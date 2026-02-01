Giờ đẹp thắp hương Rằm tháng Chạp ngày mai và quy tắc “2 nên – 3 không” trên bàn thờ” để gọi tài lộc
GĐXH – Rằm tháng Chạp là ngày rằm cuối cùng của năm âm lịch, mang ý nghĩa khép lại năm cũ và đón vận khí mới. Để cầu bình an, may mắn và tài lộc, gia chủ nên thắp hương đúng giờ đẹp Rằm tháng Chạp nhằm giữ trọn sự trang nghiêm, hanh thông phúc khí.
Giờ đẹp lên hương ngày Rằm tháng Chạp
Theo lịch âm, ngày 2/1/2026 (dương lịch) là Rằm tháng Chạp năm Ất Tỵ 2025. Ngoài việc chuẩn bị lễ vật chu đáo, gia chủ nên lựa chọn khung giờ cát lành để việc dâng hương được hanh thông, lời cầu nguyện dễ được chứng giám.
Các giờ đẹp thắp hương Rằm tháng Chạp được chuyên gia phong thủy khuyến nghị gồm:
+ Giờ Mão (5h – 7h)
+ Giờ Tỵ (9h – 11h)
Rằm tháng Chạp được xem là dấu mốc tâm linh quan trọng trong những ngày cuối năm, thể hiện sự tri ân tổ tiên, thần linh và gửi gắm ước nguyện về một năm mới bình an, suôn sẻ.
Hướng xuất hành trong ngày Rằm tháng Chạp
Ngày rằm, dân gian vẫn hay gọi là ngày Vọng, là ngày mặt trăng và trái đất gần như cùng nằm trên một đường thẳng. Theo các nhà nghiên cứu về năng lượng, vào ngày này một xung năng lượng đặc biệt được tạo ra có tác động xấu đến con người chính.
Việc chọn hướng xuất hành và thời gian xuất hành tốt rất quan trọng, giúp tránh được hướng xấu, tránh xa những bất trắc có thể xảy ra.
Chuyên gia phong thủy Phùng Gia cho biết, trong ngày Rằm tháng Chạp, mọi người nên chọn hướng xuất hành mang đến tài thần là hướng Đông và hướng Nam – hướng mang đến may mắn, niềm vui.
Giờ xuất hành gặp thuận lợi trong công việc, mọi việc sẽ suôn sẻ. Các cung giờ chủ về tài lộc, làm ăn, buôn bán nên nếu đi phỏng vấn, xin việc hay đàm phán, ký hợp đồng bạn nên chọn giờ này sẽ được hanh thông thuận lợi.
+ Đại An: Giờ Tỵ (9h-11h), giờ Hợi (21h-23h)
+ Tốc Hỷ: Giờ Mùi (13h-15h); giờ Sửu (1h-3h)
+ Tiểu Cát: Giờ Dậu (17h-19h), giờ Mão (5h-7h)
2 nên – 3 không trên bàn thờ cần biết
Các cụ căn dặn, thắp hương Rằm tháng Chạp không nên quên quy tắc "2 nên – 3 không" trên bàn thờ. Theo đó, hai thứ nên đặt trên bàn thờ ngày Rằm tháng Chạp là:
2 việc nên làm trên bàn thờ
Thứ nhất, chuẩn bị mâm cỗ cúng tươm tất.
Mâm cỗ cúng là phần quan trọng trong các nghi lễ thờ cúng, đặc biệt là vào dịp Rằm tháng Chạp. Mâm cỗ không cần cầu kỳ nhưng phải sạch sẽ, chu đáo, thể hiện lòng thành kính với tổ tiên và thần linh, gửi gắm mong ước một năm mới đủ đầy, viên mãn.
Thứ hai, đặt bình hoa tươi
Hoa tươi tượng trưng cho sự thanh khiết và trang nghiêm, giúp không gian thờ cúng thêm thanh tịnh, thể hiện sự tôn kính đối với bề trên. Đặt bình hoa tươi trên bàn thờ vào ngày Rằm tháng Chạp thể hiện sự kính trọng đối với tổ tiên, thần linh, đồng thời giúp không gian thờ cúng thêm trang nghiêm.
3 điều không nên làm trên bàn thờ
Không đặt đồ giả lên bàn thờ
Hoa giả, quả giả hay tiền giả bị coi là thiếu thành tâm, có thể ảnh hưởng đến vận khí của gia đình.
