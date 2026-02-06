Ông Công ông Táo rơi vào thứ 3, gợi ý khung giờ đẹp để làm lễ sớm vào cuối tuần này
GĐXH – Ngày 23 tháng Chạp – thời điểm tiễn ông Công ông Táo về chầu trời rơi vào thứ 3 có thể khiến nhiều gia đình bận rộn không thể cúng đúng ngày. Theo quan niệm dân gian, gia chủ có thể làm lễ sớm vào cuối tuần, miễn là đúng khung giờ đẹp và giữ sự thành tâm.
Vì sao nên cẩn trọng trong lễ ông Công ông Táo ?
Theo tín ngưỡng dân gian, ông Công ông Táo là vị thần cai quản bếp núc, giữ lửa gia đình và ghi nhận nếp sống, đạo đức của mỗi nhà. Hằng năm, vào ngày 23 tháng Chạp, Táo quân sẽ cưỡi cá chép về trời để tâu trình với Ngọc Hoàng mọi việc lớn nhỏ trong năm.
Dân gian quan niệm, hành trình này diễn ra vào khoảng buổi trưa ngày 23 tháng Chạp. Vì vậy, lễ tiễn Táo quân cần được tiến hành trước thời khắc đó để kịp "giờ đẹp" các ngài lên thiên đình.
Lễ cúng ông Công ông Táo không chỉ là nghi thức quen thuộc, mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, đánh dấu sự khép lại của một năm cũ, chuẩn bị đón năm mới hanh thông, bình an. Với nhiều người, "đầu xuôi thì đuôi lọt", chọn thời điểm tốt không chỉ là tiễn thần bếp, mà còn là cách gửi gắm mong ước: gia đạo yên ấm, bếp lửa luôn đỏ, làm ăn thuận lợi… Bởi vậy, chọn ngày giờ đẹp làm lễ cũng cần được coi trọng.
Khung giờ đẹp làm lễ sớm ông Công ông Táo vào cuối tuần
Theo các chuyên gia phong thủy, những ngày sau đây được xem là phù hợp để gia đình làm lễ tiễn ông Công ông Táo sớm:
- Ngày 20 tháng Chạp cúng ông Công ông Táo có thể chọn khung khởi lễ từ 5h10 đến 6h50. Bao sái và rút tỉa chân nhang bắt đầu tiến hành từ 7h10 đến 8h50 hoặc từ 15h10 đến 16h50.
- Ngày 21 tháng Chạp cúng ông Công ông Táo khởi lễ từ 5h10 đến 6h50. Khung giờ 7 giờ - 9 giờ hoặc 9 giờ - 11 giờ. Ngày này hợp các tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Dần, Thân, Tị, Hợi.
- Ngày 22 tháng chạp, chọn giờ cúng ông Công ông Táo có thể: Giờ Thìn (7 giờ - 9 giờ); giờ Tỵ (9h – 11h); giờ Mùi (13 – 15h).
Lễ vật cúng Táo quân
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, lễ vật cúng Táo quân (hai ông, một bà) tùy mỗi gia đình chủ yếu là thành tâm, nhưng thông thường cần chuẩn bị những lễ vật như sau:
Một bình bông, đĩa trái cây ngũ quả (thanh long, mãng cầu, trái dừa, đu đủ, xoài). Ba chén chè trôi nước, ba đĩa mứt, ba đĩa trà khô, nhang, đèn, rượu, kẹo, cốm, bánh. Giấy cúng gồm tiền, vàng, bộ đồ, con ngựa…
Nhiều gia đình có thể chuẩn bị mâm cơm mặn hoặc cơm chay với các món quen thuộc như: Cơm, canh, cá, rau, củ kiệu, đĩa thịt luộc hoặc gà luộc, mắm, đĩa bánh chưng hay bánh tét... để dâng cúng.
Đặc biệt, cá chép sống là lễ vật không thể thiếu – phương tiện để Táo quân cưỡi về trời. Khi làm lễ cúng xong người dân phóng sinh cá chép. Một số gia đình làm ăn, kinh doanh thường chọn cá chép đỏ với mong muốn cầu tài lộc, may mắn.
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên, ngày 29 Tết chúng ta phải làm lễ rước ông Táo về ngự ở gia đình để cầu xin ngài phù hộ cho đất nước được thanh bình, nhân dân an lạc. Mọi người đều sống thoải mái qua đầu năm cho đến những ngày cuối năm...
Cách cúng ông Công ông Táo
Khi làm lễ, gia chủ thắp 3 nén hương (hoặc 5, 7, 9 nén – số lẻ), vái ba vái và đọc bài khấn tiễn Táo quân. Sau khi hương cháy khoảng 2/3, gia đình xin phép hạ lễ và hóa vàng.
Theo quan niệm dân gian, việc chờ hương tàn quá nửa giúp các ngài "nhận lễ" trọn vẹn trước khi về trời, thể hiện sự chu đáo và kính trọng của gia chủ.
Bài cúng ông Công ông Táo về trời
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
- Con kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
- Con kính lạy ngài Bản Cảnh Thành Hoàng chư vị đại vương
- Con kính lạy Ngũ phương Ngũ thổ long mạch linh thần, con kính lạy Trung Ương linh thần, con kính lạy Chu Tước linh thần, con kính lạy Huyền Vũ linh thần, con kính lạy Thanh Long linh thần, con kính lạy Bạch Hổ linh thần. - Con kính lạy Ngũ phúc gia thần: Phúc Thần, Lộc Thần, Thọ Thần, Khang thần, Ninh Thần.
- Con kính lạy ngài Thần Tài tiếp dẫn Tài Thần.
- Con kính lạy ngài Thổ Địa Phúc đức chính Thần.
- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân,
- Con kính lạy tiền chủ hậu chủ nơi xứ này
- Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong khu đất này. Tín chủ (chúng) con là: …………… Ngụ tại:…………
Hôm nay, ngày ... tháng 12 âm lịch nhân dịp lễ ông Công ông Táo tín chủ chúng con thành tâm sắp sửa hương hoa phẩm luật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần. Thắp nén tâm hương tín chủ con thành tâm kính bái.
Chúng con kính mời ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật.
Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm.
Xin Tôn thần một năm mới 2026 năm Bính Ngọ tôn Thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành.
Chúng con lễ bạc tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn thần phù hộ độ trì.
(Nam mô A di đà Phật!) 3 lần
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo
