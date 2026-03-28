Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Nữ danh hài nổi tiếng 'Táo quân' đóng liên tiếp 3 phim kinh dị trăm tỷ

Thứ bảy, 17:02 28/03/2026 | Thế giới showbiz

Thử sức ở mảng điện ảnh, nữ danh hài này liên tiếp có được thành công khi cả 3 dự án mà cô tham gia đều có doanh thu ấn tượng tại phòng vé Việt.

Nghệ sĩ Vân Dung đang được đánh là "nữ hoàng phim kinh dị mới" của màn ảnh Việt. Khi cả 3 phim điện ảnh mà cô tham gia đều trùng hợp thuộc thể loại kinh dị và đạt doanh thu trăm tỷ đồng.

Là nữ nghệ sĩ nổi tiếng trong vai Táo Y Tế của Táo quân , vì vậy việc Vân Dung thành công ở thể loại phim kinh dị nhận được nhiều chú ý của khán giả.

Năm 2023, Vân Dung lần đầu thử sức với điện ảnh trong phim kinh dị Quỷ cẩu . Trong phim, cô vào vai Thúy, một bà cô già, ế chồng và có tính cách ngang ngược. Dù là diễn viên hài nhưng nữ nghệ sĩ cũng đã tận dụng được nhiều thế mạnh của mình trong phim.

Nữ danh hài nổi tiếng 'Táo quân' đóng liên tiếp 3 phim kinh dị trăm tỷ - Ảnh 1.

Vân Dung lần đầu đóng điện ảnh trong "Quỷ cẩu".

Phim nhanh chóng tạo được hiệu ứng tốt, đem về doanh thu hơn 108 tỷ đồng. Thành công ngay ở phim điện ảnh đầu tiên, Vân Dung từng nói việc bộ phim đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng là điều không tưởng với cô.

"Lần đầu tiên nhận lời làm phim điện ảnh và đạt doanh thu cao ngoài kỳ vọng nên tôi cảm thấy vui và hạnh phúc", Vân Dung tâm sự.

Sau phim điện ảnh đầu tay, Vân Dung tham gia Quỷ nhập tràng vào đầu năm 2025. Phim nhanh chóng vượt mốc doanh thu hơn 149 tỷ đồng. Đầu năm 2026, cô tiếp tục trở lại trong Quỷ nhập tràng 2. Sau 3 tuần công chiếu, phim vẫn thuộc top đầu phòng vé Việt với doanh thu hơn 121 tỷ đồng (theo Box Office Vietnam).

Ở loạt phim Quỷ nhập tràng, Vân Dung vào vai dì Hồng - nhân vật mang màu sắc hài hước nhưng vẫn gắn chặt với tuyến truyện kinh dị của tác phẩm.

Nữ danh hài nổi tiếng 'Táo quân' đóng liên tiếp 3 phim kinh dị trăm tỷ - Ảnh 2.

Vân Dung trong phim "Quỷ nhập tràng".

Nói về việc đóng điện ảnh, nữ danh hài thừa nhận bản thân lo lắng vì đây là một “sân chơi” mới. Mỗi lần đứng trước máy quay, cô cũng suy nghĩ kỹ và áp lực lớn.

"Tất cả những vai nào chưa thử thì tôi đều muốn diễn. Kịch bản hay là kiểu gì tôi cũng nhận lời. Là diễn viên, tôi luôn khao khát kịch bản hay, vai diễn tốt. Tôi hy vọng, khán giả sẽ đón nhận Vân Dung như từng đón nhận vai Táo Y tế trong chương trình Táo Quân. Tôi không câu nệ vai xuất hiện nhiều hay ít thời lượng nhưng phải có ấn tượng" , nghệ sĩ chia sẻ.

Nữ danh hài nổi tiếng 'Táo quân' đóng liên tiếp 3 phim kinh dị trăm tỷ - Ảnh 3.

Vân Dung gắn liền với hình ảnh Táo Y Tế trong "Táo quân".

Vân Dung tên đầy đủ là Lê Vân Dung sinh năm 1975, trong gia đình làm nghệ thuật. Mẹ là diễn viên, bố là đạo diễn của Đoàn ca múa Tây Bắc. Bắt đầu sự nghiệp với những vai diễn trong Gặp nhau cuối tuần, Vân Dung được khán giả yêu mến nhờ sự hài hước có duyên và đa tài.

Ngoài ra trong hơn 30 năm gắn bó với nghệ thuật, Vân Dung còn được biết đến nhiều hơn với vai diễn Táo Y tế trong Táo quân.

Ngoài làm hài kịch, Vân Dung còn thử sức mình trong lĩnh vực phim truyền hình. Cô chinh phục khán giả với những vai diễn đa dạng, từ bi thương đến hài kịch. Nữ nghệ sĩ đã góp mặt trong các bộ phim truyền hình và đều để lại dấu ấn như Hướng dương ngược nắng, 11 tháng 5 ngày, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ…

Thời gian qua, Vân Dung cũng được khán giả yêu mến nhờ con trai Long Vũ. Nối nghiệp mẹ, Long Vũ giờ đang là một trong số gương mặt diễn viên trẻ tiềm năng trên VTV.

Vân Dung hạnh phúc khi con trai nối nghiệp diễn viên.Nữ nghệ sĩ vui mừng khi con trai được khán giả đón nhận. Hai mẹ con cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội, thu hút lượng tương tác lớn từ người hâm mộ.

Ngọc Thanh
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top