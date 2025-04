Tin sáng 17/4: Dự báo về đợt nắng nóng diện rộng 10 ngày tới; tài khoản ngân hàng 3 năm không sử dụng bỗng dưng nhận hơn 400 triệu đồng

Dự báo về đợt nắng nóng diện rộng 10 ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay, khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, ngày 18/4 khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng.

Bắc và Trung Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, ngày 17/4 khu vực vùng núi từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có nắng nóng, từ ngày 18/4 có nắng nóng diện rộng.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Cơ quan khí tượng dự báo trong đợt nắng nóng diện rộng, ở Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội), nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 35-37 độ. Ảnh minh hoạ

Giai đoạn từ đêm 18/4 đến ngày 26/4: Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ từ ngày 19-22/4 có nắng nóng diện rộng. Từ đêm 22/4 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 19-22/4 có nắng nóng diện rộng. Chiều tối và tối 22-23/4 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng Nam Bộ có nắng nóng diện rộng. Trong mưa giông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng dự báo trong đợt nắng nóng diện rộng, ở Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội), nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; Trung Bộ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ; Nam Bộ 35-37 độ.

Nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 2 - 4 độ tùy mặt đệm (bê tông, đường nhựa).

Nắng nóng có thể gây tác động tiêu cực như: nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn ở khu dân cư do tăng nhu cầu sử dụng điện; cháy rừng do độ ẩm thấp. Đặc biệt, cơ thể người có thể mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi phơi nắng lâu.

Phạt tàu du lịch có khách chơi pickleball rơi xuống vịnh Hạ Long

Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh làm việc với chủ tàu du lịch chiều 16/4/2025. Ảnh: Sở VHTTDL Quảng Ninh

Chiều 16/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Quảng Ninh cho biết, thanh tra của sở này đã ra quyết định xử phạt chủ tàu du lịch Black Pearl QN-6699 số tiền 12,5 triệu đồng, thông tin trên báo Lao Động.

Theo quyết định xử phạt, tàu Black Pearl QN-6699 đã tổ chức chơi môn thể thao pickleball trên boong dạo của tàu (boong trên cùng), gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe người tập luyện, thi đấu.

Đáng chú ý, trong quá trình chơi môn thể thao, một du khách đã rơi xuống biển trong khi không mặc áo phao.

Ngoài số tiền phạt trên, chủ tàu du lịch nói trên bị yêu cầu phải tháo dỡ toàn bộ bạt trải sân chơi pickleball trên boong tàu sau khi sự việc xảy ra.

Trước đó, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh du khách thi đấu pickleball trên boong tàu du lịch vào chiều 14/4.

Trong một pha cứu bóng, một người đã rơi từ boong tàu xuống vịnh Hạ Long.

Nhiều người sau khi xem video đã bày tỏ sự lo ngại về mức độ an toàn của hoạt động thể thao này trên tàu du lịch hoạt động giữa biển.

Tài khoản ngân hàng 3 năm không sử dụng bất ngờ nhận hơn 400 triệu đồng

Anh Hòa làm việc với Công an phường Điện Minh để đến ngân hàng trả lại số tiền chuyển nhầm vào tài khoản của mình. Ảnh: Vietnamnet

Theo Vietnamnet, ngày 16/4, Công an phường Điện Minh (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết, đã hỗ trợ một người đàn ông ở tỉnh Đắk Lắk nhận lại số tiền 410 triệu đồng do chuyển nhầm.

Trước đó, ngày 12/4, ông Nguyễn Văn Hướng, trú thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) đã vô tình chuyển khoản nhầm số tiền 410 triệu đồng đến một tài khoản.

Qua tìm hiểu, anh biết được chủ tài khoản là anh Nguyễn Văn Hòa, trú phường Điện Minh. Khoảng 8h sáng 15/4, anh Hướng gọi điện đến Công an phường Điện Minh nhờ giúp đỡ. Nhận tin báo, Công an phường Điện Minh đã liên hệ với chủ tài khoản và ngân hàng.

Khi công an đến xác minh, anh Hòa cho biết, 3 năm qua anh không sử dụng, không phát sinh giao dịch với tài khoản này nên không biết đã nhận được số tiền của người khác chuyển đến.

Ngay sau đó, anh Hòa đã cùng cán bộ công an phường đến ngân hàng Sacombank chi nhánh Duy Xuyên làm thủ tục phục hồi tài khoản, chuyển trả cho người chuyển nhầm. Đến 9h cùng ngày, anh Hướng đã nhận lại được 410 triệu đồng.

Anh Hướng dùng số tiền trên để mua sầu riêng cho khách hàng nhưng thao tác sai khi chuyển khoản. "Đây là tài sản rất lớn đối với gia đình tôi. Tôi không ngờ đã nhận lại số tiền chuyển nhầm chỉ sau một giờ gọi điện nhờ giúp đỡ. Tôi rất biết ơn Công an phường Điện Minh và anh Hòa", anh Hướng chia sẻ.

Công an TP.HCM cảnh báo người dân cẩn thận với một sàn tiền ảo

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cẩn thận với tiền ảo.

Ngày 16/4, Công an TP HCM cho biết vừa phát đi thông báo cảnh báo người dân về việc lừa đảo từ hoạt động đầu tư tiền ảo thông qua sàn giao dịch BitHarvest, theo Người lao động.

Theo Công an TP HCM, thời gian qua, lực lượng chức năng nhận được một số phản ánh của người dân về việc bị các đối tượng lạ mặt tiếp cận, làm quen và mời gọi tham gia đầu tư tiền ảo thông qua sàn giao dịch BitHarvest.

