Một năm sau ly hôn, MC Phương Mai không chỉ tậu nhà 200m2, mà còn làm tổng đạo diễn show giải trí lớn

Phương Mai: 'Tôi thở phào khi hoàn tất thủ tục ly hôn' MC Phương Mai cho biết cô nhận quyết định ly hôn hôm 9/6, sau 4 tháng đệ đơn lên tòa án nhân dân quận Bình Thạnh. Người đẹp thấy nhẹ nhõm sau quãng thời gian mệt mỏi.

Một giờ trước khi show 'Magic Genie' diễn ra vào cuối tuần qua (8/8) tại Hồ Tràm (TP.HCM), Phương Mai gặp áp lực đến mức bật khóc bởi cô quá kỳ vọng vào bản thân khi đảm nhận vai trò nhà sản xuất kiêm tổng đạo diễn, MC. Với bản lĩnh mạnh mẽ, người đẹp nhanh chóng lau nước mắt để tập trung vào việc chỉ đạo khoảng 200 nhân sự với mục tiêu mang tới một chương trình nghệ thuật, kết hợp âm nhạc với thời trang ấn tượng dành cho 600 khách quốc tế có mặt tại khán phòng.

MC Phương Mai trong vai trò Tổng đạo diễn của chương trình.

'Gái một con' cho biết, năm ngoái cô từng sản xuất show nghệ thuật khá thành công nên cách đây 2 tháng cô lên ý tưởng cho dự án mới cùng ngân sách tổ chức và nhận được sự đồng hành của rất nhiều thương hiệu. Khi chốt được địa điểm làm show tại Hồ Tràm, Phương Mai nhanh chóng cùng ê-kíp bàn bạc, dàn dựng các tiết mục ca nhạc, múa, trình diễn thời trang… kéo dài trong khoảng 90 phút. Cô cũng trực tiếp lên kế hoạch quảng bá cho chương trình thông qua việc sản xuất các video viral, bộ ảnh thời trang theo concept. Việc casting model, chỉ đạo catwalk, sáng tác và mix nhạc trong toàn bộ show… cũng do Phương Mai đảm nhận.

"Là người kỹ tính, theo chủ nghĩa hoàn hảo, tôi luôn đặt áp lực cao cho bản thân trong mọi công việc mình làm. Mục tiêu duy nhất của tôi là không để tình trạng 'chết sân khấu' trong bất cứ một giây phút nào, mọi màn trình diễn đều phải liền mạch, kết nối và làm nổi bật chủ đề của chương trình. Vì thế, suốt gần 3 tháng chuẩn bị cho show, tôi tập trung cao độ, làm việc kỹ với từng bộ phận. Việc chỉ đạo khoảng 200 nhân sự trong show lần này rèn luyện cho tôi một 'cái đầu lạnh', sự quyết đoán và sức chịu đựng trước áp lực phải thành công", cô nói.

Chương trình 'Magic Genie' do Phương Mai sản xuất kiêm tổng đạo diễn có sự tham gia của ca sĩ Nathan Lee, Thu Anh cùng màn trình diễn bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Hoàng Minh Hà, NTK Lê Bảo với 35 model chuyên nghiệp. Để mỗi tiết mục đảm bảo đúng theo timeline kịch bản cũng như khớp với hiệu ứng sân khấu, âm thanh, một ngày trước đó, Phương Mai bận rộn chỉ đạo tổng duyệt cùng ê-kíp. Người đẹp cho rằng, việc tập luyện kỹ lưỡng, giúp cho mỗi nghệ sĩ tham gia show cũng như bộ phận phụ trách hậu đài không mắc bất cứ sai sót nào khi chương trình chính thức diễn ra. Sự chuyên nghiệp này cũng giúp cô giảm thiểu tối đa rủi ro về sự cố, dù là nhỏ nhất.

MC Phương Mai cho biết cô là một người cầu toàn.

Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, ngoài những phút làm MC dẫn dắt trên sân khấu, Phương Mai gần như không lúc nào 'ngồi yên' khi liên tục đứng ở vị trí bàn điều khiển để chỉ đạo phần âm thanh, ánh sáng cũng như hiệu ứng sân khấu. "Đầu óc tôi liên tục nảy sổ, căng như dây đàn và chỉ khi show kết thúc, những tràng vỗ tay của 600 khán giả mới làm tôi vỡ òa cảm xúc. Sự khen ngợi của ê-kíp, dàn người mẫu, nghệ sĩ, cũng như lời chúc mừng từ các đối tác, là trái ngọt với tôi ở vai trò tổng đạo diễn", cô tâm sự.

Khi được hỏi, tại sao lại kiêm nhiệm quá nhiều công việc trong show mà không giao cho ê-kíp để san sẻ bớt áp lực, người đẹp sinh năm 1990 cho rằng, cô muốn thử thách và khám phá ra những kỹ năng mới mà trước đây cô chưa từng nghĩ bản thân có thể làm được. "Áp lực mới tạo ra kim cương, câu nói đó quả không sai với tôi. Thời điểm này, tôi cảm thấy mình tràn đầy năng lượng để làm việc và không sợ đối mặt với khó khăn. Có lẽ, chính sự đổ vỡ trong hôn nhân đã dạy cho tôi cần phải mạnh mẽ, bản lĩnh, luôn chủ động làm chủ cuộc đời mình. Sau một số show nghệ thuật do mình sản xuất và làm tổng đạo diễn, tôi tự tin phát triển bản thân theo một định hướng mới, ngoài công việc MC song ngữ như khán giả vẫn nhớ đến", cô cười. Cô còn khoe, sau thành công của show cuối tuần qua, rất nhiều thương hiệu đã ngỏ lời muốn đồng hành cùng cô trong các dự án mới.

Nữ MC tự tin tỏa sáng sau khi ly hôn.

Được biết, nữ MC hoàn thành thủ tục ly hôn vào tháng 6 năm ngoái. Từ khi trở lại cuộc sống độc thân, cô tập trung vào phát triển công việc, dành thời gian chăm sóc bản thân cũng như con trai Henryk. Cách đây không lâu, cô đã tậu căn hộ rộng 200m2 tại một khu chung cư cao cấp tại TP HCM và đang trong quá trình hoàn thiện nội thất.

Phương Mai sinh năm 1990 tại Hà Nội. Cô đạt nhiều thành tích ở các sân chơi nhan sắc như top 15 Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010, top 10 siêu mẫu châu Á 2009, trước khi tham gia một số phim như Khi tình yêu lên tiếng, Âm mưu giày gót nhọn, Chung cư ma. Người đẹp còn đồng hành nhiều sự kiện nổi bật như Miss Charm 2023, Miss Universe Vietnam 2023, dẫn dắt song ngữ Việt - Anh các chương trình lớn.

Ảnh: NVCC

Tình trạng MC Phương Mai Phương Mai đã ra viện sau khi kiệt quệ về tinh thần. Cô cho biết sau khi chia sẻ câu chuyện của mình đã nhận được nhiều sự đồng cảm, chia sẻ từ người dùng mạng xã hội.



