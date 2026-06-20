Nữ sinh quê Hưng Yên, Đắk Lắk cùng nhiều gương mặt quen thuộc lọt top 31 Miss Grand Vietnam 2026
GĐXH - Top 31 Miss Grand Vietnam 2026 đã được công bố, với nhiều thí sinh nổi bật từ các cuộc thi trước. Trịnh Yến Nhi và Nguyễn Thị Kim Anh là những gương mặt đáng chú ý.
Vòng sơ khảo cuộc thi Miss Grand Vietnam – Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 diễn ra tại TP.HCM mới đây. Sau các phần thi nhân trắc học, trình diễn Grand Arrival và phỏng vấn trực tiếp, ban giám khảo đã lựa chọn 31 gương mặt bước vào vòng chung kết toàn quốc.
Mùa giải năm nay ghi nhận sự góp mặt của nhiều thí sinh từng tham dự các cuộc thi sắc đẹp trong nước. Đáng chú ý, Trịnh Yến Nhi (Đắk Lắk), top 20 Miss World Vietnam 2025 và danh hiệu Người đẹp Biển, trở lại chỉ ít tháng sau hành trình tại Miss World Vietnam. Cô tiếp tục thử sức ở Miss Grand Vietnam bởi muốn chinh phục những giới hạn mới của bản thân.
Nguyễn Thị Kim Anh (Hưng Yên), từng vào top 15 Miss Grand Vietnam 2025 trở lại sau một năm tích lũy kinh nghiệm với mục tiêu chinh phục những vị trí cao nhất của cuộc thi. Người đẹp mong muốn khẳng định bản thân bằng sự nỗ lực, tinh thần cầu tiến và khát vọng lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.
Người đẹp Ngô Bảo Ngọc (TP.HCM), từng lọt top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, cho biết cô đến Miss Grand Vietnam 2026 để tiếp tục làm mới chính mình và viết tiếp hành trình ý nghĩa của tuổi trẻ.
Ngoài ra còn một số gương mặt nổi bật như Võ Đoàn Bảo Hà (Đồng Nai), Top 10 Miss World Vietnam 2025, Người đẹp Áo dài; Emoura Phạm (Turner Katherine Margaret), người đẹp mang hai dòng máu Việt Nam – Australia; Mai Bảo Hân (An Giang) gây chú ý với nền tảng nghệ thuật chuyên nghiệp khi tốt nghiệp loại giỏi ngành Diễn viên của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TTP.HCM…
Nếu phần thi phỏng vấn là nơi các thí sinh thể hiện tư duy, khả năng ứng biến và góc nhìn cá nhân thì Grand Arrival tiếp tục là "đặc sản" riêng của Miss Grand Vietnam trong nhiều mùa giải qua. Đây chính là sân khấu cho các thí sinh kể câu chuyện cá nhân thông qua trang phục, đạo cụ, âm nhạc và những phần trình diễn được đầu tư công phu.
Nhiều thí sinh lựa chọn tôn vinh văn hóa dân tộc thông qua những hình tượng quen thuộc trong đời sống Việt Nam. Hình ảnh áo bà ba miền Tây, chiếc nón lá, gánh hàng rong, xe xích lô, phiên chợ quê hay tà áo tứ thân Bắc Bộ xuất hiện liên tục trên sân khấu, tạo nên bức tranh đa sắc văn hóa vùng miền.
Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết sau vòng sơ khảo, top 31 Miss Grand Vietnam 2026 sẽ tiếp tục bước vào giai đoạn huấn luyện, các hoạt động đồng hành và những phần thi quan trọng của vòng chung kết toàn quốc, trước khi bước lên sân khấu đêm thi quyết định vào ngày 31/7.
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