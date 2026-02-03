Xem giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới đến 8/2/2026 mang tài lộc cho gia chủ

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giờ đẹp thắp hương Rằm tháng Chạp ngày mai và quy tắc “2 nên – 3 không” trên bàn thờ” để gọi tài lộc GĐXH – Rằm tháng Chạp là ngày rằm cuối cùng của năm âm lịch, mang ý nghĩa khép lại năm cũ và đón vận khí mới. Để cầu bình an, may mắn và tài lộc, gia chủ nên thắp hương đúng giờ đẹp Rằm tháng Chạp nhằm giữ trọn sự trang nghiêm, hanh thông phúc khí.

1. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ ba ngày 3/2/2026

Âm lịch: 16/12/2025 tức ngày Mậu Thân, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Bính Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

+ Đinh Tị (9h-11h): Bảo Quang

+ Kỷ Mùi (13h-15h): Ngọc Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Mậu Thân; tức Can sinh Chi (Thổ, Kim) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành Thủy không sợ Thổ.

Ngày Thân lục hợp Tỵ, tam hợp Tý và Thìn thành Thủy cục. Xung Dần, hình Dần, hình Hợi, hại Hợi, phá Tỵ, tuyệt Mão.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 3/2 mang đến may mắn và tài lộc là hướng Đông Nam và hướng Bắc. Ngoài ra, mọi người lưu ý chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 3h-5h 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h 19h-21h (Đại an); 9h-11h 21h-23h (Tốc hỷ).

Ảnh minh họa

2. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ tư ngày 4/2/2026

Âm lịch: 17/12/2025 tức ngày Kỷ Dậu, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo giờ hoàng đạo:

+ Bính Dần (3h-5h): Thanh Long

+ Đinh Mão (5h-7h): Minh Đường

+ Canh Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ

+ Tân Mùi (13h-15h): Bảo Quang

Thiên Can Địa Chi của ngày là Kỷ Dậu; tức Can sinh Chi (Thổ, Kim) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành Thủy không sợ Thổ.

Ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu và Tỵ thành Kim cục. Xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý, tuyệt Dần.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 4/2 là hướng Đông Bắc và hướng Nam. Các giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 1h-3h 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h 17h-19h (Đại an); 7h-9h 19h-21h (Tốc Hỷ). Ngày này thực hiện các công việc quan trọng khá thuận lợi, trong đó tốt nhất là xây cất lầu gác, chôn cất, cưới gả. Các việc khác cũng tốt như dựng phòng, cất trại, xuất hành.

3. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ năm ngày 5/2/2026

Âm lịch: 18/12/2025 tức ngày Canh Tuất, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Mậu Dần (3h-5h): Tư Mệnh

+ Canh Thìn (7h-9h): Thanh Long

+ Tân Tị (9h-11h): Minh Đường

+ Giáp Thân (15h-17h): Kim Quỹ

Thiên Can Địa Chi của ngày là Canh Tuất; tức Chi sinh Can (Thổ, Kim) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Mậu Tuất nhờ Kim khắc mà được lợi.

Ngày Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa cục. Xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn. Tam Sát kị mệnh tuổi Hợi, Mão, Mùi.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 5/2/2026 là hướng Tây Bắc và Tây Nam, cần tránh xuất hành hướng xấu Đông Bắc. Chuyên gia cũng khuyên mọi người nên chọn giờ xuất hành Lý Thuần Phong để thực hiện các việc thuận lợi: 11h-13h 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h 15h-17h (Đại an); 5h-7h 17h-19h (Tốc hỷ).

Ngày này thực hiện mọi việc đều đặng vinh xương, tấn lợi. Hôn nhân cưới gả sanh con quý. Công danh khoa cử đỗ đạt cao.

4. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ sáu ngày 6/2/2026

Âm lịch: 19/12/2025 tức ngày Tân Hợi, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ. Các giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo giờ hoàng đạo:

+ Nhâm Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

+ Giáp Ngọ (11h-13h): Thanh Long

+ Ất Mùi (13h-15h): Minh Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Tân Hợi; tức Can sinh Chi (Kim, Thủy) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Kỷ Hợi nhờ Kim khắc mà được lợi.

Ngày Hợi lục hợp Dần, tam hợp Mão và Mùi thành Mộc cục. Xung Tỵ, hình Hợi, hại Thân, phá Dần, tuyệt Ngọ.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 6/2/2026 là hướng Tây Nam, còn tránh xuất hành hướng xấu Đông Bắc để gia tăng tài lộc và may mắn. Ngoài ra, mọi người nên lưu ý đến giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 1h-3h 13h-15h (Đại an); 3h-5h 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h 21h-23h (Tiểu cát).

5. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ bảy ngày 7/2/2026

Âm lịch: 20/12/2025 tức ngày Nhâm Tý, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Quý Mão (5h-7h): Ngọc Đường

+ Bính Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

+ Mậu Thân (15h-17h): Thanh Long

Thiên Can Địa Chi của ngày là Nhâm Tý; tức Can Chi tương đồng (Thủy) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Ngày Tý lục hợp Sửu, tam hợp Thìn và Thân thành Thủy cục. Xung Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu, tuyệt Tỵ.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 7/2/2026 là hướng Nam và hướng Tây đem lại may mắn và tài lộc. Ngoài ra, với những ai đi xa thì nên lưu ý đến giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 11h-13h 23h- 1h (Đại an); 1h-3h 13h-15h (Tốc hỷ); 7h-9h 19h-21h (Tiểu cát).

6. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành chủ nhật ngày 8/2/2026

Âm lịch: 21/12/2025 tức ngày Quý Sửu, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Giáp Dần (3h-5h): Kim Quỹ

+ Ất Mão (5h-7h): Bảo Quang

+ Đinh Tị (9h-11h): Ngọc Đường

+ Canh Thân (15h-17h): Tư Mệnh

Thiên Can Địa Chi của ngày là Quý Sửu; tức Chi khắc Can (Thổ, Thủy) – ngày xấu. Để thực hiện các việc được may mắn, mọi người nên chọn hướng xuất hành tốt trong ngày là hướng Đông Nam và Tây Bắc.

Ngoài ra, lưu ý thêm giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 11h-13h 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h 21h-23h (Đại an). Trong ngày thực hiện các việc sẽ được thuận lợi hơn, nhất là xây dựng nhà, chôn cất, cưới gả, xuất hành, đi thuyền, mưu sự, cắt áo.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo