếu mình không làm gì, mình sẽ thấy rất khó chịu", chị cười.

Vẻ ngoài trẻ đẹp ở tuổi 53 của NSƯT Nguyệt Hằng.

Dù vậy, chị cũng thừa nhận rằng đôi khi bản thân cảm thấy mệt mỏi. Những lúc như vậy, chị thường dành vài phút để nghỉ ngơi, tạm gác mọi suy nghĩ. Chỉ cần một giấc ngủ ngắn khoảng 15 phút, chị có thể lấy lại tinh thần để tiếp tục công việc.

Với NSƯT Nguyệt Hằng nghệ thuật không chỉ là công việc mà còn là một phần cuộc sống. Chính nghề đã giúp chị vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất, từ thời kỳ kinh tế chật vật cho đến những biến cố gia đình.

Hiện nay, ngoài việc biểu diễn, chị còn dành nhiều thời gian cho công tác giảng dạy. Đối với chị, việc truyền nghề cho thế hệ trẻ không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui. "Mỗi lần đứng lớp, tôi lại có thêm năng lượng", chị nói.

Sau tất cả những trải nghiệm, điều nữ nghệ sĩ mong muốn nhất không phải là danh tiếng hay sự giàu có. Điều chị mong nhất chỉ là một cuộc sống bình yên.

Bình yên với chị là những bữa cơm gia đình, là cảm giác có người chờ mình mỗi tối, là tiếng cười của con cái trong nhà. Khi được hỏi liệu mình có muốn trở thành hình mẫu cho các cặp đôi trẻ hay không, chị chỉ mỉm cười. "Chúng tôi không phải hình mẫu gì cả. Chỉ là những người bình thường đang cố gắng sống tốt với gia đình và với nghề", chị nói.

Đại gia đình hạnh phúc của cặp nghệ sĩ Anh Tuấn - Nguyệt Hằng.

Trong một thế giới ngày càng vội vã, có lẽ chính sự giản dị ấy lại là điều khiến câu chuyện của chị trở nên đáng suy ngẫm.

Nghệ sĩ Anh Tuấn và màn tặng hoa hài hước cho NSƯT Nguyệt Hằng.

