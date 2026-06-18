Người đẹp mang hai dòng máu Việt - Anh gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026

Cô cho biết đến với cuộc thi nhan sắc không chỉ với mong muốn chinh phục một danh hiệu mà còn để khẳng định giá trị của sự nỗ lực và bản lĩnh. Mỗi hành trình trong cuộc sống đều giúp cô trưởng thành hơn, học cách vượt qua áp lực và tin tưởng vào chính mình.