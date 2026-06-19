Người đẹp quê Thanh Hóa thi Miss Grand Vietnam 2026: Là Thạc sĩ ngành Tài chính Ngân hàng, từng lọt top Hoa hậu Du lịch
GĐXH - Nguyễn Dương Quỳnh - thí sinh Miss Grand Vietnam 2026, là Thạc sĩ ngành Tài chính Ngân hàng. Cô từng lọt Top 38 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 và khát khao tỏa sáng tại sân chơi nhan sắc.
Nguyễn Dương Quỳnh, sinh năm 2003 là một trong những thí sinh quê Thanh Hóa tham gia vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam 2026. Cô tốt nghiệp loại Giỏi Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội, hiện đang theo học Thạc sĩ ngành Tài chính Ngân hàng - Đại học Thương Mại.
Dương Quỳnh là gương mặt quen thuộc của sân chơi nhan sắc, từng lọt Top 38 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024.
Cô chia sẻ lý do đến Miss Grand Vietnam 2026: "Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống giáo dục, bố mẹ đều là giáo viên, có lẽ vì vậy mà mọi người thường nhận xét tôi là một cô gái hiền lành, nhẹ nhàng và khá kín tiếng.
Mang trong mình mong muốn khám phá những khả năng mà bản thân chưa từng dám thử, tôi xem Miss Grand Vietnam 2026 vừa là cơ hội, vừa là thử thách để chứng minh và thể hiện một phiên bản hoàn toàn mới của chính mình".
Hình ảnh Dương Quỳnh trước hành trình Miss Grand Vietnam 2026:
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