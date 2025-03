Tin sáng 8/3: Miền Bắc kết thúc rét đậm, bước vào đợt nồm ẩm mới; Đề xuất cấm dùng ảnh CCCD để xác thực tài khoản mạng xã hội

Tin sáng 7/3: Hà Nội sẽ phá bỏ tòa nhà ‘hàm cá mập’? Bộ Y tế vào cuộc sau ồn ào quảng cáo viên kẹo rau của Hằng 'Du Mục' GĐXH - UBND TP Hà Nội tán thành phương án đề xuất phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập" (sát hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội); Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt về điều kiện sản xuất, công bố, quảng cáo của sản phẩm kẹo rau củ Kera.

Miền Bắc kết thúc rét đậm, bước vào đợt nồm ẩm mới

Rét đậm, rét hại ở Đông Bắc Bộ khả năng kéo dài đến ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết, ngày 8/3, nhiều nơi ở Bắc Bộ mưa rét, vùng núi Đông Bắc Bộ rét đậm, vùng núi cao rét hại. Trong đó, Lai Châu, Điện Biên nhiệt độ trung bình ngày chỉ trong ngưỡng lạnh.

Rét đậm, rét hại ở Đông Bắc Bộ khả năng kéo dài đến hết ngày hôm nay 8/3.

Nhận định thời tiết từ đêm 8/3 đến ngày 16/3, cơ quan khí tượng cho biết, từ 9/3, Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác lúc sáng sớm, đến trưa chiều trời nắng nhưng đêm lại mưa nhỏ vài nơi. Sau ngày 9/3, nhiệt độ các khu vực này tăng nhanh trở lại, thời tiết chuyển từ rét cả ngày sang rét về đêm và sáng.

Đêm 8-13/3, Đông Bắc Bộ mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác trong khoảng đêm và sáng, độ ẩm không khí có thể tăng cao, nồm ẩm quay trở lại. Từ 10/3, không khí lạnh suy yếu dần, khu vực này chuyển rét về đêm và sáng.

Quảng Bình đến Khánh Hòa mưa rào rải rác từ đêm 8/3 đến ngày 10/3, sau mưa vài nơi.

Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày đón nắng, mưa rào và dông trái mùa xuất hiện cục bộ lúc chiều tối và đêm. Trong đó, ngày 9-10/3, các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và phía Nam Tây Nguyên khả năng mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Bà Trần Thị Chúc - Phó trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, tháng 3 năm nay, không khí lạnh xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại ở miền Bắc xuất hiện vào nửa đầu tháng và tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi.

Tuy nhiên, do trung tâm áp cao lạnh lục địa xu hướng lệch ra phía đông nên có thể gây ra nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Cũng trong tháng này, nắng nóng ở Nam Bộ gia tăng, tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền Đông và xuất hiện cục bộ ở khu Tây Bắc Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Bên cạnh nắng nóng cục bộ, Trung Bộ có thể xuất hiện một số ngày mưa rào rải rác, đề phòng dông bất chợt. Mưa dông trái mùa cũng xảy ra ở Nam Bộ.

Đề xuất cấm dùng ảnh CCCD để xác thực tài khoản mạng xã hội

Dự thảo luật mới đề xuất việc không được dùng ảnh chụp CCCD để xác thực tài khoản mạng xã hội.





Dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân do Bộ Công an xây dựng gồm 7 chương, 69 điều; quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tại dự thảo này, Bộ Công an đề xuất các quy định đối với mạng xã hội, dịch vụ truyền thông khi cung cấp trực tiếp đến người xem thông qua không gian mạng.

Đáng chú ý, Bộ Công an đề xuất các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ mạng xã hội, dịch vụ truyền thông được cung cấp trực tiếp đến người xem thông qua không gian mạng (OTT) không được yêu cầu chụp ảnh căn cước công dân (CCCD), chứng minh nhân dân làm yếu tố xác thực tài khoản và phải cung cấp lựa chọn cho phép người dùng từ chối thu thập cookies (một tệp dùng để lưu trữ các thông tin) và chia sẻ cookies.

