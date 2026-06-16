Người đẹp quê Đà Nẵng 'phút chót' mới quyết định thi Miss Grand Vietnam 2026 là ai?

“Các cuộc thi sắc đẹp đã giúp tôi từ một cô gái luôn nghi ngờ bản thân, dần học được cách tin vào giá trị của chính mình. Lần trở lại này, tôi hy vọng sẽ có cơ hội ghi thêm vào hành trình của mình một dấu mốc thật đẹp. Đó không chỉ là một danh hiệu, mà còn là minh chứng cho hành trình dám đánh cược với chính bản thân, dám nỗ lực hết mình với những gì mình có", người đẹp Đà Nẵng chia sẻ.