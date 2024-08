Nữ giám đốc ở Đồng Nai 'nổ' quen lãnh đạo cấp cao, lừa đảo hàng tỷ đồng

15 giờ trước

GĐXH - Khoảng cuối tháng 10/2021, Công an Hà Nội phát hiện và triệt phá một đường dây mua bán ma túy lớn tại quận Cầu Giấy. Lực lượng điều tra đã bắt giữ hai đối tượng, tuy nhiên kẻ cầm đầu, đã nhanh chân bỏ trốn. Suốt gần 2 năm, các trinh sát của Công an Hà Nội bám theo từng dấu vết của "kẻ trốn chạy" rồi kết thúc hành trình bằng một cuộc vây bắt đầy cam go.