Khi thực hiện hoạt động quảng cáo, tiếp thị dựa trên dữ liệu cá nhân của khách hàng, Bộ Công an đề xuất đơn vị cung cấp dịch vụ phải thông báo cụ thể, rõ ràng. Thông báo phải thực hiện dưới dạng bằng văn bản về việc chia sẻ dữ liệu cá nhân cũng như áp dụng biện pháp bảo mật khi thực hiện hoạt động quảng cáo, tiếp thị dựa trên dữ liệu cá nhân của khách hàng.

Ngoài ra, dự thảo Luật này nhận mạnh việc tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ mạng xã hội, dịch vụ truyền thông được cung cấp trực tiếp đến người xem thông qua không gian mạng có trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của công dân Việt Nam khi hoạt động tại thị trường Việt Nam hoặc xuất hiện trên kho ứng dụng di động cung cấp cho thị trường Việt Nam.

Các đơn vị cũng phải thông báo rõ ràng nội dung dữ liệu cá nhân thu thập khi chủ thể dữ liệu cài đặt và sử dụng mạng xã hội, dịch vụ OTT; không thu thập trái phép dữ liệu cá nhân và ngoài phạm vi theo thỏa thuận với khách hàng.

Một nội dung đáng chú ý khác tại dự thảo này là việc nghe lén, nghe trộm hoặc ghi âm cuộc gọi và đọc tin nhắn văn bản khi không có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu là vi phạm pháp luật. Đồng thời, dữ liệu cá nhân đăng ký tài khoản mạng xã hội, dịch vụ OTT không phải là dữ liệu công khai và không thuộc trường hợp được xử lý mà không cần có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu.

Trong thời gian qua, công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động thu thập dữ liệu cá nhân vẫn còn buông lỏng, chưa có các biện pháp quản lý và kỹ thuật phù hợp để bảo vệ các dữ liệu cá nhân thu thập được. Các hoạt động thu thập, tấn công, chiếm đoạt, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân diễn biến phức tạp.

Trước đó ngày 3/5, trình bày tờ trình về dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân tại phiên họp mở rộng, thẩm tra sơ bộ dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân do Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tổ chức, đại diện Bộ Công an cho biết, việc xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân nhằm tạo hành lang pháp lý, nâng cao năng lực bảo vệ dữ liệu cá nhân và đẩy mạnh sử dụng dữ liệu cá nhân đúng pháp luật, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Cùng với đó, việc xây dựng dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân là hết sức cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân; ngăn chặn các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân.

Dự kiến, Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua dự án Luật này tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV (tháng 5/2025).

Tòa nhà 'Hàm cá mập' do ai thiết kế, xây dựng?

Tòa nhà ''Hàm cá mập''. Ảnh: Hoàng Hà

UBND TP Hà Nội tán thành phương án đề xuất phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập" (sát hồ Gươm), đề xuất không gian ngầm tại khu vực quảng trường hiện có và không gian mở rộng sau khi phá bỏ tòa nhà.

Ngay lập tức, thông tin trên được dư luận quan tâm bởi ngay từ khi công trình này được xây dựng đến khi hoàn thành đã có quá nhiều ý kiến cho rằng phá vỡ cảnh quan không gian hồ Gươm.

Trao đổi với VietNamNet, Tiến sĩ, kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, tòa nhà ''Hàm cá mập'' đã trải qua 2 lần chỉnh sửa, gần khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố cổ…

Ông Nghiêm cho biết, khi xây dựng tòa nhà đã có nhiều ý kiến trái chiều. Thời kỳ đó đã có hơn 200 bài báo đăng về công trình này.

Qua tìm hiểu, công trình được cho là "sự kết hợp sai giấy phép của Nhà xe điện cũ và không giấy phép của Bách hóa Bờ Hồ". Thậm chí, có một thời gian, công trình bị bọc kín bằng vải dứa, nhiều chỗ bị đập nham nhở để cơi rộng ra.

Bản thân cha đẻ thiết kế tòa nhà là kiến trúc sư Tạ Xuân Vạn khi trò chuyện với báo chí từng chia sẻ "đã khóc" khi thấy công trình bị biến tướng.

Đó là vào năm 1993, công trình đã thi công thô gần xong, ông Vạn đi công tác ở Vinh, khi về Hà Nội, thấy "đứa con tinh thần" của mình bị bọc kín bằng vải dứa, nhiều chỗ bị đập nham nhở để cơi rộng ra.

"Tôi đã ngồi khóc, uất ức vì không hiểu tại sao người ta lại có cách đối xử dã man như vậy với tác phẩm kiến trúc, với tác giả thiết kế như thế", ông Vạn chia sẻ với báo chí năm 2019.

Nhưng sau đó, theo lời ông Vạn, sự việc gây dư luận hơn khi người ta tự ý sơn màu đen sì cho công trình.

Được biết, tại Thông báo số 64/TB ngày 19/8/1996, Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt đã yêu cầu: "UBND TP Hà Nội xử lý nghiêm khắc đối với chủ đầu tư công trình này, thiết lập lại kỷ cương quản lý xây dựng thành phố, buộc chủ đầu tư phải sửa kiến trúc công trình (về hình khối và chiều cao cho phù hợp với cảnh quan chung). Xử lý hành chính hoặc truy tố trước pháp luật nếu thấy cần thiết để đề cao kỷ cương trật tự".

Tuy nhiên, đến nay sau nhiều năm tòa nhà vẫn tồn tại, hầu hết diện tích được dùng làm mặt bằng đầu tư kinh doanh buôn bán, mở nhà hàng ăn uống.

Những năm 1990, tòa nhà này là trạm điều hành xe điện của Hà Nội. Sau thời gian sắp xếp doanh nghiệp, tòa nhà "Hàm cá mập" hiện nay do Transerco quản lý, vận hành.

Dự kiến sau khi phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập", các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng khoảng 3 tầng hầm và đề xuất cụ thể chức năng sử dụng.

Quảng cáo sai sự thật như Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs pháp luật xử lý thế nào?

Hằng Du Mục quảng cáo hũ yến sào 70ml có 30g yến. Ảnh chụp màn hình





Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs - những TikToker nổi tiếng - vừa có các buổi livestream bán yến sào, kẹo rau củ.

Cụ thể, trong phiên livestream bán hũ yến sào ngày 15/12/2024, Hằng Du Mục giới thiệu "1 hũ yến 70ml có đến 30g yến tươi", thậm chí cô còn khẳng định đây là yến tổ A5 chứ không phải yến vụn. Một hộp yến gồm 6 hũ có giá bán 187.000 đồng (khoảng 31.000 đồng/hũ).

Sau khi bị những người trong ngành phản ứng, Hằng Du Mục đã nhận trách nhiệm về sự nhầm lẫn này và gửi lời xin lỗi đến khách hàng cũng như những người làm trong ngành yến sào.

Còn Quang Linh Vlogs quảng cáo một sản phẩm kẹo trong nhiều phiên livestream của mình, khẳng định: "một viên kẹo tương đương một đĩa rau" và sản phẩm này dành cho "những người không ăn được rau, nhìn thấy rau là chạy"...

Khi bị cộng đồng mạng lên án vì quảng cáo sai sự thật, Quang Linh Vlogs đã lên tiếng xin lỗi vì gây hiểu nhầm cho khách hàng và cho biết đã điều chỉnh trong các phiên livestream sau đó; đồng thời khẳng định không cố tình quảng cáo lố.

Những vụ việc trên khiến nhiều người lo ngại về tình trạng quảng cáo không trung thực trên mạng xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin của người tiêu dùng.

