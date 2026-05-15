Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Cựu danh thủ David Beckham trở thành tỷ phú bóng đá đầu tiên tại Anh

Thứ sáu, 21:56 15/05/2026 | Giải trí
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sở hữu khối tài sản vượt mốc 1 tỷ bảng Anh, cựu danh thủ bóng đá David Beckham trở thành tỷ phú bóng đá đầu tiên tại “xứ sở sương mù”.

TTXVN dẫn tin từ báo Sunday Times cho biết, theo danh sách những người giàu nhất năm 2026 được tờ báo này công bố ngày 15/5, tổng tài sản của David Beckham và vợ Victoria Beckham (nhà thiết kế thời trang, cựu thành viên nhóm Spice Girls) hiện được định giá khoảng 1,185 tỷ bảng Anh (tương đương 1,583 tỷ USD).

Với khối tài sản khổng lồ này gia đình Beckham vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách những nhân vật giàu nhất thể thao Vương quốc Anh, chỉ đứng sau gia đình cựu Giám đốc điều hành (CEO) giải Công thức 1 Bernie Ecclestone với khoảng 2 tỷ bảng.

Cựu danh thủ David Beckham trở thành tỷ phú bóng đá đầu tiên tại Anh - Ảnh 1.

Vợ chồng cựu danh thủ David Beckham.

Giải nghệ từ năm 2013, nhưng cái tên Beckham vẫn thu hút và được chú ý. Ở tuổi 51, cựu ngôi sao của Manchester United vẫn là một trong những gương mặt có giá trị thương hiệu lớn nhất làng thể thao thế giới.

Nguồn thu lớn nhất của David Beckham hiện đến từ vai trò đồng sở hữu CLB Inter Miami CF – đội bóng được định giá khoảng 1,07 tỷ bảng và được xem là CLB giá trị nhất Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Giá trị đội bóng MLS tăng mạnh kể từ khi Lionel Messi gia nhập vào năm 2023.

Cựu danh thủ David Beckham trở thành tỷ phú bóng đá đầu tiên tại Anh - Ảnh 2.

Giải nghệ từ năm 2013, nhưng cái tên Beckham vẫn thu hút và được chú ý.

Beckham còn tiếp tục "hái ra tiền" nhờ các hợp đồng quảng bá thương hiệu với những tập đoàn toàn cầu như Adidas hay Hugo Boss.

Trong sự nghiệp cầu thủ, Beckham từng gắn liền với thời kỳ hoàng kim của "Quỷ đỏ" Manchester United. Ông cùng "Quỷ đỏ" giành nhiều danh hiệu lớn, trong đó có Premier League và UEFA Champions League. Sau đó Beckham khoác áo hàng loạt đội bóng danh tiếng như Real Madrid (Tây Ban Nha), LA Galaxy (Mỹ), AC Milan (Italy) và Paris Saint-Germain (Pháp) đồng thời trở thành biểu tượng thương mại hàng đầu của bóng đá thế giới.

Theo bảng danh sách 10 nhân vật thể thao giàu nhất tại Anh năm 2026, hàng loạt ngôi sao quyền anh, golf và F1 góp mặt. Như tay đua F1 - Lewis Hamilton sở hữu tổng tài sản 435 triệu bảng, tay golf Rory McIlroy sở hữu tổng tài sản 325 triệu bảng.

10 nhân vật thể thao giàu nhất tại Anh năm 2026
1. Bernie Ecclestone và gia đình – 2 tỷ bảng.
2. David Beckham & Victoria Beckham – 1,185 tỷ bảng.
3. Barry và Eddie Hearn – 1,035 tỷ bảng.
4. Ben Francis – 800 triệu bảng.
5. Lewis Hamilton – 435 triệu bảng.
6. Tom và Phil Beahon – 350 triệu bảng.
7. Rory McIlroy – 325 triệu bảng.
8. Anthony Joshua – 240 triệu bảng.
9. Tyson Fury – 162 triệu bảng.

10. Harry Kane & Andy Murray – 110 triệu bảng.

(Nguồn: Tạp chí Bóng đá)

Victoria suy sụp, David Beckham phản ứng "lạ" sau khi bị con trai cả bóc mẽVictoria suy sụp, David Beckham phản ứng 'lạ' sau khi bị con trai cả bóc mẽ

GĐXH - Phản ứng của Victoria và David Beckham sau khi bị tố phá hoại hôn nhân, kiểm soát và làm con trai xấu hổ... vẫn đang thu hút sự chú ý lớn của công chúng.

