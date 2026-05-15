Con trai tỷ phú Elon Musk 'chiếm sóng' tại Bắc Kinh khi diện trang phục Trung Quốc

Thứ sáu, 10:15 15/05/2026 | Giải trí
GĐXH - Con trai tỷ phú Elon Musk gây sốt cộng đồng mạng trong thiết kế đặc trưng Trung Quốc khi xuất hiện cùng bố tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 14/5.

Hãng tin CBS đã cho đăng tải trên mạng xã hội đoạn video ghi lại cảnh tỷ phú Elon Musk, CEO của hãng xe điện Tesla xuất hiện cùng cậu con trai X Æ A-Xii (thường gọi là X), sinh năm 2020 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 14/5.

Con trai tỷ phú Elon Musk mặc trang phục Trung Quốc khi xuất hiện cùng bố ở Bắc Kinh - Ảnh 1.

Bé X xuất hiện cùng tỷ phú Elon Musk trong Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh ngày 14/5. Ảnh: Reuters

Sự kiện này diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm của phái đoàn doanh nhân Mỹ tới Trung Quốc. Bé X đã gây sốt cộng đồng mạng khi diện chiếc áo gilê màu xanh da trời có hoa văn in nổi vô cùng bắt mắt. Công chúng dễ dàng nhận ra đây là thiết kế của Trung Quốc với phần khuy nổi – dấu ấn đặc trưng trong áo dài sườn xám. 

Ngoài ra, cậu bé còn xách chiếc túi hình lân rồng vô cùng ấn tượng. Đoạn video được lan truyền chóng mặt không chỉ vì thân thế quyền lực của cậu bé mà còn bởi sự đáng yêu của nhóc tì 6 tuổi. Chiếc túi sau đó cũng bất ngờ trở thành "cơn sốt" được săn lùng trên các nền tảng thương mại điện tử.

Con trai tỷ phú Elon Musk mặc trang phục Trung Quốc khi xuất hiện cùng bố ở Bắc Kinh - Ảnh 2.

Hình ảnh đáng yêu của cậu bé được lan truyền chóng mặt.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Musk đưa con trai đi cùng mình trong các sự kiện chính trị. Trong đêm bầu cử tổng thống Mỹ, cậu bé cũng đã góp mặt trong bức ảnh gia đình ông Trump và được tổng thống Mỹ khen ngợi là "một cậu bé tuyệt vời, hoàn hảo". Cậu bé cũng từng gây sốt khi theo bố đến phòng Bầu Dục và chơi đùa cùng Tổng thống Mỹ.

Con trai tỷ phú Elon Musk mặc trang phục Trung Quốc khi xuất hiện cùng bố ở Bắc Kinh - Ảnh 3.

Ông Musk thường đưa con trai đi cùng trong các sự kiện chính trị.

X Æ A-Xii chào đời vào năm 2020. Lil X - tên gọi thân mật mà ông Musk dành cho cậu bé thay cho cái tên khá khó đọc - là con trai của ông chủ Tesla cùng nữ ca sĩ người Canada Grimes. Lil X là con út trong số 12 người con mà tỷ phú Musk đã có với ba người phụ nữ khác nhau.

