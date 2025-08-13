Nữ kiểm lâm một mình bắt sống rắn hổ mang chúa nặng 20kg dài 4,2 m, dân mạng trầm trồ: Nể phục quá!
Times of India ghi nhận đây là lần đầu nữ kiểm lâm này gặp loài hổ mang chúa.
Theo Times of India, ngày 6/7/2025, một con rắn hổ mang chúa dài khoảng 4,2m (14–15 foot), nặng 20kg được phát hiện gần khu vực Peppara, huyện Thiruvananthapuram, bang Kerala, Ấn Độ. Con rắn xuất hiện tại một con suối thường xuyên có người dân đến tắm và ngay lập tức gây lo ngại cho cư dân địa phương.
NDTV cũng đưa tin rằng "Con rắn trườn vào một khu dân cư ở Anchumaruthumoot, Peppara, gần thành phố Thiruvananthapuram, nơi người dân phát hiện ra nó khi đang tắm ở một con suối gần đó". Lực lượng Kiểm lâm Ấn Độ ngay lập tức điều một tổ ứng phó nhanh gồm năm người đến hiện trường để xử lý tình huống nguy hiểm này.
Hành động dũng cảm của nữ kiểm lâm
Một trong những thành viên tổ ứng phó là nữ kiểm lâm G.S. Roshni, được đánh giá là kiểm lâm dày dạn kinh nghiệm (gần 8 năm công tác). Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên bà gặp và giải cứu một con rắn hổ mang chúa. Trong đoạn video ghi lại sự kiện, bà Roshni bình tĩnh tiếp cận con rắn bằng cây móc chuyên dụng và chiếc bao lớn để bắt giữ động vật.
Báo Times of India mô tả bà "Bình tĩnh bắt giữ con rắn dài 14–15 foot trong suốt 6 phút.". Quá trình giải cứu chỉ kéo dài khoảng 6 phút, trong đó Roshni kiên nhẫn uốn nắn đuôi rắn vào trong túi bắt, thậm chí còn liên tục nói "làm ơn" với con vật. Sau cùng, bà Roshni đã khống chế thành công và đặt con hổ mang vào bao mà không gây hại cho nó hay các thành viên khác trong đội.
Nữ kiểm lâm Ấn Độ dũng cảm giải cứu rắn hổ mang chúa 4,2m. (Nguồn: Instagram)
Roshni chia sẻ với báo chí rằng "đây là giấc mơ của tôi" vì được giải cứu một con rắn hổ mang chúa. Bà nói thêm rằng loài rắn này rất hiếm gặp ở khu vực Thiruvananthapuram nên lần gặp này thực sự là "cơ hội có một không hai" trong sự nghiệp. Sau đó , con rắn dài hơn 4m và nặng khoảng 20kg đã được thả về khu rừng an toàn, cách xa khu dân cư.
Phản ứng cộng đồng mạng và dư luận
Video ghi lại cảnh giải cứu của Roshni được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và thu hút hàng chục nghìn lượt xem chỉ trong vài ngày. Nhiều người dùng mạng ca ngợi sự dũng cảm và bình tĩnh của nữ kiểm lâm. Một bình luận viết: "Xin nghiêng mình chào nữ kiểm lâm dũng cảm Roshni." Một người khác khen ngợi "kỹ năng của cô ấy thật xuất sắc". Nhiều ý kiến cũng nhận định hành động của Roshni sẽ truyền cảm hứng cho các thế hệ kiểm lâm trẻ và mong bà luôn an toàn trong những nhiệm vụ tiếp theo.
Dù phần lớn khen ngợi, một số ý kiến cũng góp ý về vấn đề an toàn. NDTV ghi nhận cộng đồng mạng phản ứng trái chiều với cả khen ngợi và góp ý. Có người cho rằng bà Roshni đã có chút lúng túng khi công cụ cứu hộ rơi ra ngoài nhưng vẫn giữ bình tĩnh đến cuối cùng.
Trong một bài viết trên Facebook, ông Muralee Thummarukudy (đại diện tổ chức UNCCD) bày tỏ kính trọng vì biết đây là lần đầu bà giải cứu hổ mang chúa, đồng thời nhắc nhở ngành kiểm lâm cần trang bị bảo hộ tốt hơn cho nhân viên khi xử lý rắn độc. Không chỉ người dân bình thường, chính trị gia và lãnh đạo cũng dành lời khen cho Roshni. Trên mạng xã hội X (Twitter), Nghị sĩ Đảng Quốc Đại Shashi Tharoor đăng video và viết: "Thật đáng kinh ngạc về dũng khí và năng lực của kiểm lâm Roshni! Hy vọng chính phủ Kerala ghi nhận công lao của cô một cách xứng đáng. Ông Tharoor nhấn mạnh rằng những hành động dũng cảm như vậy cần được ghi nhận và tôn vinh.
Nguyệt Phạm (TheoNDTV, Times of India)
