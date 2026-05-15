Tuổi xế chiều bình yên ở Mỹ của mẹ ruột Hoa hậu Việt Nam đăng quang khi mới 16 tuổi

Mẹ ruột Hoa hậu Việt Nam 2016 là kỹ sư hóa học, sống kín tiếng GĐXH - Mẹ ruột Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chính là người đã hậu thuẫn cho con gái có được thành công như hiện tại. Ở đời thực, bà sống kín tiếng và khiêm nhường.

Mẹ ruột Hoa hậu Hà Kiều Anh được con gái hãnh diện ra sao?

Mới đây trên trang cá nhân, Hoa hậu Hà Kiều Anh chia sẻ hình ảnh mẹ ruột cùng niềm hạnh phúc vô bờ. Cô gọi mẹ là "nơi bình yên nhất để mỗi người con tìm về…". Hoa hậu Việt Nam đăng quang khi mới 16 tuổi xúc động viết: "Dù có trưởng thành đến đâu, đi qua bao nhiêu điều trong cuộc sống, thì vòng tay của mẹ vẫn là điều khiến mình thấy nhỏ bé và được yêu thương nhất". Người đẹp cũng dành cho mẹ những lời ngọt ngào khi gọi bà là "người mẹ tuyệt vời nhất trên thế giới".

Hoa hậu Hà Kiều Anh khoe ảnh 3 thế hệ phụ nữ trong Ngày của mẹ.

Trước đó, Hà Kiều Anh cũng luôn hãnh diện về mẹ ruột của mình. Cụ thể, hồi cuối năm 2022, nhân dịp sinh nhật của bà, người đẹp đã viết: "Mỗi khi ra đường ai cũng nói con không đẹp bằng mẹ. Con còn thấy mình không duyên dáng, khéo léo, dịu dàng, học giỏi, nấu ăn ngon như mẹ. Nhưng con tự hào vì được là con của mẹ".

Mẹ ruột Hoa hậu Hà Kiều Anh có vẻ ngoài xinh đẹp, duyên dáng.

Được biết, mẹ Hoa hậu Hà Kiều Anh có tên Vương Oanh. Sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố từng là Thứ trưởng Bộ xây dựng, mẹ bà là cô gái Hà thành duyên dáng, bà Vương Oanh được thừa hưởng nét mặn mà đằm thắm của mẹ và sự tinh tế trong hội họa của cha. Thế nhưng do muốn thử sức mình trong nhiều lĩnh vực, bà Oanh không đi theo nghề của cha mà nộp đơn thi tuyển vào Khoa Vô tuyến Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Tốt nghiệp đại học năm 1977, bà Vương Oanh tự mình kiếm việc làm mà không cần sự trợ giúp của cha. Từng làm đủ nghề từ ứng dụng công nghệ, viết phần mềm đến những công việc khác như sửa chữa máy tính điện tử, sửa chữa tổng đài điện thoại di động và chăm sóc khách hàng, bảo hành sản phẩm. Lĩnh vực nào, bà cũng tỏ ra xuất sắc.

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, bà còn là một phụ nữ mạnh mẽ, tài năng.

Năm 29 tuổi sau cú sốc gia đình, bà quyết định một mình dẫn con gái 5 tuổi vào Nam lập nghiệp. Lúc đó trong tay bà chỉ có một chỉ vàng và chiếc vòng mã não của người cô cho. Vật lộn bươn chải với đời, ngày đi làm Nhà nước, tối đi may quần áo thuê, cuộc sống cơ cực vẫn không làm bà khuất phục.

Hoa hậu Hà Kiều Anh luôn nể phục mẹ mình bởi bản lĩnh vượt qua khó khăn của bà.

Nói về việc quyết định Nam tiến, cách đây nhiều năm bà chia sẻ với Tiền phong: "Thấy con mình khổ quá, cứ phải nay ở với mẹ một tý, mai ở với bố một tý, thương con quá, nó cứ ngơ ngác chạy đi chạy lại. Hơn nữa, ở một nơi mà mình có quá nhiều kỷ niệm, luôn dằn vặt tôi. Nên cuối cùng đã ra đi". Và thế là những tháng ngày lận đận vất vả bắt đầu.

