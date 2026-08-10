Tin sao 10/8: Hoa hậu Bảo Ngọc nhan sắc rạng ngời tại Miss World 2026, NSND Trần Lực trẻ trung qua ống kính của con gái

Thứ hai, 18:00 10/08/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đang háo hức cho chặng đường tiếp theo tại Miss World 2026, trong khi NSND Trần Lực có những khoảnh khắc trẻ trung qua góc chụp của con gái.

Tin sao 10/8: Hoa hậu Bảo Ngọc háo hức cho chặng tiếp theo tại Miss World 2026, NSND Trần Lực qua ống kính của con gái - Ảnh 1.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc chia sẻ những hình ảnh và cảm xúc trong hai ngày đầu tiên ở Miss World 2026 với nhiều trải nghiệm ý nghĩa. 

Tin sao 10/8: Hoa hậu Bảo Ngọc háo hức cho chặng tiếp theo tại Miss World 2026, NSND Trần Lực qua ống kính của con gái - Ảnh 2.

Cô cũng đang rất háo hức cho những ngày tiếp theo và chia sẻ, trong hai ngày vừa qua đã được gặp gỡ những người bạn thân thiện đến từ nhiều quốc gia và tự hào giới thiệu về quê hương, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Tin sao 10/8: Hoa hậu Bảo Ngọc háo hức cho chặng tiếp theo tại Miss World 2026, NSND Trần Lực qua ống kính của con gái - Ảnh 3.

Thiều Bảo Trâm gây chú ý khi chia sẻ những hình ảnh mới nhất khi cô diện bikini khoe sắc vóc đáng ngưỡng mộ ở tuổi 32. 

Tin sao 10/8: Hoa hậu Bảo Ngọc háo hức cho chặng tiếp theo tại Miss World 2026, NSND Trần Lực qua ống kính của con gái - Ảnh 4.

Nữ ca sĩ nhận về "mưa lời khen" bởi khuôn mặt xinh xắn, vóc dáng quyến rũ, ngày càng thăng hạng.

Tin sao 10/8: Hoa hậu Bảo Ngọc háo hức cho chặng tiếp theo tại Miss World 2026, NSND Trần Lực qua ống kính của con gái - Ảnh 5.

NSND Trần Lực chia sẻ loạt ảnh vui tươi qua các góc chụp của con gái. Nam đạo diễn hào hứng khoe thành quả của hàng loạt tạo dáng trẻ trung do con gợi ý.

Tin sao 10/8: Hoa hậu Bảo Ngọc háo hức cho chặng tiếp theo tại Miss World 2026, NSND Trần Lực qua ống kính của con gái - Ảnh 6.

Diễn viên Bảo Thanh chia sẻ hình ảnh được chụp tại khu nghỉ dưỡng biển. Nữ diễn viên nhận về nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc xinh tươi, vòng eo săn chắc, gương mặt biểu cảm thần thái.

Tin sao 10/8: Hoa hậu Bảo Ngọc háo hức cho chặng tiếp theo tại Miss World 2026, NSND Trần Lực qua ống kính của con gái - Ảnh 7.

MC Thanh Thanh Huyền chia sẻ hình ảnh xinh tươi, tràn đầy năng lượng tích cực với những triết lý sống mà cô tâm đắc.

(Ảnh FB nhân vật)

Tin sao 10/8: Hoa hậu Bảo Ngọc háo hức cho chặng tiếp theo tại Miss World 2026, NSND Trần Lực qua ống kính của con gái - Ảnh 8.Tin sao 9/8: Nguyễn Văn Chung hào hứng khoe huy chương, Lê Nguyễn Bảo Ngọc tự tin nhập cuộc Miss World 2026

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hào hứng khi tham gia giải chạy đầy ý nghĩa, trong khi Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc tự tin nhập cuộc tại Miss World 2026.

Tin sao 10/8: Hoa hậu Bảo Ngọc háo hức cho chặng tiếp theo tại Miss World 2026, NSND Trần Lực qua ống kính của con gái - Ảnh 9.Tin sao 7/8: Bảo Thanh rạng ngời bên con gái, Hiền Thục gây chú ý ở tuổi U50

GĐXH - Diễn viên Bảo Thanh chia sẻ phút giây yêu thương khi ở bên con gái, trong khi ca sĩ Hiền Thục gây ngỡ ngàng trước nhan sắc tuổi U50 khi đi du lịch tại nước Anh.

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