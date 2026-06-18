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Người đẹp mang hai dòng máu Việt - Anh gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026

Thứ năm, 19:00 18/06/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Emoura Phạm - người đẹp hai dòng máu Việt - Anh, đang gây chú ý khi tham gia Miss Grand Vietnam 2026. Cô chia sẻ về hành trình nỗ lực và khát vọng tỏa sáng trong nghệ thuật.

Người đẹp hai dòng máu Việt - Anh Emoura Phạm gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 1.Người đẹp quê Đà Nẵng 'phút chót' mới quyết định thi Miss Grand Vietnam 2026 là ai?

GĐXH - Diễm Quyên - người đẹp Đà Nẵng, đã quyết định tham gia Miss Grand Vietnam 2026 ngay trước thời gian hết hạn nộp hồ sơ. Điều này khiến fan bất ngờ bởi cô là gương mặt quen thuộc của sân chơi nhan sắc Việt.

Người đẹp hai dòng máu Việt - Anh Emoura Phạm gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 2.

Emoura Phạm (Turner Katherine Margaret) sinh năm 2000, là một trong những hồ sơ thí sinh nổi bật được công bố tại cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026. Cô là người đẹp mang hai dòng máu Việt Nam - Anh và hiện đang sinh sống, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Người đẹp hai dòng máu Việt - Anh Emoura Phạm gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 3.
Người đẹp hai dòng máu Việt - Anh Emoura Phạm gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 4.

Emoura Phạm có mẹ là người Việt, cha mang dòng máu Anh nhưng trưởng thành tại Nam Phi. Cô sinh sống tại Việt Nam đến năm 15 tuổi, sau đó sang Mỹ học phổ thông và đại học. Việc theo học trường quốc tế từ nhỏ, cùng thời gian dài sống ở Mỹ, khiến vốn tiếng Việt của Emoura bị hạn chế, nhưng cô luôn nỗ lực trau dồi khả năng ngôn ngữ.

Người đẹp hai dòng máu Việt - Anh Emoura Phạm gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 5.
Người đẹp hai dòng máu Việt - Anh Emoura Phạm gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 6.

Hồi đầu năm 2025, Emoura trở lại Việt Nam và đăng ký dự thi Vietnam’s Next Top Model, một phần vì muốn khiến mẹ tự hào, đồng thời tin rằng thời trang Việt Nam có vị trí xứng đáng trên bản đồ quốc tế. 

Người đẹp hai dòng máu Việt - Anh Emoura Phạm gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 7.
Người đẹp hai dòng máu Việt - Anh Emoura Phạm gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 8.

Emoura Phạm trong tà áo dài Việt Nam.

Người đẹp hai dòng máu Việt - Anh Emoura Phạm gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 9.
Người đẹp hai dòng máu Việt - Anh Emoura Phạm gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 10.

Từng được đào tạo diễn xuất tại Mỹ, Emoura cũng mong tìm kiếm thêm cơ hội nghệ thuật tại Việt Nam. Ngoài thời trang, cô còn có năng khiếu ca hát và chơi nhạc cụ. Hiện tại, cô ghi danh Miss Grand Vietnam 2026.

Người đẹp hai dòng máu Việt - Anh Emoura Phạm gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 11.
Người đẹp hai dòng máu Việt - Anh Emoura Phạm gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 12.
Người đẹp hai dòng máu Việt - Anh Emoura Phạm gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 13.

Cô cho biết đến với cuộc thi nhan sắc không chỉ với mong muốn chinh phục một danh hiệu mà còn để khẳng định giá trị của sự nỗ lực và bản lĩnh. Mỗi hành trình trong cuộc sống đều giúp cô trưởng thành hơn, học cách vượt qua áp lực và tin tưởng vào chính mình. 

Người đẹp hai dòng máu Việt - Anh Emoura Phạm gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 14.

"Tôi mong muốn dùng tiếng nói và hình ảnh của bản thân để lan tỏa năng lượng tích cực, sự tự tin và tinh thần không ngừng hoàn thiện bản thân đến mọi người”, người đẹp lai cho biết.

Người đẹp hai dòng máu Việt - Anh Emoura Phạm gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 15.

Nhan sắc tuổi 26 của Emoura Phạm.

 

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