Không dâng những loại hoa kiêng kỵ
Gia chủ nên tránh hoa cúc vạn thọ, hoa sứ, hoa phù dung hoặc hoa bị dập nát, màu sắc nhợt nhạt, kém trang trọng.
Không tự ý cắm chân hương vòng vào bát hương
Việc này thường chỉ thực hiện tại đền, chùa. Nếu muốn thắp hương vòng tại nhà, nên đặt hương trên đĩa riêng, tránh phạm điều kiêng kỵ.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Con gái Đàm Thu Trang phụ giúp mẹ trang trí biệt thự đón TếtỞ - 48 phút trước
GĐXH - Đàm Thu Trang và con gái - Suchin trang trí mai đỏ, đèn, tiểu cảnh chào Tết 2026 ở biệt thự tại TP HCM.
Mách bạn cách bảo quản gạo cả năm không lo mối mọt, cực kỳ an toànỞ - 1 giờ trước
GĐXH - Cách bảo quản gạo không bị mọt luôn được nhiều gia đình quan tâm, đặc biệt trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm như Việt Nam. Bài viết này chia sẻ cách bảo quản gạo hiệu quả, để lâu cả năm mà vẫn an toàn cho sức khỏe.
Loại cây đặt trong nhà ngày Tết giúp thanh lọc không khí, nâng cao sức khỏe, tăng tuổi thọỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Lựa chọn những cây nên đặt trong nhà một cách phù hợp sẽ giúp thanh lọc không khí, loại bỏ khí độc, để có một căn phòng thông thoáng, trong lành từ đó tăng chất lượng sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.
Lý do Dương Triệu Vũ bán gấp biệt thự gần 18 tỷ đồng ở MỹỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Ca sĩ Dương Triệu Vũ rao bán căn nhà gần 300 m2 tại khu East Orlando, bang Florida với mức giá gần 18 tỷ đồng do cần giao dịch sớm.
Giờ cúng và cách chuẩn bị mâm cỗ cúng ông Công ông Táo để một năm mới an lành, ấm no và hạnh phúcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Cúng ông Công ông Táo diễn ra vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm. Việc chuẩn bị một mâm cỗ cúng tươm tất, trang trọng là cách để gia chủ bày tỏ lòng biết ơn đối với các vị thần, đồng thời cầu mong một năm mới an lành, ấm no và hạnh phúc.
Mẹo chọn đào đẹp và phong thủy cho ngày Tết 2026Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quan niệm dân gian ngày Tết cắm đào trong nhà thì cả gia đình sẽ đón nhận may mắn và niềm vui trong năm mới. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm được cách lựa chọn mua đào đẹp, hợp phong thủy.
Loại cây trồng trong phòng ngủ giúp an thần, lọc không khíỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Giấc ngủ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người. Để có được giấc ngủ trọn vẹn ngoài bố trí ánh sáng, chọn nệm, gối êm ái thì cây xanh cũng giữ vai trò quan trọng.
Thực hư thông tin Đình Bắc sở hữu biệt thự 37 tỷ nhìn như cung điệnỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Ngôi nhà của Đình Bắc mang đặc trưng của vùng quê nghèo miền Trung, nơi nuôi dưỡng ý chí kiên cường của chàng tiền đạo trẻ. Không gian sống đơn sơ nhưng ấm áp, là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất sau những trận cầu rực lửa trên sân cỏ.
Khi chưa lập bàn thờ trong nhà thì cúng Thần tài ở đâu?Ở - 2 ngày trước
GĐXH - Không có bàn thờ Thần tài thì cúng ở đâu là vấn đề nhiều người tò mò khi chưa kịp lập bàn thờ trong nhà. Ở bài viết này, sẽ giải đáp cho bạn thắc mắc này cũng như những câu hỏi về bàn thờ Thần tài.
Bí kíp bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh ngày TếtỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Vào những ngày Tết, nhu cầu dự trữ thực phẩm tăng lên đáng kể so với ngày thường. Do đó, nếu không biết cách bảo quản thực phẩm rất dễ khiến chúng nhanh bị thối, hư hỏng.
Loại cây trồng nhả khí ô xy ban đêm, đặt trong phòng ngủ tốt cho phong thủy, giúp luôn có một giấc ngủ ngonỞ
GĐXH - Việc sử dụng cây xanh trong phòng ngủ đã không còn xa lạ đối với mỗi chúng ta. Tuy nhiên việc lựa chọn đúng loại cây xanh là rất quan trọng bởi vào ban đêm CO2 mà nó thải ra có thể gây hại đến sức khỏe của chúng ta.