Nữ giám đốc lừa đảo show 'Về đây bốn cánh chim trời' hầu tòa

Báo Tiền phong thông tin, theo tài liệu điều tra, Nguyễn Thị Thu Hà là Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Giải trí và giáo dục Ngọc Việt, hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, nghệ thuật và giải trí.

Khoảng tháng 6/2025, Ngọc Việt Education chuẩn bị và triển khai tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Về đây bốn cánh chim trời”, dự kiến diễn ra vào 20h ngày 28/12/2025 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, dù biết rõ buổi biểu diễn không đủ điều kiện để diễn ra, Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chỉ đạo nhân viên thông báo chương trình vẫn tổ chức theo kế hoạch, tiếp tục bán vé và thu tiền của khán giả. Đến thời điểm tổ chức, Hà chỉ đạo mở cửa đón khán giả vào Cung thi đấu điền kinh, yêu cầu khán giả chờ đến 20h30, sau đó đại diện Công ty Ngọc Việt thông báo chương trình bị hủy bỏ. Sự việc khiến nhiều khán giả bức xúc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ nhanh chóng vào cuộc, xác minh, làm rõ sự việc.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hà về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị can Nguyễn Thị Thu Hà. Ảnh: Tiền phong

Trước đó, theo VTC News, "Về đây bốn cánh chim trời" được giới thiệu là đêm nhạc vinh danh nhạc sĩ Trần Tiến, Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như: Hồng Nhung, Hà Trần, Bằng Kiều, Tấn Minh, Đoan Trang, Lê Hiếu, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi, Lâm Bảo Ngọc, Thanh Thuỵ, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn...



Vào tối 28/12/2025, khi hàng nghìn khán giả đã có mặt tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội) để theo dõi đêm nhạc, ban tổ chức bất ngờ phát đi thông báo hoãn chương trình ngay sát giờ diễn.

Bị can Nguyễn Thị Thu Hà. Ảnh: VTC

Việc chương trình bất ngờ thông báo hoãn khi khán giả đã có mặt đông đủ tại địa điểm biểu diễn đã khiến nhiều người bức xúc, đặt câu hỏi về công tác tổ chức cũng như trách nhiệm của ban tổ chức đối với khán giả.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khẳng định, việc Công ty TNHH Ngọc Việt Education hoãn tổ chức chương trình ngay trước giờ biểu diễn nhưng không có thông báo chính thức tới cơ quan chức năng là không bảo đảm thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.