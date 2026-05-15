Tóc Tiên vướng nghi vấn hẹn hò Trần Ngọc Vàng, động thái sau đó gây chú ý

Tóc Tiên - Trần Ngọc Vàng dính nghi án hẹn hò

Theo Phụ nữ Mới, mới đây ca sĩ Tóc Tiên vừa tổ chức tiệc sinh nhật mừng tuổi 37. Bữa tiệc quy tụ hội bạn thân showbiz.

Trên nền tảng xã hội Threads rầm rộ tin đồn về mối quan hệ giữa Tóc Tiên và nam diễn viên Trần Ngọc Vàng. Cư dân mạng soi nhiều hint Trần Ngọc Vàng vô cùng thân thiết với Tóc Tiên.

Theo hình ảnh từ các video trong tiệc sinh nhật của Tóc Tiên, nữ ca sĩ mời nhiều bạn bè nghệ sĩ đến dự và để ý kỹ thấy Trần Ngọc Vàng luôn ở sát cạnh Tóc Tiên. Khi chủ nhân bữa tiệc thổi nến, Trần Ngọc Vàng ngồi bên cạnh chăm chú quay video. Khi Tóc Tiên nhảy thì Trần Ngọc Vàng cũng ở ngay sát phía sau.

Khoảnh khắc Trần Ngọc Vàng chụp khoảnh khắc Tóc Tiên thổi nến mừng sinh nhật. Ảnh: Phụ nữ Mới

Cả hai còn từng ra về chung xe sau một sự kiện. Trong đoạn clip được lan truyền, Tóc Tiên cùng Trần Ngọc Vàng xuất hiện giữa vòng vây khán giả sau khi kết thúc một sự kiện của nhãn hàng. Cả hai di chuyển trước sau, rồi lần lượt lên cùng một chiếc xe để ra về.

Chính từ đây nhiều người cũng thắc mắc vì sao Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng lại quen nhau khi chưa có dự án nào làm chung. Việc nam diễn viên có mặt trong tiệc sinh nhật chỉ mời toàn bạn bè thân thiết của Tóc Tiên càng chứng tỏ đây không phải mối quan hệ xã giao đơn thuần.

Theo đó, từ khoá "Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng hẹn hò" bất ngờ xuất hiện trên tìm kiếm.

Trước những đồn đoán đang lan truyền, phía quản lý của Tóc Tiên đã nhanh chóng lên tiếng.

Phía Tóc Tiên cho biết Trần Ngọc Vàng chỉ đến dự sinh nhật Tóc Tiên, vui chơi tưng bừng như những người bạn khác. Ảnh: Phụ nữ Mới

Cũng theo nguồn từ Phụ nữ Mới, đại diện nữ ca sĩ khéo léo phủ nhận nghi vấn tình cảm với Trần Ngọc Vàng, đồng thời cho biết nam diễn viên chỉ là một trong những khách mời tham dự tiệc sinh nhật. Khoảnh khắc gây xôn xao trên mạng xã hội thực chất là lúc Trần Ngọc Vàng đã khá say nhưng vẫn cố gắng ghi lại hình ảnh Tóc Tiên thổi nến sinh nhật.

Trên tài khoản Instagram, Tóc Tiên chia sẻ đây là bữa tiệc sinh nhật độc thân đầu tiên của mình. Động thái này cho thấy, đây là lời phủ nhận gián tiếp của nữ ca sĩ trước tin đồn đang có tình yêu mới sau đổ vỡ hôn nhân. Những thông tin liên quan đến chuyện hẹn hò hiện vẫn chỉ xuất phát từ suy đoán của cư dân mạng.

Gần đây Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng cùng tham dự các sự kiện thời trang. Ảnh: Hoa Học Trò

Tóc Tiên là ai?

Tóc Tiên tên thật là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, sinh năm 1989 tại TP.HCM. Thuở thiếu thời, Tóc Tiên từng là học sinh trường chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM). Cô học giỏi và thi đỗ vào 3 trường: Đại học Y Dược, Đại học Bách Khoa, Đại học Khoa học Tự nhiên. Ngoài định hướng trở thành bác sĩ, từ nhỏ Tóc Tiên đã sớm bộc lộ năng khiếu ca hát.