Bằng lời chào mời hấp dẫn, các đối tượng lôi kéo người dân tham gia giao dịch trên sàn BitHarvest. Điều này tiềm ẩn rủi ro đáng lo ngại.

Hiện nay, Việt Nam chưa công nhận tiền ảo là một loại tài sản hợp pháp và có thể giao dịch.

Do vậy, hoạt động đầu tư, mua bán tiền ảo trên các trang mạng, sàn giao dịch quốc tế tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị lợi dụng để thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc là công cụ rửa tiền cho hoạt động vi phạm pháp luật.

Đồng thời, những vụ việc, vấn đề phát sinh, tranh chấp liên quan đến các hoạt động giao dịch tiền ảo rất khó được pháp luật bảo vệ, xử lý và thu hồi.

Công an TP HCM cho biết Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia đầu tư theo lời chào mời của các đối tượng lạ mặt trên không gian mạng.

Người dân cần cẩn thận với các website có nguồn gốc từ nước ngoài, không có đại diện và không hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

Giáo viên mầm non đưa bé 22 tháng tuổi vào góc lớp đánh liên tiếp

Trường Mầm non Công ty may Đáp Cầu.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một học sinh mầm non bị đánh ngay trên lớp, được cho thuộc địa bàn TP Bắc Ninh.

Theo đoạn clip chia sẻ, khi các học sinh đang ở trong lớp, cô giáo đã bế một bé vào góc lớp rồi đánh liên tiếp cháu trước sự chứng kiến của nhiều em nhỏ.

Ngay khi clip được chia sẻ, lập tức được nhiều người quan tâm, bàn luận, bày tỏ sự bất bình với hành động của cô giáo. Sau đó, clip trên được xác định là hình ảnh xảy ra tại trường Mầm non Công ty may Đáp Cầu, phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh.

Chia sẻ trên Vietnamnet, bà Trần Thị Hòa, Hiệu trưởng nhà trường xác nhận sự việc xảy ra vào khoảng 9h45 ngày 16/4 tại lớp mẫu giáo nhỏ. Ngay sau khi xảy ra sự việc khoảng 20 phút, mẹ cháu đã đến đón bé về.

Theo bà Hòa, lớp xảy ra vụ việc như clip ghi lại có tất cả 27 trẻ, nhưng hôm nay có 2 cháu nghỉ, còn cô giáo gây ra sự việc là Vũ Minh A. đã làm việc tại trường hơn 1 năm.

Cũng theo bà Hòa, sự việc xảy ra vào thời điểm thay bỉm cho các em. "Cô giáo gọi cháu lên nhưng cháu không lên, tôi cũng không hiểu cảm xúc của cô giáo lúc đó thế nào mà lại hành xử như vậy. Khi nhà trường yêu cầu cô giáo làm bản tường trình thì cô có giải thích là chỉ đánh vào bỉm của cháu", bà Hòa cho biết.

Theo giải thích của bà Hòa, cháu bé bị đánh mới chỉ 22 tháng tuổi, nếu tác động mạnh sẽ để lại vết, nhưng khi kiểm tra cháu bé thì không phát hiện dấu vết gì.

Bà Hòa cũng cho biết, trường hiện có hơn 400 học sinh, có 44 giáo viên. "Chúng tôi đều quán triệt mọi người thực hiện đúng nguyên tắc, không bạo hành học sinh trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vì thế, khi sự việc đáng tiếc xảy ra, chúng tôi đã đình chỉ công việc với giáo viên này", bà Hòa nói.

Hiệu trưởng Trần Thị Hòa cũng chia sẻ, ngay sau khi xảy ra sự việc, nhà trường và giáo viên đã đến tận nhà để xin lỗi về những hành động giáo viên đã gây ra.

Cùng ngày, ông Vũ Xuân Hùng, Chủ tịch UBND phường Thị Cầu (TP Bắc Ninh) cho biết: "Ngay khi nhận được thông tin sự việc, Phó Chủ tịch UBND phường cùng Công an phường và các phòng ban chuyên môn đã đến làm việc với gia đình và cô giáo".

Theo ông Hùng, sự việc đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ.

Quyền Linh khẳng định không quảng cáo sữa giả

Nghệ sĩ Quyền Linh tiếp tục lên tiếng.

Ngày 16/4, nghệ sĩ Quyền Linh tiếp tục lên tiếng thông qua trang cá nhân. Ông bày tỏ: "Gần đây, lợi dụng sự quan tâm của dư luận về vụ việc gần 600 loại sữa bột giả bị phát hiện và xử lý, một số nội dung sai lệch đã cố tình gán ghép hình ảnh tôi, lan truyền thông tin bịa đặt gây hiểu lầm không đáng có".

Nghệ sĩ Quyền Linh khẳng định hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ sản phẩm nào trong vụ việc này. Những thông tin đang lan truyền là sai sự thật.

"Để bảo vệ uy tín và quyền lợi chính đáng, tôi đã và đang thực hiện các bước theo đúng quy định pháp luật, bao gồm thu thập chứng cứ, lập vi bằng các nội dung sai sự thật, hoàn thiện hồ sơ gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để được xem xét và xử lý.

Mong mọi người luôn tỉnh táo, khách quan khi tiếp nhận thông tin. Thật lòng cảm ơn sự yêu thương và tin tưởng mà mọi người đã dành cho tôi trong suốt thời gian qua" – nghệ sĩ Quyền Linh cho biết.