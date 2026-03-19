Nước gừng tốt cho sức khỏe gan, uống thế nào cho đúng?

Gừng được sử dụng rộng rãi như một loại thực phẩm có tác dụng chữa bệnh nhờ khả năng "thanh lọc cơ thể" bằng cách kích thích tiêu hóa, tuần hoàn và đổ mồ hôi. Tác dụng hỗ trợ tiêu hóa của nó có thể giúp làm sạch các chất thải và độc tố tích tụ trong ruột kết, gan và một số cơ quan khác.

1. Lợi ích sức khỏe của củ gừng

Củ gừng là một loại thực phẩm tuyệt vời nên được đưa vào chế độ ăn uống hàng ngày. Củ gừng đã được sử dụng hàng nghìn năm nay như một loại thảo dược hỗ trợ điều trị nhiều vấn đề sức khỏe như:

Cải thiện tiêu hóa

Tăng cường hệ miễn dịch

Giảm viêm

Chống lại các tác nhân gây bệnh (chống ký sinh trùng, chống nấm, chống virus và chống vi khuẩn)

Giảm các cơn hen suyễn

Rất tốt cho sức khỏe tim mạch

Giảm chứng buồn nôn

Giảm các triệu chứng cảm lạnh và cúm

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Thực phẩm Dược liệu Hoa Kỳ , gừng tác động đến một số quá trình viêm ở cấp độ tế bào. Gừng có cùng đặc tính dược lý với thuốc chống viêm không steroid, giúp gừng trở thành một phương pháp điều trị hiệu quả cho cả bệnh viêm cấp tính và mạn tính.

Ngoài ra, gừng còn đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho gan hoạt động tối ưu. Một lá gan khỏe mạnh thường có khả năng tái tạo các tế bào mới để thay thế các tế bào bị tổn thương. Tuy nhiên, tổn thương do tiếp xúc liên tục với chất độc có thể vượt quá khả năng tái tạo của gan, dễ dẫn đến xơ hóa gan. Ngay cả khi bạn không mắc bệnh gan, việc tiếp xúc với các chất độc hại hoặc tích tụ mỡ thừa cũng có thể làm tổn thương các tế bào gan.

Gừng mang lại những lợi ích cho gan nếu được sử dụng đúng cách và đúng liều lượng.

2. Gừng hỗ trợ sức khỏe gan như thế nào?

Mỗi ngày uống một tách trà gừng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe gan. Vị cay nồng của gừng cho thấy đặc tính sinh nhiệt, giúp cải thiện tuần hoàn máu và cung cấp oxy, khoáng chất và vitamin đến tất cả các tế bào trong cơ thể. Ngoài ra, gừng có hàm lượng chất chống oxy hóa tự nhiên cao, giúp giảm tổn thương tế bào.

Trong gừng chứa các thành phần quan trọng là gingerol và shogaol. Các nghiên cứu y khoa cho thấy những hợp chất này có khả năng hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thông qua một số cơ chế cụ thể:

Đối với bệnh xơ gan: Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrition and Metabolism số tháng 6 năm 2011, gừng có thể bảo vệ chống lại bệnh xơ gan. Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm một số chiết xuất từ gừng và nhận thấy rằng các chiết xuất đều làm tăng các enzyme chống oxy hóa được gan sử dụng, bao gồm glutathione và superoxide dismutase. Do đó, gừng có khả năng bảo vệ các tế bào gan khỏi bị tổn thương do các gốc tự do.

Đối với gan nhiễm mỡ: Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí World Journal of Gastroenterology số tháng 1 năm 2011, gừng có thể giúp bảo vệ chống lại bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Các nhà khoa học tin rằng gừng có thể giúp ngăn ngừa hoặc điều trị tình trạng gan này bằng cách giảm stress oxy hóa trên gan, giảm kháng insulin và ức chế viêm, những yếu tố góp phần gây ra NAFLD.

Theo PGS.TS. Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, các hoạt chất trong gừng có khả năng ức chế các cytokine và prostaglandin - những chất trung gian gây viêm. Nhờ đó, việc tiêu thụ gừng đều đặn có thể giúp giảm tình trạng viêm gan, hỗ trợ cải thiện chức năng gan. Có nghiên cứu cho thấy gừng giúp giảm mỡ máu và cải thiện men gan.

3. Cách sử dụng nước gừng phù hợp

Để nước gừng phát huy hiệu quả tốt nhất mà không gây áp lực cho hệ tiêu hóa hay gan, người dùng cần lưu ý về cách chế biến và thời điểm sử dụng: