Bát hương lụi tàn chứ không uốn cong là điềm báo gì?

Thứ hai, 08:18 02/02/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Một số quan niệm cho rằng bát hương phải xoăn tàn mới gọi là có lộc. Vậy nên khi thấy bát hương lụi, nhiều người lo lắng đây báo hiệu việc gia đình đang bị tán lộc. Điều này có đúng hay không, hãy tham khảo bài viết sau đây.

Bát hương lụi là hiện tượng gì?

Hương - nhiều nơi còn gọi là nhang, là que bột được hòa trộn từ các loại bột gỗ, thảo mộc. Hương nhang được trộn đều và keo lại. Khi đốt cháy có hương thơm nhẹ.

Việc thắp hương là một phần lễ nghi không thể thiếu trong thờ cúng. Tín ngưỡng dâng hương thờ cúng không chỉ thể hiện sự tôn kính với bề trên, mà còn gửi gắm những mong cầu của con cháu. Thông qua bát hương, gia chủ có thể nhận thấy được những thông điệp từ ông bà gia tiên.

Theo quan niệm dân gian, thần linh gia tiên hồi đáp con cháu bằng việc bát hương khi đốt sẽ giữ được nguyên tàn. Đẹp hơn nữa là tàn uốn cong thành cụm. Đây là biểu tượng cho sự may mắn, hanh thông trong cuộc sống.

Bát hương lụi tàn là điềm báo gì? - Ảnh 1.

Ngược lại, bát hương lụi là hiện tượng khi hương cháy hết, phần nhang bị rụng hết xuống, chỉ còn trơ lại phần que.

Ngược lại, bát hương lụi là hiện tượng khi hương cháy hết, phần nhang bị rụng hết xuống, chỉ còn trơ lại phần que. Nhiều người quan niệm đây là hiện tượng không tốt, điềm báo gia đình sẽ bị tán tài tán lộc.

Bát hương lụi tàn là điềm báo gì?

Hiện tượng bát hương lụi theo khoa học

Thời gian đốt nhang chưa đủ: Hương được hòa trộn từ các loại bột thảo mộc tự nhiên. Chúng vụn và rất dễ bị rụng khi có tác động nhẹ. Tỉ lệ hương cuốn vòng khi đốt xong thấp, nhiều khi bạn cần phải đốt cả tháng mới có thể tụ lại được 2-3 nén có vòng.

Bảo quản hương không tốt: Khiến hương bị ẩm mốc trước khi đốt. Vậy nên khi đốt hương sẽ bị đứt đoạn rụng tàn.

Sắp xếp bố cục bàn thờ chưa hợp lý: Khi các món đồ đặt quá sát nhau hoặc sai vị trí, việc lau dọn trở nên khó khăn, chạm tay vào bát hương và khiến bát hương bị rụng.

Hương không đảm bảo chất lượng: Ngoài việc không cuốn tàn, hương kém chất lượng còn có dấu hiệu như mùi nồng nặc, màu sắc sặc sỡ do phẩm màu, khói bay không đều mà tỏa ra mù mịt, cay mắt khi đốt hương. Các yếu tố khác như thời tiết, gió thổi…

Bát hương lụi tàn là điềm báo gì? - Ảnh 2.

Sắp xếp bố cục bàn thờ chưa hợp lý: Khi các món đồ đặt quá sát nhau hoặc sai vị trí, việc lau dọn trở nên khó khăn, chạm tay vào bát hương và khiến bát hương bị rụng.

Có thể nói, bát hương lụi tàn có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Vì thế, gia đình không cần quá lo lắng khi bát hương không cuốn tàn cong. Việc may mắn tài lộc tới gia đình còn dựa vào phúc phần do chính ta tích đức.

Hiện tượng bát hương lụi theo tâm linh

Theo phong thủy, bát hương tựa như linh hồn của ban thờ, là nơi con cháu có thể thấy được thông điệp của bậc gia tiên đã khuất.

Cụ thể, khi nhang được đốt hết nén nhưng tàn đậu còn nguyên sẽ mang ý nghĩa tổ tiên thần linh đã chứng giám lòng thành của con cháu. Vậy nên, bát hương càng cuộn tàn thì càng có lộc.

Ngược lại, bát hương lụi bị cho rằng tụ khí kém, không nhận được sự phù hộ độ trì từ gia tiên hoặc cảnh báo một điềm xấu gì sắp xảy đến.

Cần làm gì khi có hiện tượng bát hương lụi tàn

Bát hương lụi tàn quá nhiều tiềm ẩn nguy cơ bị bén lửa, cháy bát hương. Đây là hiện tượng cảnh báo điều không tốt sẽ xảy ra trong tương lai. Vì thế bạn nên thay bát hương mới để tránh nguy cơ này.

Bát hương lụi tàn là điềm báo gì? - Ảnh 3.

Nếu lo lắng về hiện tượng bát hương lụi tàn, gia chủ có thể tránh bằng việc lưu ý những yếu tố sau đây: Rút tỉa chân nhang, dọn dẹp ban thờ thường xuyên.

Ngoài ra, gia chủ cần tìm hiểu để thực hiện đúng các nguyên tắc bốc bát hương mới, tránh gây phạm kỵ.

Nếu lo lắng về hiện tượng bát hương lụi tàn, gia chủ có thể tránh bằng việc lưu ý những yếu tố sau đây: Thường niên rút tỉa chân nhang, dọn dẹp ban thờ thường xuyên.

Mỗi năm gia chủ nên bao sái ban thờ một lần. Bao sái ban thờ bao gồm việc rút tỉa chân nhang - thường làm vào cuối năm. Với việc dọn dẹp bàn thờ, bạn nên làm hàng tuần, vừa để giữ sạch sẽ cho bàn thờ, lại thể hiện tấm lòng thành kính với tổ tiên đã khuất.

Không nên thờ hoa quả giả: Khi thờ cúng tuyệt đối mang hoa quả giả để dâng lên bàn thờ. Điều này không thể hiện được sự thành tâm của gia chủ, thậm chí là còn thất kính với bề trên.

Mua hương nhang chất lượng: Nếu muốn bát hương cuốn tàn đẹp, hãy đầu tư vào chất lượng của hương. Bạn có thể dùng nhang trầm hương để có hương thơm thư thái, tạo sự tịnh tâm và linh thiên khi đốt. Đừng quên tìm hiểu các cơ sở uy tín để tìm được sản phẩm chất lượng.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Bát hương lụi tàn là điềm báo gì? - Ảnh 4.Kiêng kị ngay những điều sau khi bốc bát hương mới

GĐXH - Theo tín ngưỡng dân gian, bát hương là nơi ngự trị của bậc gia tiên tiền tổ cùng thần linh. Bát hương kiêng kị việc di chuyển, vậy nên mỗi sự thay đổi hay xê dịch trên bàn thờ gia chủ đều cần cẩn trọng và tuân theo các nguyên tắc.