Mẹ ruột Hoa hậu Hà Kiều Anh tuổi xế chiều sống bình yên ở Mỹ

Mẹ ruột Hoa hậu Hà Kiều Anh quyết định vào TP.HCM lập nghiệp đã vướng phải sự phản đối của người thân. Chính Hoa hậu Việt Nam năm 1992 đã tiết lộ: "Hai mẹ con bắt đầu cuộc sống với hai bàn tay trắng, hai mẹ con ăn cơm chan nước lã là chuyện bình thường. Bữa nào sang lắm mới có thêm quả trứng luộc. Chỉ có hai mẹ con nên với tôi, mẹ là chỗ dựa lớn nhất".

Ngày mới vào, ông ngoại muốn mẹ con chị phải quay về Hà Nội nên không nhờ ai xin việc cho mẹ. Việc không có, tiền hết nên có cơm ăn là may nói gì đến thịt cá. Năm học lớp 6, khi mẹ nhận may gia công, chị làm "chân phụ may" tích cực. Đến năm lớp 8, chị làm nhang, bán bún bò giúp bác họ để kiếm tiền mua sách.

Hoa hậu Hà Kiều Anh cùng mẹ trải qua những ngày vất vả để đến hiện tại, họ có được cuộc sống hạnh phúc.

Năm 1992, khi Hà Kiều Anh xin phép đi thi Hoa hậu, bà ra sức ngăn cản. Nhưng biết không thể cản được con, bà đành ngậm ngùi vay mượn tiền bạc từ bạn bè để lo cho con. Số tiền thưởng của Tân Hoa hậu năm đó, thay vì dùng để hưởng thụ, mẹ con Hà Kiều Anh lại đem đi trang trải nợ nần.

Trở thành Hoa hậu Việt Nam, đi đóng phim, Hà Kiều Anh là cái tên đình đám của làng giải trí, mẹ chị vẫn là người theo sát chăm sóc và bảo vệ con gái. Tai tiếng, thăng trầm trong sự nghiệp hay tình yêu, chị thú nhận, vượt qua nhẹ nhàng hơn nhờ có mẹ.

Hoa hậu Hà Kiều Anh hạnh phúc khoe bà ngoại, mẹ và con gái.

Hoa hậu khẳng định: “Mẹ đối với tôi như một người bạn tri kỷ. Tất cả mọi sự kiện, buồn vui gì tôi cũng có thể chia sẻ với mẹ, ngay cả những bí mật về chuyện tình yêu tôi cũng không ngại kể. Ngày trẻ, tôi ương bướng, có khi cãi lại mẹ nhưng khi có con, con không nghe lời, tôi mới thấu hiểu lòng mẹ. Mẹ đã ở bên tôi, hy sinh để tôi có được thành công”.

Không chỉ tận tụy giúp con gái, bà Vương Oanh còn là một doanh nhân tài giỏi. Dù đối mặt với nhiều chông gai, bà vẫn vững lòng. Thành công trong công việc nhưng một lần nữa hôn nhân của bà "đứt gánh giữa đường". Sau 12 năm chung sống, bà ly hôn người chồng thứ 2 vì: "Có lẽ cá tính tôi quyết liệt hơn những người phụ nữ khác. Tôi cho rằng đã sống với nhau thì phải thật hạnh phúc, phải chia sẻ với nhau cả những điều nhỏ nhất, phải khâm phục nhau, tôi không bao giờ thích kiểu sống chấp nhận hay nhẫn nhịn".

Hiện tại, mẹ ruột Hoa hậu Hà Kiều Anh sống ở Mỹ.

Hiện tại, mẹ ruột Hoa hậu Hà Kiều Anh đã nghỉ hưu, sống ở Mỹ, thỉnh thoảng về Việt Nam thăm con gái và các cháu. Nhan sắc tuổi U70 của bà vẫn trẻ đẹp, giữ được sự quý phái và sang trọng.