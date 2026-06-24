Nữ trung úy quê Phú Thọ đang gây sốt ở Miss Grand Vietnam 2026
GĐXH - Nữ quân nhân Phan Cẩm Nhi từ Phú Thọ gây ấn tượng tại Miss Grand Vietnam 2026 với giọng hát và phong thái tự tin. Cô mang thông điệp hòa bình đến thế hệ trẻ.
Phan Cẩm Nhi sinh năm 2000 tại Phú Thọ, tốt nghiệp ngành Sư phạm Âm nhạc của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Trước khi đến với Miss Grand Vietnam 2026, cô từng giành danh hiệu Á khôi 2 cuộc thi Nữ sinh thanh lịch tỉnh Phú Thọ năm 2017.
10 phim Trung Quốc là đỉnh cao không thể vượt qua, xem xong mới hiểu thế nào là tuyệt tácXem - nghe - đọc - 17 phút trước
Danh sách 10 bộ phim Trung Quốc dưới đây được xem là đỉnh cao khó vượt qua, không chỉ tạo nên cơn sốt khi phát sóng mà còn giữ được sức hút bền bỉ qua nhiều thập kỷ.
Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2006 giờ ra sao sau 2 thập kỷ đăng quang?Câu chuyện văn hóa - 3 giờ trước
Sau 20 năm đăng quang, cuộc sống của 3 người đẹp xuất sắc nhất Hoa hậu Việt Nam 2006 vẫn khiến nhiều khán giả tò mò.
Thân thế chồng sắp cưới của fashionista Quỳnh Anh ShynGiải trí - 15 giờ trước
GĐXH - Nam Phùng - chồng sắp cưới của fashionista Quỳnh Anh Shyn - được biết đến như người đứng sau nhiều bộ ảnh thời trang của dàn sao đình đám như Sơn Tùng M-TP, SOOBIN, HIEUTHUHAI,...
Tin sao 23/6: Mỹ Tâm là 'fan cứng' của Lionel Messi, Hồ Ngọc Hà tình tứ bên Kim LýGiải trí - 16 giờ trước
GĐXH - Mỹ Tâm qua Mỹ để cổ vũ cho thần tượng Lionel Messi, trong khi Hồ Ngọc Hà gây chú ý với những khoảnh khắc đẹp cùng Kim Lý và các con.
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Hai nghệ sĩ Việt gây sốt khi sang Mỹ xem World CupGiải trí - 17 giờ trước
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GĐXH - Khánh Thi đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới chồng là Nguyễn Đoàn Phan Hiển. Cô bày tỏ lòng biết ơn vì anh luôn là chỗ dựa vững chắc, luôn che chở và đồng hành cùng cô trên mọi chặng đường.
Sinh nhật Phan Hiển, Khánh Thi nhắn gửi: 'Cảm ơn anh đã cùng em nuôi dạy các con bằng tất cả tình yêu thương'Giải trí
GĐXH - Khánh Thi đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới chồng là Nguyễn Đoàn Phan Hiển. Cô bày tỏ lòng biết ơn vì anh luôn là chỗ dựa vững chắc, luôn che chở và đồng hành cùng cô trên mọi chặng đường.