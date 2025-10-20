Nữ công nhân nghèo bất ngờ đổi đời sau khi tìm thấy 8 viên kim cương

Mới đây, một nữ công nhân tại quận Panna, bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) đã bất ngờ đổi đời sau khi tìm thấy 8 viên kim cương quý hiếm trong một mỏ khai thác.

Theo các quan chức địa phương, những viên kim cương này có tổng trọng lượng khoảng 2,53 carat, trong đó viên lớn nhất nặng 0,79 carat. 6 viên trong số đó được đánh giá là có chất lượng cao.

Các chuyên gia cho biết toàn bộ số kim cương đã được gửi đến văn phòng kim cương của quận để thẩm định. Chuyên gia kim cương Anupam Singh xác nhận rằng chúng sẽ được đưa ra đấu giá công khai, với giá trị ước tính có thể lên tới hàng trăm nghìn rupee.

Nữ công nhân nghèo tìm thấy 8 viên kim cương.

Nhân vật chính trong câu chuyện kỳ diệu này là Rachna Goldar, 50 tuổi, mẹ của 3 người con trưởng thành. Chỉ một tuần trước, cô đã thuê một khu đất tại mỏ Hazara Mudda để khai thác. Trong quá trình đào bới, cô may mắn phát hiện ra số kim cương quý giá này.

Chia sẻ với truyền thông, Goldar xúc động nói: "Tôi sẽ tiếp tục làm việc trong mỏ. Số tiền thu được sẽ giúp gia đình chúng tôi có cuộc sống tốt hơn". Được biết, chồng của Goldar cũng đang làm công nhân tại một mỏ kim cương trong vùng.

Vùng đất kim cương Panna

Quận Panna từ lâu đã nổi tiếng là trung tâm khai thác kim cương của Ấn Độ, ước tính có trữ lượng kim cương là 1,2 triệu carat. Người dân nơi đây có thể thuê một lô khai thác rộng 8 mét với giá 200 rupee/năm. Kim cương khai thác được sẽ được đưa ra đấu giá 3 tháng một lần, với mức giá cuối cùng trừ đi 12% cho chính phủ. Phần còn lại sẽ được trao cho người phát hiện.

Nhờ may mắn hiếm có này, Rachna Goldar được kỳ vọng sẽ sớm thay đổi cuộc sống, trở thành một minh chứng sống động cho câu chuyện "người thường đổi đời nhờ vận may" tại vùng đất kim cương nổi tiếng của Ấn Độ.

Quốc Tiệp (t/h theo indiatvnews.com, timesofindia.indiatimes.com)