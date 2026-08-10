Tin sao 10/8: Hoa hậu Bảo Ngọc nhan sắc rạng ngời tại Miss World 2026, NSND Trần Lực trẻ trung qua ống kính của con gái

Cô cũng đang rất háo hức cho những ngày tiếp theo và chia sẻ, trong hai ngày vừa qua đã được gặp gỡ những người bạn thân thiện đến từ nhiều quốc gia và tự hào giới thiệu về quê hương, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.