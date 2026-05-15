Con trai tỷ phú Elon Musk 'chiếm sóng' tại Bắc Kinh khi diện trang phục Trung Quốc
GĐXH - Con trai tỷ phú Elon Musk gây sốt cộng đồng mạng trong thiết kế đặc trưng Trung Quốc khi xuất hiện cùng bố tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 14/5.
Hãng tin CBS đã cho đăng tải trên mạng xã hội đoạn video ghi lại cảnh tỷ phú Elon Musk, CEO của hãng xe điện Tesla xuất hiện cùng cậu con trai X Æ A-Xii (thường gọi là X), sinh năm 2020 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 14/5.
Sự kiện này diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm của phái đoàn doanh nhân Mỹ tới Trung Quốc. Bé X đã gây sốt cộng đồng mạng khi diện chiếc áo gilê màu xanh da trời có hoa văn in nổi vô cùng bắt mắt. Công chúng dễ dàng nhận ra đây là thiết kế của Trung Quốc với phần khuy nổi – dấu ấn đặc trưng trong áo dài sườn xám.
Ngoài ra, cậu bé còn xách chiếc túi hình lân rồng vô cùng ấn tượng. Đoạn video được lan truyền chóng mặt không chỉ vì thân thế quyền lực của cậu bé mà còn bởi sự đáng yêu của nhóc tì 6 tuổi. Chiếc túi sau đó cũng bất ngờ trở thành "cơn sốt" được săn lùng trên các nền tảng thương mại điện tử.
Đây không phải là lần đầu tiên ông Musk đưa con trai đi cùng mình trong các sự kiện chính trị. Trong đêm bầu cử tổng thống Mỹ, cậu bé cũng đã góp mặt trong bức ảnh gia đình ông Trump và được tổng thống Mỹ khen ngợi là "một cậu bé tuyệt vời, hoàn hảo". Cậu bé cũng từng gây sốt khi theo bố đến phòng Bầu Dục và chơi đùa cùng Tổng thống Mỹ.
X Æ A-Xii chào đời vào năm 2020. Lil X - tên gọi thân mật mà ông Musk dành cho cậu bé thay cho cái tên khá khó đọc - là con trai của ông chủ Tesla cùng nữ ca sĩ người Canada Grimes. Lil X là con út trong số 12 người con mà tỷ phú Musk đã có với ba người phụ nữ khác nhau.
Phim kinh dị ra rạp mùa hè 2026 không chỉ dọa ma khán giả mà đằng sau đó là tầng ý nghĩaXem - nghe - đọc - 20 phút trước
GĐXH - Phim Ma Xó của đạo diễn Phan Bá Hỷ sẽ ra mắt vào mùa hè năm nay và dự đoán được công chúng vô cùng quan tâm bởi nhiều yếu tố từ tâm linh đến tâm lý.
Mẹ ruột Hoa hậu Kỳ Duyên có sức ảnh hưởng đến con gái ra sao?Giải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Mẹ ruột Hoa hậu Kỳ Duyên không chỉ là một doanh nhân thành đạt quê Thành Nam, bà còn là người có sức ảnh hưởng lớn đến sự phát triển trong nghề nghiệp của con gái.
Tin sao ngày 19/5: MC Mai Ngọc gây sốt, Hoa hậu Trần Tiểu Vy thăng hạng nhan sắc, Diva Hồng Nhung lên tiếng sau phẫu thuậtGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - MC Mai Ngọc tiếp tục gây chú ý khi lấy lại vóc dáng đáng ngưỡng mộ sau hơn 1 năm sinh con, trong khi đó Diva Hồng Nhung trấn an người hâm mộ về tình trạng sức khỏe của cô.
Con đường trở thành tỷ phú của yêu tinh xinh đẹp nhất 'Tây du ký'Thế giới showbiz - 6 giờ trước
Nữ diễn viên này từng khiến khán giả say đắm với vẻ đẹp kiều diễm khi vào vai Vạn Thánh công chúa trong "Tây du ký" phiên bản 1986.
Phan Hiển nhắc Khánh Thi: 'Hồi đó trốn cha, trốn mẹ bay ra Hà Nội đi theo tiếng gọi trái tim'Giải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Khánh Thi mới đây vừa tiết lộ kỷ niệm Phan Hiển theo đuổi cô. Chính nam kiện tướng dancesport cũng thừa nhận điều này. Theo anh tiết lộ, hồi đó anh đã bay ra Hà Nội để theo đuổi tình yêu.
Con gái H'Hen Niê gây sốt với những biểu cảm đáng yêu khi lần đầu đi biểnGiải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Bé Harley - con gái H'Hen Niê, lần đầu tiên tắm biển tại Đà Nẵng gây sốt với những biểu cảm đáng yêu.
Một Hoa hậu Việt Nam bị gọi là 'bình hoa di động', phản ứng khiến nhiều người bất ngờGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Trần Tiểu Vy đã có những chia sẻ thú vị về việc bị gọi là 'bình hoa di động'.
Vừa mới yêu Ngọc Huyền, Đình Tú đã mua quà nịnh 'bố vợ tương lai'Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Mới bắt đầu yêu nhau, Trung đã tìm cách mua quà sang nhà tặng "bố vợ tương lai" để lấy lòng.
Hồng Nhung tuổi 56 trải qua cuộc tiểu phẫu, sức khỏe ra sao?Giải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Hồng Nhung chia sẻ về sức khỏe sau cuộc tiểu phẫu ở tuổi 56. Nữ diva luôn lạc quan và trẻ trung, nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.
Tối nay, NSƯT Chí Trung xuất hiện trên phim giờ vàng VTV3Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Tập 1 phim "Dưới ô cửa sáng đèn" chính thức lên sóng vào lúc 20h tối nay (ngày 18/5) trên VTV3.
Phan Hiển nhắc Khánh Thi: 'Hồi đó trốn cha, trốn mẹ bay ra Hà Nội đi theo tiếng gọi trái tim'Giải trí
GĐXH - Khánh Thi mới đây vừa tiết lộ kỷ niệm Phan Hiển theo đuổi cô. Chính nam kiện tướng dancesport cũng thừa nhận điều này. Theo anh tiết lộ, hồi đó anh đã bay ra Hà Nội để theo đuổi tình yêu.