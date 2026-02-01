Giờ đẹp thắp hương Rằm tháng Chạp ngày mai và quy tắc “2 nên – 3 không” trên bàn thờ” để gọi tài lộc

Những ngày giờ đẹp cúng ông Công ông Táo và bao sái ban thờ đón Tết Bính Ngọ 2026 GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, nếu chúng ta chưa rút tỉa chân nhang trước Tết Lập Xuân 4/2 (17/12 âm) thì chúng ta chỉ được phép cúng ông Công ông Táo sớm nhất vào ngày 20/12 âm, sau đó thì bao sái dọn dẹp và rút tỉa chân nhang.

Giờ đẹp lên hương ngày Rằm tháng Chạp

Theo lịch âm, ngày 2/1/2026 (dương lịch) là Rằm tháng Chạp năm Ất Tỵ 2025. Ngoài việc chuẩn bị lễ vật chu đáo, gia chủ nên lựa chọn khung giờ cát lành để việc dâng hương được hanh thông, lời cầu nguyện dễ được chứng giám.

Các giờ đẹp thắp hương Rằm tháng Chạp được chuyên gia phong thủy khuyến nghị gồm:

+ Giờ Mão (5h – 7h)

+ Giờ Tỵ (9h – 11h)

Rằm tháng Chạp được xem là dấu mốc tâm linh quan trọng trong những ngày cuối năm, thể hiện sự tri ân tổ tiên, thần linh và gửi gắm ước nguyện về một năm mới bình an, suôn sẻ.

Hướng xuất hành trong ngày Rằm tháng Chạp

Ngày rằm, dân gian vẫn hay gọi là ngày Vọng, là ngày mặt trăng và trái đất gần như cùng nằm trên một đường thẳng. Theo các nhà nghiên cứu về năng lượng, vào ngày này một xung năng lượng đặc biệt được tạo ra có tác động xấu đến con người chính.

Việc chọn hướng xuất hành và thời gian xuất hành tốt rất quan trọng, giúp tránh được hướng xấu, tránh xa những bất trắc có thể xảy ra.

Ảnh minh họa

Chuyên gia phong thủy Phùng Gia cho biết, trong ngày Rằm tháng Chạp, mọi người nên chọn hướng xuất hành mang đến tài thần là hướng Đông và hướng Nam – hướng mang đến may mắn, niềm vui.

Giờ xuất hành gặp thuận lợi trong công việc, mọi việc sẽ suôn sẻ. Các cung giờ chủ về tài lộc, làm ăn, buôn bán nên nếu đi phỏng vấn, xin việc hay đàm phán, ký hợp đồng bạn nên chọn giờ này sẽ được hanh thông thuận lợi.

+ Đại An: Giờ Tỵ (9h-11h), giờ Hợi (21h-23h)

+ Tốc Hỷ: Giờ Mùi (13h-15h); giờ Sửu (1h-3h)

+ Tiểu Cát: Giờ Dậu (17h-19h), giờ Mão (5h-7h)

2 nên – 3 không trên bàn thờ cần biết

Các cụ căn dặn, thắp hương Rằm tháng Chạp không nên quên quy tắc "2 nên – 3 không" trên bàn thờ. Theo đó, hai thứ nên đặt trên bàn thờ ngày Rằm tháng Chạp là:

2 việc nên làm trên bàn thờ

Thứ nhất, chuẩn bị mâm cỗ cúng tươm tất.

Mâm cỗ cúng là phần quan trọng trong các nghi lễ thờ cúng, đặc biệt là vào dịp Rằm tháng Chạp. Mâm cỗ không cần cầu kỳ nhưng phải sạch sẽ, chu đáo, thể hiện lòng thành kính với tổ tiên và thần linh, gửi gắm mong ước một năm mới đủ đầy, viên mãn.

Thứ hai, đặt bình hoa tươi

Hoa tươi tượng trưng cho sự thanh khiết và trang nghiêm, giúp không gian thờ cúng thêm thanh tịnh, thể hiện sự tôn kính đối với bề trên. Đặt bình hoa tươi trên bàn thờ vào ngày Rằm tháng Chạp thể hiện sự kính trọng đối với tổ tiên, thần linh, đồng thời giúp không gian thờ cúng thêm trang nghiêm.

3 điều không nên làm trên bàn thờ

Không đặt đồ giả lên bàn thờ

Hoa giả, quả giả hay tiền giả bị coi là thiếu thành tâm, có thể ảnh hưởng đến vận khí của gia đình.

Không dâng những loại hoa kiêng kỵ

Gia chủ nên tránh hoa cúc vạn thọ, hoa sứ, hoa phù dung hoặc hoa bị dập nát, màu sắc nhợt nhạt, kém trang trọng.

Không tự ý cắm chân hương vòng vào bát hương

Việc này thường chỉ thực hiện tại đền, chùa. Nếu muốn thắp hương vòng tại nhà, nên đặt hương trên đĩa riêng, tránh phạm điều kiêng kỵ.

