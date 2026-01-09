Nữ phản diện 'Thiên đường máu': Từng giành Á hậu, là mỹ nhân phim giờ vàng VTV
Khác với vẻ hung tợn trên phim "Thiên đường máu", Thanh Hương nổi tiếng với vẻ xinh đẹp, gợi cảm trong dàn mỹ nhân của phim VTV.
Huyền Lizzie: 'Tôi độc thân'Câu chuyện văn hóa - 2 ngày trước
Phan Minh Huyền cho biết hiện tại cô độc thân nhưng cảm thấy hạnh phúc, đủ đầy và mãn nguyện. “Nếu có người phù hợp xuất hiện thì rất tuyệt vời, tôi sẵn sàng đón nhận. Tôi không đặt tiêu chuẩn cho đối phương hay né tránh chuyện tình cảm, chỉ đơn giản là thuận theo duyên”, cô nói.
NSND là Á hậu Việt Nam, làm trưởng ban giám khảo chấm nhan sắc ở tuổi 54 là ai?Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
Ở tuổi U60, nữ NSND này có sự nghiệp thăng hoa, liên tục được mời ngồi ghế nóng tại nhiều cuộc thi sắc đẹp trên khắp cả nước.
Tết Dương lịch đến khám phá 'Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026' ở Hà NộiCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
GĐXH - Từ ngày 1 - 4/1/2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động dịp Tết Dương lịch với chủ đề "Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026" nhằm giới thiệu những nét văn hóa đầu xuân với các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán giúp du khách hiểu rõ hơn về văn hóa truyền thống, đặc trưng của các dân tộc.
Cặp đôi MC ăn ý của VTV, sống kín tiếng ngoài đời là ai?Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Liên tiếp đồng hành trong các sự kiện lớn, MC Hạnh Phúc và Á hậu – MC Thụy Vân có sự đồng điệu, ăn ý trên sân khấu và chung quan điểm sống.
Được Phan Đình Tùng trả cát-sê bằng kim cương, NSND Tự Long nói gì?Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Trong concert Đinh Show kỷ niệm tuổi 50, ca sĩ Phan Đinh Tùng trao tặng NSND Tự Long một chiếc nhẫn kim cương ngay trên sân khấu.
Đánh thức Vân Đình bằng công nghiệp văn hoáCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
GĐXH - Vân Đình có thể kết nối với các trục du lịch tâm linh chùa Hương (Hà Nội) - Tam Chúc (Ninh Bình); hay với Vân Long (Ninh Bình) - Đồng Tâm của Hoà Bình cũ (nay là Phú Thọ) nhưng nhiều năm qua đã bị ngủ quên...
Đời thực kín tiếng của nữ viện phó viện kiểm sát phim giờ vàng VTVCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Trái ngược với hình ảnh nữ viện phó viện kiểm sát nghiêm nghị trong bộ phim "Lằn ranh", ngoài đời Hồng Diễm có hình ảnh dịu dàng, lối sống kín tiếng.
Á hậu Việt học tiến sĩ ở tuổi 54: Là giám đốc sân khấu kịch, hôn nhân viên mãnCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Không chỉ ghi dấu ấn với sự nghiệp nghệ thuật thành công, nữ nghệ sĩ còn khiến khán giả ngưỡng mộ với cuộc sống gia đình viên mãn và hạnh phúc.
'Mưa đỏ' có mặt trong 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025Giải trí - 1 tuần trước
GĐXH - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) vừa công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025, trong đó sự kiện văn hóa chiếm đa số; lĩnh vực thể thao, du lịch, báo chí mỗi lĩnh vực góp một sự kiện tiêu biểu.
'Ngọc nữ bolero' từng phải điều trị phình động mạch não giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 2 tuần trước
Sau 4 tháng tạm ngưng ca hát để điều trị bệnh, tình hình sức khỏe của ca sĩ Tố My vẫn nhận nhiều quan tâm của khán giả.