Vậy hành vi quảng cáo sai sự thật sẽ bị pháp luật xử lý như thế nào?

Trao đổi với PV VietNamNet, luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch, cho hay, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs là những người nổi tiếng, có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Bên cạnh việc quảng cáo cho các nhãn hàng, cả hai còn sở hữu công ty riêng và kinh doanh các sản phẩm mang thương hiệu của mình. Tuy nhiên, thời gian gần đây, họ liên tục vướng vào lùm xùm liên quan đến quảng cáo sai sự thật, phóng đại công dụng sản phẩm, gây xôn xao dư luận.

Sau đó, những TikToker này lại lên tiếng xin lỗi. Một vòng tròn lặp lại khi họ bán hàng bất chấp mọi cách thức, thổi phồng công dụng sản phẩm, khi bị phản ứng thì xin lỗi là xong.

Trong khi, việc bán sản phẩm không đảm bảo chất lượng như quảng cáo có thể tác động tiêu cực về sức khỏe, gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Nếu những vụ việc như vậy liên tục tái diễn có thể gây hoang mang xã hội, làm xói mòn lòng tin của người dân.

Luật sư Trần Tuấn Anh cho biết, hiện có nhiều văn bản pháp luật quy định về việc này nhằm bảo vệ người tiêu dùng, như Nghị định 72 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, Luật Quảng cáo (2024), Luật An ninh mạng (2015), quy tắc hành xử trên mạng xã hội và không gian mạng.

Đối với các hành vi quảng cáo sai sự thật là vi phạm pháp luật, bị cấm theo khoản 7 Điều 109 Luật Thương mại 2005 và khoản 9 Điều 8 Luật Quảng cáo 2012.

Theo đó, hành vi của Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs, căn cứ theo khoản 5 Điều 34 Nghị định 38/2021, cá nhân quảng cáo sai sự thật có thể bị phạt từ 60-80 triệu đồng.

Đồng thời, áp dụng các hình phạt bổ sung như buộc gỡ bỏ, xóa các nội dung quảng cáo sai sự thật; buộc cải chính thông tin và xin lỗi công khai; cấm tham gia hoạt động quảng cáo từ 1 đến 3 năm khi thuộc trường hợp nghiêm trọng hoặc tái phạm.

Ngoài ra, theo ông Tuấn Anh, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi nêu trên.

Theo Điều 197 Bộ luật hình sự 2015, nếu hành vi quảng cáo gian dối gây hậu quả nghiêm trọng và đã bị xử phạt hành chính nhưng vẫn tái phạm, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Đồng thời, áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm.

"Nếu không có sự phối hợp chặt chẽ và xử lý kịp thời, chế tài này khó đạt được hiệu quả mong muốn. Người quảng cáo sai sự thật nên bị cấm phát sóng, hoặc cấm tham gia quảng cáo theo quy định của pháp luật và chính sách của các nền tảng mạng xã hội.

Việc "ngáo" quyền lực trên mạng ảo có thể dẫn đến nhiều hệ lụy tiêu cực với xã hội. Hành động, việc làm của những TikToker nổi tiếng, có lượng theo dõi lớn, từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu người, còn ảnh hưởng đến hành vi của giới trẻ. Vì vậy, việc thực thi nghiêm minh các biện pháp này là cần thiết để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường quảng cáo lành mạnh", luật sư Trần Tuấn Anh nói.

Bác thông tin tai nạn giao thông làm 5 người tử vong ở Tây Hồ (Hà Nội)

Thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. (Ảnh: CA)





Ngày 6/3, mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh về vụ làm 5 người tử vong tại chỗ tại ngã tư Võ Chí Công - Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội, gây hoang mang dư luận.

Về vấn đề này, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội khẳng định thông tin, hình ảnh mạng xã hội lan truyền sáng cùng ngày về "vụ tai nạn giao thông làm 5 người tử vong tại chỗ tại ngã tư Võ Chí Công - Xuân La" là thông tin sai sự thật.