Tóc Tiên đã sang Mỹ du học để được đào tạo bài bản hơn về ngành Y. Kỳ du học này dự kiến kéo dài tới 9 năm nhưng đến năm thứ 6 thì Tóc Tiên dừng lại để theo đuổi con đường nghệ thuật.

Năm 2014, Tóc Tiên chính thức về nước hoạt động và rất đắt show.

Năm 2015, đánh dấu sự trở lại Việt Nam đầy thành công khi Tóc Tiên tham gia chương trình The Remix. Phiên bản "Ngày mai" (Touliver Mix) với vũ đạo "cồng chiêng" đã đưa tên tuổi cô lên hàng ngôi sao giải trí hàng đầu.

Tóc Tiên đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Ảnh: TL

Từ năm 2017 – 2026, Tóc Tiên tạo được nhiều "hit" với hàng loạt ca khúc như "Em không là duy nhất", "Có ai thương em như anh"… và khẳng định đẳng cấp nghệ sĩ trình diễn.

Không chỉ thành công trong âm nhạc, Tóc Tiên còn ghi dấu ấn ở lĩnh vực điện ảnh và đảm nhận vị trí giám khảo, huấn luyện viên quyền lực cho nhiều chương trình truyền hình thực tế lớn.

Trong những năm qua, Tóc Tiên là ca sĩ đắt show nhất nhì làng nhạc Việt, làm đại sứ thương hiệu cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng. Cô là sao nữ được nhiều thương hiệu thời trang đình đám ''chọn mặt gửi vàng''. Tóc Tiên nhiều lần trở thành nghệ sĩ người Việt duy nhất tham dự sự kiện toàn cầu của nhiều thương hiệu thời trang cao cấp.

Trần Ngọc Vàng là ai?

Trần Ngọc Vàng được biết đến rộng rãi với vai cơ phó Khanh trong bộ phim "Tử chiến trên không". Ảnh: FBNV

Trần Ngọc Vàng sinh năm 1998, tại thành phố Phan Rang (tỉnh Ninh Thuận nay là tỉnh Khánh Hòa). Anh là một diễn viên và được biết đến rộng rãi với vai cơ phó Khanh trong bộ phim "Tử chiến trên không".

Năm 2020, sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu – Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, Trần Ngọc Vàng trở thành quán quân chương trình Gương mặt điện ảnh mùa 4. Cùng năm, anh xuất hiện trên màn ảnh rộng qua bộ phim "Chồng người ta" và đảm nhận vai nam chính trong phim "Người cần quên phải nhớ".

Năm 2022, anh tham gia bộ phim truyền hình "Giấc mơ của mẹ". Đây là một trong những vai diễn giúp anh được khán giả truyền hình chú ý hơn.

Năm 2023, Trần Ngọc Vàng trở lại với điện ảnh qua hai tác phẩm: "Người mặt trời", trong vai một nhân vật ma cà rồng và "Trên bàn nhậu dưới bàn mưu" - nơi anh lần đầu đảm nhận vai phản diện.

Năm 2024, anh góp mặt trong series gốc của K+ mang tên "Đi về phía lửa" khai thác đề tài lính cứu hỏa.

Tại lễ trao giải Ngôi sao xanh 2024, Trần Ngọc Vàng lập cú đúp khi giành về hai giải thưởng "Gương mặt triển vọng" ở cả hạng mục điện ảnh và truyền hình.

Năm 2025, Trần Ngọc Vàng đảm nhận vai nam chính trong bộ phim Tết "Yêu nhầm bạn thân" của đạo diễn Diệp Thế Vinh. Cùng năm, anh vào vai cơ phó Khanh trong bộ phim điện ảnh "Tử chiến trên không". Vai diễn này được xem là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp giúp Trần Ngọc Vàng được biết đến rộng rãi hơn với khán giả đại chúng.

