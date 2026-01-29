Mới nhất
Những ngày giờ đẹp cúng ông Công ông Táo và bao sái ban thờ đón Tết Bính Ngọ 2026

29/01/2026
Hà My
Hà My
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, nếu chúng ta chưa rút tỉa chân nhang trước Tết Lập Xuân 4/2 (17/12 âm) thì chúng ta chỉ được phép cúng ông Công ông Táo sớm nhất vào ngày 20/12 âm, sau đó thì bao sái dọn dẹp và rút tỉa chân nhang.

Những ngày giờ đẹp cúng ông Công ông Táo và bao sai ban thờ đón Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.Trước ngày ông Công ông Táo, năm 2026 có một lễ quan trọng các gia đình nên thực hiện để mang lại tài lộc

GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, trước ngày cúng ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), năm 2026 có một nghi lễ quan trọng mang ý nghĩa “đón vận mới”, giúp gia đạo hanh thông, tài lộc khởi sắc nếu được thực hiện đúng cách.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, trường hợp bao sái bàn thờ, đồ thờ và rút tỉa chân nhang sau 3 ngày đầu tiết Lập Xuân để tránh động khí và kết hợp cúng ông Công ông Táo thì chúng ta sẽ phải tiến hành cúng ông Công ông Táo xong sau đó mới làm nghi lễ cúng bao sái và rút tỉa chân nhang.

Do năm 2025 âm năm ẤT Tỵ có ngày Lập Xuân đầu tiên ngày 4/2/2026 rơi vào 17/12 âm lịch nên để tránh bị động khí vào 3 ngày đầu tiên của tiết Lập Xuân là 4/2, 5/2, 6/2 dương nếu chúng ta chưa rút tỉa chân nhang trước Tết Lập Xuân 4/2 (17/12 âm) thì chúng ta chỉ được phép cúng ông Công ông Táo sớm nhất vào ngày 20/12 âm sau đó thì bao sái dọn dẹp và rút tỉa chân nhang.

Những ngày giờ đẹp cúng ông Công ông Táo và bao sai ban thờ đón Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Chọn khung giờ vàng cúng ông Công ông Táo, sau đó tiến hành bao sái và rút tỉa chân nhang cuối năm đón Tết 2026 lựa chọn theo các ngày, phù hợp với các con giáp cụ thể như sau:

Ngày 20 âm lịch

Ngày 20 âm cúng ông Công ông Táo khởi lễ từ 5h10 đến 6h50. Bao sái và rút tỉa chân nhang bắt đầu tiến hành từ 7h10 đến 8h50 hoặc từ 15h10 đến 16h50. Ngày này hợp các tuổi Dần, Thân, Tị, Hợi, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

Ngày 21 âm lịch

Ngày 21 âm cúng ông Công ông Táo khởi lễ từ 5h10 đến 6h50. Bao sái và rút tỉa chân nhang bắt đầu tiến hành từ 9h10 đến 10h50 hoặc từ 15h10 đến 16h50. Ngày này hợp các tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Dần, Thân, Tị, Hợi.

Ngày 22 âm lịch

Ngày 22 âm cúng ông Công ông Táo khởi lễ từ 7h10 đến 8h50. Bao sái và rút tỉa chân nhang bắt đầu tiến hành từ 9h10 đến 10h50 hoặc chọn từ 13h10 đến 14h50. Ngày này hợp các tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

Ngày 23 âm lịch

Ngày 23 âm cúng ông Công ông Táo khởi lễ từ 5h10 đến 6h50. Bao sái và rút tỉa chân nhang bắt đầu tiến hành từ 7h10 đến 8h50 hoặc từ 13h10 đến 14h50. Ngày này hợp các tuổi Dần, Thân, Tị, Hợi, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

Ngày 24 âm lịch

Ngày 24 âm bao sái và rút tỉa chân nhang bắt đầu tiến hành từ 7h10 đến 8h50 hoặc từ 9h10 đến 10h50 chiều từ 15h10 đến 16h50. Ngày này hợp các tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Dần, Thân, Tị, Hợi.

Ngày 25 âm lịch

Ngày 25 âm bao sái và rút tỉa chân nhang bắt đầu tiến hành từ 7h10 đến 8h50 chiều từ 13h10 đến 14h50.

Ngày này hợp các tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

Ngày 26 âm lịch

Ngày 26 âm bao sái và rút tỉa chân nhang bắt đầu tiến hành từ 5h10 đến 6h50 chiều từ 15h10 đến 16h50. Ngày này hợp các tuổi Dần, Thân, Tị, Hợi, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

Ngày 27 âm lịch

Ngày 27 âm ngày Kỷ Mùi là ngày Địa Xung của tháng Kỷ Sửu – tháng 12 âm năm nay nên tuyệt đối không thể tiến hành làm các nghi lễ tâm linh quan trọng này được.

Ngày 28 âm lịch

Ngày 28 âm bao sái và rút tỉa chân nhang bắt đầu tiến hành từ 7h10 đến 8h50 hoặc từ 9h10 đến 10h50 chiều từ 13h10 đến 14h50. Ngày này hợp các tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Những ngày giờ đẹp cúng ông Công ông Táo và bao sai ban thờ đón Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 3.Lập Xuân 2026 – ngày khởi đầu của năm mới: Chuyên gia khuyên bí quyết đón năm mới tài lộc, hanh thông

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, Lập Xuân là thời điểm mở đầu vận khí năm mới, có ý nghĩa quan trọng trong phong thủy và đời sống tinh thần của người Á Đông. Nắm vững bí quyết này để có một năm hanh thông.

Những ngày giờ đẹp cúng ông Công ông Táo và bao sai ban thờ đón Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 4.Xem ngày giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới từ 27/1 – 1/2/2026

GĐXH - Xem ngày giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành từ 27/1 - 1/2/2026. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà chia sẻ các giờ hoàng đạo mang lại may mắn cho mọi người.

