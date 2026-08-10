Tin sao 10/8: Hoa hậu Bảo Ngọc nhan sắc rạng ngời tại Miss World 2026, NSND Trần Lực trẻ trung qua ống kính của con gái
GĐXH - Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đang háo hức cho chặng đường tiếp theo tại Miss World 2026, trong khi NSND Trần Lực có những khoảnh khắc trẻ trung qua góc chụp của con gái.
Nữ giám đốc lừa đảo show 'Về đây bốn cánh chim trời' hầu tòaGiải trí -
GĐXH - Sáng nay (11/8), Tòa án nhân dân khu vực 2 (Hà Nội) mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty TNHH Giải trí và giáo dục Ngọc Việt - Ngọc Việt Education), là đơn vị tổ chức chương trình "Về đây bốn cánh chim trời" về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Con gái Hoa hậu Hà Kiều Anh thừa hưởng sắc vóc của mẹGiải trí -
GĐXH - Hoa hậu Hà Kiều Anh mới đây đã khoe con gái Viann trong bộ bikini xinh xắn. Nhiều khán giả nhận xét cô bé thừa hưởng sắc vóc của mẹ.
'Tinh hoa Vũ đạo nhí 2026' tìm ra 3 quán quân sau đêm chung kết mãn nhãnXem - nghe - đọc -
GĐXH - Chung kết "Tinh hoa Vũ đạo nhí 2026" vừa chính thức diễn ra với sự góp mặt của những thí sinh và nhóm thi xuất sắc nhất sau hành trình tuyển chọn.
Thu Minh và Hương Tràm không nhìn mặt nhau suốt 14 năm vì lý do gì?Câu chuyện văn hóa -
Cái ôm của Thu Minh và Hương Tràm là khoảnh khắc gây sốt trên mạng xã hội một tuần qua. Các khán giả đã chờ đợi quá lâu để chứng kiến màn tái hợp của bộ đôi thầy - trò đình đám bậc nhất showbiz Việt ngày nào.
Một năm sau ly hôn, MC Phương Mai không chỉ tậu nhà 200m2, mà còn làm tổng đạo diễn show giải trí lớnGiải trí -
GĐXH - MC Phương Mai đã mạnh mẽ trở lại sau biến cố hôn nhân và thực hiện những giấc mơ còn dang dở của cô.
Bố mẹ MC Hạnh Phúc gây chú ýGiải trí -
GĐXH - MC Hạnh Phúc gây chú ý khi lần đầu đưa vợ con đi chơi xa cùng ông bà nội trong một dịp đặc biệt.
Con gái Cường Đô La gây chú ý khi tròn 6 tuổiGiải trí -
GĐXH - Bé Suchin, con gái của Đàm Thu Trang và Cường Đô La ngày càng xinh xắn, đường nét gương mặt thanh tú ở tuổi lên 6.
Nguyệt 'thảo mai' - Hà Hương khoe tin vui ở tuổi 44Giải trí -
GĐXH - Diễn viên Hà Hương "Phía trước là bầu trời" đã hạnh phúc khoe tin con trai đã đỗ Đại học Kinh tế Quốc dân.
Y Liên báo tin khẩn cấp, người nhà Trung tá Phạm Minh sắp gặp nguy hiểmXem - nghe - đọc -
GĐXH - Y Liên đã đến nhà Già Rin để cảnh báo cho Tuấn về kế hoạch sắp thực hiện của nhóm người xấu.
Nữ sinh quê Ninh Bình gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026Giải trí -
GĐXH - Phạm Thị Phương đến từ Ninh Bình xúc động khi được xướng tên vào vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô đang gấp rút chuẩn bị tập luyện cho hành trình mới.