Theo thông tin chính xác từ cơ quan chức năng, khoảng 4h50' ngày 6/3/2025, tại ngã tư Võ Chí Công - Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô con biển kiểm soát 99-640-NN-xx (biển màu trắng) do anh N.M.L (SN 1988, trú tại xã Bình Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển theo hướng cầu Nhật Tân đi đường Bưởi, va chạm với ô tô biển kiểm soát 90A - 070.xx do anh N.Đ.A (SN 1983, trú tại phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) điều khiển đi phía trước cùng chiều đang dừng chờ đèn đỏ.

Vụ va chạm không gây ra thương vong về người, chỉ khiến 2 xe ô tô bị hư hỏng. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội và Công an phường sở tại đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, tiến hành khám nghiệm và giải quyết vụ tai nạn theo quy định.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, việc lan truyền thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận mà còn ảnh hưởng đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Phòng đã chuyển thông tin đăng tải sai sự thật trên mạng xã hội đến các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố để xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, đặc biệt là các thông tin trên mạng xã hội. Việc lan truyền thông tin sai lệch không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn ảnh hưởng đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Người dân nên lựa chọn và theo dõi thông tin từ các cơ quan thông tấn, báo chí chính thống. Khi phát hiện thông tin có nội dung sai lệch, xuyên tạc sự thật, cần báo ngay đến cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bấm còi xe vào khung giờ này có thể bị phạt tới 22 triệu đồng

Bấm còi "inh ỏi" lúc rạng sáng, nếu gây ra tai nạn, tài xế ô tô sẽ bị xử phạt tới 22 triệu đồng. Ảnh minh họa





Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, có hiệu lực từ 1/1/2025 đã quy định cụ thể việc sử dụng tín hiệu còi.

Theo đó, người lái ô tô không được bấm còi xe trong thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau trong khu đông dân cư, khu vực cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trừ xe ưu tiên.

Ngoài các khu vực nêu trên, ô tô vẫn được phép sử dụng còi trong thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau nhưng không sử dụng còi liên tục.

Tài xế ô tô cần lưu ý không sử dụng còi có âm lượng không đúng quy định và chỉ được bấm còi trong 2 trường hợp sau: Báo hiệu cho người tham gia giao thông đường bộ khi xuất hiện tình huống có thể mất an toàn giao thông; Báo hiệu chuẩn bị vượt xe.

Về mức xử phạt, các quy định pháp luật hiện hành chỉ xử phạt hành chính trong trường hợp ô tô bấm còi xe trong thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau trong khu đông dân cư, khu vực cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trừ xe ưu tiên.

Cụ thể, Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/1/2025 quy định, đối với người điều khiển ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự, mức phạt với hành vi trên là 400.000-600.000 đồng.

Trường hợp vi phạm mà gây tai nạn thì bị phạt tiền 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Theo mẹ lên rẫy, bé gái 6 tuổi đi lạc ở khu vực biên giới

Ngày 7/3, Đồn Biên phòng Đắk Song (Bộ đội Biên phòng Đắk Nông) vừa tìm kiếm thành công một trẻ đi lạc ở khu vực biên giới và bàn giao cho gia đình.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 5/3, Đồn Biên phòng Đắk Song nhận được thông tin về việc một trẻ đi lạc.

Cụ thể, chị Linda (trú bon SaPa, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) làm rẫy tại khu vực cách đồn khoảng 3km. Lúc này chị bị lạc mất con trai tên Y Chiến (SN 2019).

Ngay lập tức, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Đắk Song cử một đội cơ động gồm 15 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng khoanh vùng và tích cực tìm kiếm.

Đến khoảng hơn 17h cùng ngày, đơn vị đã tìm thấy Y Chiến cách khu vực rẫy khoảng 1km và đưa em về bàn giao cho gia đình.