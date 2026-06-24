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Nữ trung úy quê Phú Thọ đang gây sốt ở Miss Grand Vietnam 2026

Thứ tư, 09:55 24/06/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Nữ quân nhân Phan Cẩm Nhi từ Phú Thọ gây ấn tượng tại Miss Grand Vietnam 2026 với giọng hát và phong thái tự tin. Cô mang thông điệp hòa bình đến thế hệ trẻ.

Phan Cẩm Nhi - Nữ trung úy quê Phú Thọ gây chú ý Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 1.

Phan Cẩm Nhi sinh năm 2000 sau vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam 2026 đã trở thành cái tên được fan sắc đẹp chú ý. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, người đẹp quê Phú Thọ còn là nữ quân nhân duy nhất tại mùa giải năm nay.

Phan Cẩm Nhi - Nữ trung úy quê Phú Thọ gây chú ý Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 2.

Xuất hiện với số báo danh 004, Phan Cẩm Nhi gây ấn tượng mạnh khi diện quân phục của Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Trên sân khấu sơ khảo, cô tự giới thiệu là quân nhân thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam và mang đến tiết mục "Viết tiếp câu chuyện hòa bình". Giọng hát giàu cảm xúc của nữ trung úy nhanh chóng chinh phục khán giả có mặt tại sự kiện.

Phan Cẩm Nhi - Nữ trung úy quê Phú Thọ gây chú ý Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 3.

Ở phần giao lưu cùng ban giám khảo, nói về cách lan tỏa tình yêu nước đến thế hệ trẻ, Phan Cẩm Nhi chia sẻ niềm tự hào khi được khoác lên mình màu áo lính và dùng tiếng hát để phục vụ nhân dân, chiến sĩ.

Phan Cẩm Nhi - Nữ trung úy quê Phú Thọ gây chú ý Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 4.
Phan Cẩm Nhi - Nữ trung úy quê Phú Thọ gây chú ý Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 5.

Phan Cẩm Nhi sinh năm 2000 tại Phú Thọ, tốt nghiệp ngành Sư phạm Âm nhạc của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Trước khi đến với Miss Grand Vietnam 2026, cô từng giành danh hiệu Á khôi 2 cuộc thi Nữ sinh thanh lịch tỉnh Phú Thọ năm 2017.

Phan Cẩm Nhi - Nữ trung úy quê Phú Thọ gây chú ý Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 6.

Sau khi tốt nghiệp, Cẩm Nhi công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội với vai trò ca sĩ. Cô tham gia nhiều chương trình nghệ thuật cấp quốc gia cũng như các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của Nhà nước và Quân đội.

Phan Cẩm Nhi - Nữ trung úy quê Phú Thọ gây chú ý Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 7.

Theo chia sẻ của người đẹp, quyết định ghi danh Miss Grand Vietnam xuất phát từ mong muốn thử thách bản thân và lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, bản lĩnh và giàu lòng nhân ái.

Phan Cẩm Nhi - Nữ trung úy quê Phú Thọ gây chú ý Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 8.

"Là chiến sĩ, nghệ sĩ, tôi đến với cuộc thi không chỉ để thử thách bản thân mà còn mong muốn lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại: tự tin, bản lĩnh và giàu lòng nhân ái. Tôi hy vọng có cơ hội được học hỏi, trưởng thành hơn trên hành trình này, đồng thời sử dụng tiếng nói và sức ảnh hưởng của mình để góp phần thực hiện những hoạt động cộng đồng ý nghĩa", Cẩm Nhi cho biết.

Phan Cẩm Nhi - Nữ trung úy quê Phú Thọ gây chú ý Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 9.

Bên cạnh lợi thế về giọng hát, Phan Cẩm Nhi còn sở hữu gương mặt sắc sảo, phong thái tự tin cùng kinh nghiệm sân khấu dày dặn. Nhiều khán giả đánh giá cô là một trong những nhân tố khác biệt của mùa giải năm nay.

Phan Cẩm Nhi - Nữ trung úy quê Phú Thọ gây chú ý Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 10.

Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 sẽ diễn ra vào ngày 31/7 để tìm ra ngôi vị cao nhất. Tân Hoa hậu Miss Grand Vietnam sẽ đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường thế giới Miss Grand International được tổ chức tại Ấn Độ.

 

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