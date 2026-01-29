Những ngày giờ đẹp cúng ông Công ông Táo và bao sái ban thờ đón Tết Bính Ngọ 2026
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, nếu chúng ta chưa rút tỉa chân nhang trước Tết Lập Xuân 4/2 (17/12 âm) thì chúng ta chỉ được phép cúng ông Công ông Táo sớm nhất vào ngày 20/12 âm, sau đó thì bao sái dọn dẹp và rút tỉa chân nhang.
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, trường hợp bao sái bàn thờ, đồ thờ và rút tỉa chân nhang sau 3 ngày đầu tiết Lập Xuân để tránh động khí và kết hợp cúng ông Công ông Táo thì chúng ta sẽ phải tiến hành cúng ông Công ông Táo xong sau đó mới làm nghi lễ cúng bao sái và rút tỉa chân nhang.
Do năm 2025 âm năm ẤT Tỵ có ngày Lập Xuân đầu tiên ngày 4/2/2026 rơi vào 17/12 âm lịch nên để tránh bị động khí vào 3 ngày đầu tiên của tiết Lập Xuân là 4/2, 5/2, 6/2 dương nếu chúng ta chưa rút tỉa chân nhang trước Tết Lập Xuân 4/2 (17/12 âm) thì chúng ta chỉ được phép cúng ông Công ông Táo sớm nhất vào ngày 20/12 âm sau đó thì bao sái dọn dẹp và rút tỉa chân nhang.
Chọn khung giờ vàng cúng ông Công ông Táo, sau đó tiến hành bao sái và rút tỉa chân nhang cuối năm đón Tết 2026 lựa chọn theo các ngày, phù hợp với các con giáp cụ thể như sau:
Ngày 20 âm lịch
Ngày 20 âm cúng ông Công ông Táo khởi lễ từ 5h10 đến 6h50. Bao sái và rút tỉa chân nhang bắt đầu tiến hành từ 7h10 đến 8h50 hoặc từ 15h10 đến 16h50. Ngày này hợp các tuổi Dần, Thân, Tị, Hợi, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.
Ngày 21 âm lịch
Ngày 21 âm cúng ông Công ông Táo khởi lễ từ 5h10 đến 6h50. Bao sái và rút tỉa chân nhang bắt đầu tiến hành từ 9h10 đến 10h50 hoặc từ 15h10 đến 16h50. Ngày này hợp các tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Dần, Thân, Tị, Hợi.
Ngày 22 âm lịch
Ngày 22 âm cúng ông Công ông Táo khởi lễ từ 7h10 đến 8h50. Bao sái và rút tỉa chân nhang bắt đầu tiến hành từ 9h10 đến 10h50 hoặc chọn từ 13h10 đến 14h50. Ngày này hợp các tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.
Ngày 23 âm lịch
Ngày 23 âm cúng ông Công ông Táo khởi lễ từ 5h10 đến 6h50. Bao sái và rút tỉa chân nhang bắt đầu tiến hành từ 7h10 đến 8h50 hoặc từ 13h10 đến 14h50. Ngày này hợp các tuổi Dần, Thân, Tị, Hợi, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.
Ngày 24 âm lịch
Ngày 24 âm bao sái và rút tỉa chân nhang bắt đầu tiến hành từ 7h10 đến 8h50 hoặc từ 9h10 đến 10h50 chiều từ 15h10 đến 16h50. Ngày này hợp các tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Dần, Thân, Tị, Hợi.
Ngày 25 âm lịch
Ngày 25 âm bao sái và rút tỉa chân nhang bắt đầu tiến hành từ 7h10 đến 8h50 chiều từ 13h10 đến 14h50.
Ngày này hợp các tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.
Ngày 26 âm lịch
Ngày 26 âm bao sái và rút tỉa chân nhang bắt đầu tiến hành từ 5h10 đến 6h50 chiều từ 15h10 đến 16h50. Ngày này hợp các tuổi Dần, Thân, Tị, Hợi, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.
Ngày 27 âm lịch
Ngày 27 âm ngày Kỷ Mùi là ngày Địa Xung của tháng Kỷ Sửu – tháng 12 âm năm nay nên tuyệt đối không thể tiến hành làm các nghi lễ tâm linh quan trọng này được.
Ngày 28 âm lịch
Ngày 28 âm bao sái và rút tỉa chân nhang bắt đầu tiến hành từ 7h10 đến 8h50 hoặc từ 9h10 đến 10h50 chiều từ 13h10 đến 14h50. Ngày này hợp các tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