Vừa chuyển đến biệt thự 2000 tỷ đã làm hàng xóm "sôi máu", cơ ngơi mới này của vợ chồng David Beckham gây hiếu kỳ đến mức nào?Vừa chuyển đến biệt thự 2000 tỷ đã làm hàng xóm 'sôi máu', cơ ngơi mới này của vợ chồng David Beckham gây hiếu kỳ đến mức nào?

GĐXH - David - Victoria Beckham vừa chuyển đến căn biệt thự 80 triệu đô (khoảng 2000 tỷ đồng) tại Miami Beach, Mỹ. Tuy nhiên vừa đến đây, cặp vợ chồng quyền lực đã làm mất lòng hàng xóm.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Con dâu David Beckham đóng phim 18+, phản ứng 'lạ' khi nhắc tới nhà chồng

Con dâu David Beckham đóng phim 18+, phản ứng 'lạ' khi nhắc tới nhà chồng

Victoria suy sụp, David Beckham phản ứng 'lạ' sau khi bị con trai cả bóc mẽ

Victoria suy sụp, David Beckham phản ứng 'lạ' sau khi bị con trai cả bóc mẽ

Brooklyn Beckham gây sốc khi tiết lộ sự thật về gia đình 'kiểu mẫu' của David Beckham

Brooklyn Beckham gây sốc khi tiết lộ sự thật về gia đình 'kiểu mẫu' của David Beckham

Trước khi lấy David Beckham, Victoria từng đính hôn với anh thợ điện

Trước khi lấy David Beckham, Victoria từng đính hôn với anh thợ điện

Hơn 1 triệu người “thả tim” khoảnh khắc David Beckham mặc nội y sửa tivi cho vợ

Hơn 1 triệu người “thả tim” khoảnh khắc David Beckham mặc nội y sửa tivi cho vợ

Cùng chuyên mục

Dàn mỹ nhân VTV gây chú ý tại đám cưới ở Lào Cai

Dàn mỹ nhân VTV gây chú ý tại đám cưới ở Lào Cai

Giải trí - 10 phút trước

GĐXH - Dàn mỹ nhân phim VTV: Minh Thu, Anh Đào - Anh Tuấn,... thu hút sự chú ý tại đám cưới Việt Hoa và Trọng Trí ở Lào Cai.

Phản ứng của Đỗ Mỹ Linh khi nhận tin vui gần 10 năm tham gia Miss World

Phản ứng của Đỗ Mỹ Linh khi nhận tin vui gần 10 năm tham gia Miss World

Giải trí - 31 phút trước

GĐXH - Đỗ Mỹ Linh bày tỏ cảm xúc "háo hức" khi đảm nhận vai trò đại sứ Miss World 2026 sau gần 10 năm ghi dấu ấn ở đấu trường sắc đẹp quốc tế này.

Lisa (BLACKPINK) biểu diễn khai mạc World Cup 2026

Lisa (BLACKPINK) biểu diễn khai mạc World Cup 2026

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Lisa (BLACKPINK) trở thành tâm điểm chú ý khi được lựa chọn trình diễn tại lễ khai mạc FIFA World Cup 2026.

Nữ nghệ sĩ từng là đào chánh cải lương giờ sống đơn độc, nhặt ve chai mưu sinh

Nữ nghệ sĩ từng là đào chánh cải lương giờ sống đơn độc, nhặt ve chai mưu sinh

Giải trí - 2 giờ trước

Từng rong ruổi theo nhiều gánh hát cải lương từ khi mới 15 tuổi, nữ nghệ sĩ này giờ đây sống chật vật, nhặt ve chai qua ngày.

Tin sao ngày 16/5: Sơn Tùng M-TP sắp ra sản phẩm mới, MC Mai Ngọc và Hoa hậu Tiểu Vy gây ngỡ ngàng

Tin sao ngày 16/5: Sơn Tùng M-TP sắp ra sản phẩm mới, MC Mai Ngọc và Hoa hậu Tiểu Vy gây ngỡ ngàng

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Sơn Tùng M-TP trở lại bằng cách đăng tấm ảnh mới, kèm theo đó là tiêu đề sản phẩm mới "Come My Way", phát hành vào 28/5 khiến người hâm mộ thích thú và tò mò.

Mỹ Linh, Võ Hạ Trâm, Double2T cùng dàn sao thắp sáng đêm khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2026

Mỹ Linh, Võ Hạ Trâm, Double2T cùng dàn sao thắp sáng đêm khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2026

Câu chuyện văn hóa - 3 giờ trước

GĐXH - "Bản giao hưởng: Hồ trên núi - Trà trong mây" đã mang đến cho khán giả một đại tiệc nghệ thuật giàu cảm xúc.

Vóc dáng cực phẩm của cặp bài trùng Kỳ Duyên và Thiên Ân khiến fan mê mẩn

Vóc dáng cực phẩm của cặp bài trùng Kỳ Duyên và Thiên Ân khiến fan mê mẩn

Giải trí - 5 giờ trước

Dù theo đuổi hai phong cách đối lập, sự xuất hiện của Kỳ Duyên và Thiên Ân luôn khiến cộng đồng mạng chao đảo bởi hình thể chuẩn chỉnh và thần thái cuốn hút.

Tóc Tiên vướng nghi vấn hẹn hò Trần Ngọc Vàng, động thái sau đó gây chú ý

Tóc Tiên vướng nghi vấn hẹn hò Trần Ngọc Vàng, động thái sau đó gây chú ý

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Cụm từ khóa "Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng hẹn hò" được khá nhiều người tìm kiếm trên mạng xã hội. Trước những đồn đoán đang lan truyền, phía Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng có động thái gì?

Con gái Tuấn Hưng tấm tắc khen cơm bố nấu trên sóng truyền hình

Con gái Tuấn Hưng tấm tắc khen cơm bố nấu trên sóng truyền hình

Thế giới showbiz - 20 giờ trước

GĐXH - Bé Son, con gái của Tuấn Hưng, đã rất hài lòng với tài nấu nướng của bố. Cô bé còn chấm cho bố 10 điểm.

Mỹ nhân phim giờ vàng VTV tổ chức đám cưới tại Lào Cai với chồng là bạn học đồng môn

Mỹ nhân phim giờ vàng VTV tổ chức đám cưới tại Lào Cai với chồng là bạn học đồng môn

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Việt Hoa vừa chia sẻ hình ảnh trong lễ cưới với ông xã - diễn viên Vương Trọng Trí. Hôn lễ của cặp đôi diễn ra ngày 10/5 tại Lào Cai nhưng gần đây mới công bố.

Xem nhiều

Mỹ nhân phim giờ vàng VTV tổ chức đám cưới tại Lào Cai với chồng là bạn học đồng môn

Mỹ nhân phim giờ vàng VTV tổ chức đám cưới tại Lào Cai với chồng là bạn học đồng môn

Giải trí

GĐXH - Diễn viên Việt Hoa vừa chia sẻ hình ảnh trong lễ cưới với ông xã - diễn viên Vương Trọng Trí. Hôn lễ của cặp đôi diễn ra ngày 10/5 tại Lào Cai nhưng gần đây mới công bố.

'Bước chân vào đời' tập cuối: Quân bất ngờ trở về trong sự ngỡ ngàng của Thương

'Bước chân vào đời' tập cuối: Quân bất ngờ trở về trong sự ngỡ ngàng của Thương

Xem - nghe - đọc
Tuổi xế chiều bình yên ở Mỹ của mẹ ruột Hoa hậu Việt Nam đăng quang khi mới 16 tuổi

Tuổi xế chiều bình yên ở Mỹ của mẹ ruột Hoa hậu Việt Nam đăng quang khi mới 16 tuổi

Giải trí
Nữ NSƯT là người đẹp phố cổ, nên duyên với tiến sĩ toán học nhờ mai mối

Nữ NSƯT là người đẹp phố cổ, nên duyên với tiến sĩ toán học nhờ mai mối

Câu chuyện văn hóa
Con trai tỷ phú Elon Musk 'chiếm sóng' tại Bắc Kinh khi diện trang phục Trung Quốc

Con trai tỷ phú Elon Musk 'chiếm sóng' tại Bắc Kinh khi diện trang phục Trung Quốc

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top