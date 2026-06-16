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Người đẹp quê Đà Nẵng 'phút chót' mới quyết định thi Miss Grand Vietnam 2026 là ai?

Thứ ba, 16:07 16/06/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Diễm Quyên - người đẹp Đà Nẵng, đã quyết định tham gia Miss Grand Vietnam 2026 ngay trước thời gian hết hạn nộp hồ sơ. Điều này khiến fan bất ngờ bởi cô là gương mặt quen thuộc của sân chơi nhan sắc Việt.

Diễm Quyên từ Đà Nẵng bất ngờ tham gia Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Diễm Quyên sinh năm 2004 là thí sinh Đà Nẵng tiếp theo ghi danh tại Miss Grand Vietnam 2026.

Diễm Quyên từ Đà Nẵng bất ngờ tham gia Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 2.

Diễm Quyên là gương mặt quen của sân chơi nhan sắc này bởi cô từng lọt Top 15 Miss Grand Vietnam 2023. Ngoài ra, cô còn giành giải thưởng Best in Evening Gown, Top 38 Miss Cosmo Vietnam 2023, Á khôi 2 cuộc thi Nét đẹp Sư phạm Mở rộng 2022.

Diễm Quyên từ Đà Nẵng bất ngờ tham gia Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 3.
Diễm Quyên từ Đà Nẵng bất ngờ tham gia Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 4.
Diễm Quyên từ Đà Nẵng bất ngờ tham gia Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 5.
Diễm Quyên từ Đà Nẵng bất ngờ tham gia Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 6.

Diễm Quyên tiết lộ đúng 00:00 ngày 11/6, ngay trước thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ, cô mới quyết định nhấn nút gửi. 

Diễm Quyên từ Đà Nẵng bất ngờ tham gia Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 7.
Diễm Quyên từ Đà Nẵng bất ngờ tham gia Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 8.

Cô cho rằng, có lẽ đây không phải là thời điểm có điều kiện tốt nhất, cũng không phải là phiên bản hoàn hảo nhất nhưng với ý nghĩ mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống. Vì thế, cô muốn ít nhất một lần được hết mình với những điều mà mình thật sự mong muốn.

Diễm Quyên từ Đà Nẵng bất ngờ tham gia Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 9.
Diễm Quyên từ Đà Nẵng bất ngờ tham gia Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 10.

“Các cuộc thi sắc đẹp đã giúp tôi từ một cô gái luôn nghi ngờ bản thân, dần học được cách tin vào giá trị của chính mình. Lần trở lại này, tôi hy vọng sẽ có cơ hội ghi thêm vào hành trình của mình một dấu mốc thật đẹp. Đó không chỉ là một danh hiệu, mà còn là minh chứng cho hành trình dám đánh cược với chính bản thân, dám nỗ lực hết mình với những gì mình có", người đẹp Đà Nẵng chia sẻ.

Diễm Quyên từ Đà Nẵng bất ngờ tham gia Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 11.

Cô cho biết thêm: "Đối với tôi, chiến thắng lớn nhất không nằm ở chiếc vương miện, mà ở việc vượt qua nỗi sợ hãi, sự tự ti và vùng an toàn của chính mình. Nếu làm được điều đó, tôi tin rằng mình đã nhận được phần thưởng ý nghĩa nhất trên hành trình này”.

Diễm Quyên từ Đà Nẵng bất ngờ tham gia Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 12.
Diễm Quyên từ Đà Nẵng bất ngờ tham gia Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 13.

Vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam 2026 với phần thi The Grand Arrival (thể hiện bản thân) sẽ chính thức diễn ra vào ngày 19/6 tại TP. HCM.

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