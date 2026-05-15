Cựu danh thủ David Beckham trở thành tỷ phú bóng đá đầu tiên tại Anh

TTXVN dẫn tin từ báo Sunday Times cho biết, theo danh sách những người giàu nhất năm 2026 được tờ báo này công bố ngày 15/5, tổng tài sản của David Beckham và vợ Victoria Beckham (nhà thiết kế thời trang, cựu thành viên nhóm Spice Girls) hiện được định giá khoảng 1,185 tỷ bảng Anh (tương đương 1,583 tỷ USD).

Với khối tài sản khổng lồ này gia đình Beckham vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách những nhân vật giàu nhất thể thao Vương quốc Anh, chỉ đứng sau gia đình cựu Giám đốc điều hành (CEO) giải Công thức 1 Bernie Ecclestone với khoảng 2 tỷ bảng.

Vợ chồng cựu danh thủ David Beckham.

Giải nghệ từ năm 2013, nhưng cái tên Beckham vẫn thu hút và được chú ý. Ở tuổi 51, cựu ngôi sao của Manchester United vẫn là một trong những gương mặt có giá trị thương hiệu lớn nhất làng thể thao thế giới.

Nguồn thu lớn nhất của David Beckham hiện đến từ vai trò đồng sở hữu CLB Inter Miami CF – đội bóng được định giá khoảng 1,07 tỷ bảng và được xem là CLB giá trị nhất Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Giá trị đội bóng MLS tăng mạnh kể từ khi Lionel Messi gia nhập vào năm 2023.

Beckham còn tiếp tục "hái ra tiền" nhờ các hợp đồng quảng bá thương hiệu với những tập đoàn toàn cầu như Adidas hay Hugo Boss.

Trong sự nghiệp cầu thủ, Beckham từng gắn liền với thời kỳ hoàng kim của "Quỷ đỏ" Manchester United. Ông cùng "Quỷ đỏ" giành nhiều danh hiệu lớn, trong đó có Premier League và UEFA Champions League. Sau đó Beckham khoác áo hàng loạt đội bóng danh tiếng như Real Madrid (Tây Ban Nha), LA Galaxy (Mỹ), AC Milan (Italy) và Paris Saint-Germain (Pháp) đồng thời trở thành biểu tượng thương mại hàng đầu của bóng đá thế giới.

Theo bảng danh sách 10 nhân vật thể thao giàu nhất tại Anh năm 2026, hàng loạt ngôi sao quyền anh, golf và F1 góp mặt. Như tay đua F1 - Lewis Hamilton sở hữu tổng tài sản 435 triệu bảng, tay golf Rory McIlroy sở hữu tổng tài sản 325 triệu bảng.

10 nhân vật thể thao giàu nhất tại Anh năm 2026

1. Bernie Ecclestone và gia đình – 2 tỷ bảng.

2. David Beckham & Victoria Beckham – 1,185 tỷ bảng.

3. Barry và Eddie Hearn – 1,035 tỷ bảng.

4. Ben Francis – 800 triệu bảng.

5. Lewis Hamilton – 435 triệu bảng.

6. Tom và Phil Beahon – 350 triệu bảng.

7. Rory McIlroy – 325 triệu bảng.

8. Anthony Joshua – 240 triệu bảng.

9. Tyson Fury – 162 triệu bảng.

10. Harry Kane & Andy Murray – 110 triệu bảng. (Nguồn: Tạp chí Bóng đá)

