Nữ quái dùng bình xịt hơi cay chống trả công an khi bị kiểm tra

Các đối tượng bị khởi tố gồm Vũ Văn Mạnh (SN 1994); Hà Triệu Mỹ (SN 1990); Vì Thị Tiên (SN 1995); Vì Văn Trường (SN 1994) cùng trú tại Yên Bái; Cà Văn Dạo (SN 1998, trú tại Điện Biên); Lò Văn Thiên (SN 2001); Hoàng Đức Giang (SN 1999) cùng trú tại Lai Châu.

Chiều 16/12/2024, tổ công tác Công an phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm) làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Khi đến trước cửa một ngôi nhà trên đường Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, Tổ công tác phát hiện Hà Triệu Mỹ điều khiển xe máy chở Vì Văn Trường, Cà Văn Dạo ngồi phía sau.

Tổ công tác tiến lại gần thì Hà Triệu Mỹ lấy từ trong túi áo một bình xịt hơi cay xịt vào mặt Trung tá Dương Văn Thành, Đại úy Lê Hữu Thịnh hòng chạy trốn. Với tinh thần quyết tâm cao, tổ công tác đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ các đối tượng.

Quá trình kiểm tra phát hiện thu giữ trong túi áo của Hà Triệu Mỹ 84 gói giấy bạc chứa chất bột màu trắng. Kết quả giám định cho thấy số ma túy này là heroin, có trọng lượng 4,830 gam.

Nhóm đối tượng trong vụ án (ảnh tư liệu)

Tiếp tục kiểm tra, tổ công tác đã thu giữ thêm của Cà Văn Dạo 55 gói giấy bạc màu trắng cũng là ma túy heroin, có tổng trọng lượng 2,850 gam. Ngoài ra còn thu giữ của Dạo 1 túi tinh thể màu trắng là ma túy Methamphetamine, có trọng lượng 0,2 gam.

Các đối tượng Mỹ, Dạo và Trường khai nhận bán ma túy thuê cho Vũ Văn Mạnh. Số ma túy thu giữ trong người các đối tượng là do Mạnh giao cho từ sáng cùng ngày. Do chưa bán hết nên các đối tượng định mang về số nhà trọ ở đường Tân Xuân, giao cho Mạnh thì bị tổ công tác Công an Xuân Đỉnh kiểm tra bắt giữ.

Kiểm tra nhà Mạnh, Công an phường Xuân Đỉnh phát hiện trong nhà có Vũ Văn Mạnh, Vì Thị Tiên, Lò Văn Thiên, Hoàng Đức Giang. Từ vị trí tầng 2, Mạnh và Tiên cầm bình xịt hơi cay xịt vào tổ công tác nhưng cả nhóm đã nhanh chóng bị khống chế.

Quá trình kiểm tra tổ công tác phát hiện và thu giữ của Vũ Văn Mạnh 5 túi nilong chứa chất bột màu trắng, xác định là heroin, có tổng trọng lượng 81,480 gam; 45 gói giấy bạc chữa heroin, có tổng trọng lượng 4,060 gam. Thu giữ của Lò Văn Thiên 1 gói giấy bạc bên trong chứa chất bột màu trắng. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tôi quả tang và đưa các đối tượng về trụ sở cơ quan công an để điều tra làm rõ.