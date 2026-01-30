Loại cây trồng trong phòng ngủ giúp an thần, lọc không khí

Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ phát triển nhanh chóng và có thể thanh lọc không khí cực kỳ hiệu quả. Do đó, nếu đặt trong phòng ngủ sẽ giúp cho giấc ngủ của bạn được cải thiện hơn.

Bạn chỉ cần đặt một cây lưỡi hổ nhỏ ở cạnh đầu giường hoặc kệ sách là bạn đã có một không gian thư giãn tuyệt vời. Theo phong thủy, cây lưỡi hổ còn có ý nghĩa mang đến may mắn, thịnh vượng cho gia chủ và đặc biệt tốt cho những ai làm nghệ thuật.

Cây nha đam

Nha đam hay còn được gọi là cây lô hội là một trong những cây tốt nhất để đặt trong phòng ngủ. Với kết cấu thân cây mọng nước, mọc thẳng thành khóm và không nhiều cành lá xum xê sẽ giúp cho không gian phòng ngủ trở nên tươi mát và gọn gàng.

Màu xanh lục của cây nha đam theo phong thủy có ý nghĩa mang đến cảm giác bình yên nhẹ nhàng, giúp giấc ngủ sâu và an tĩnh hơn.

Nha đam có tác dụng thanh lọc không khí cực kỳ hiệu quả, đặc biệt cho phòng ngủ vào ban đêm. Màu xanh lục của cây nha đam theo phong thủy có ý nghĩa mang đến cảm giác bình yên nhẹ nhàng, giúp giấc ngủ sâu và an tĩnh hơn.

Cây oải hương

Oải hương hay còn có tên gọi khác là Lavender là loài cây có hoa màu tím, mùi thơm ngát của cây có tác dụng rất tốt trong việc đuổi muỗi, sâu bọ…

Với đặc tính mảnh mai, dễ trồng cùng hương thơm nhẹ nhàng gần gũi, hoa oải hương hỗ trợ điều trị bệnh mất ngủ, giảm căng thẳng và hạ huyết áp.

Hoa oải hương cũng có ý nghĩa là chung thủy, vì thể đây là loại cây trồng trong phòng ngủ cực kỳ thích hợp cho những cặp vợ chồng.

Cây hoa nhài

Giống như cây oải hương, cây hoa nhài cũng có tác dụng rất tốt cho giấc ngủ của chúng ta, đặc biệt đối với những người hay bị căng thẳng và lo lắng.

Giống như cây oải hương, cây hoa nhài cũng có tác dụng rất tốt cho giấc ngủ của chúng ta, đặc biệt đối với những người hay bị căng thẳng và lo lắng.

Hòa nhài có màu trắng thuần khiết cùng mùi hương dịu nhẹ giúp an thần, dễ chịu, giúp mọi người dễ dàng đi vào giấc ngủ.

Theo phong thủy, chỉ cần đặt một chậu hoa nhài trong phòng ngủ sẽ giúp cho đường tình duyên và các mối quan hệ trong gia đình được cải thiện.

Cây lan ý

Đây là loài cây được mọi người rất ưa chuộng dùng trong ngủ, với tác dụng thanh lọc không khí tự nhiên mang lại bầu không khí trong lành cho phòng ngủ.

Ngoài ra nó giúp loại bỏ các chất độc hại như formaldehyde benzene và trichloroethylene ra khỏi môi trường cũng như giúp độ ẩm phòng tăng thêm 5%. Với ý nghĩa mang lại tình yêu và niềm vui cho gia chủ, cây lan ý được lựa chọn đặt trong phòng ngủ để cải thiện tình trạng hôn nhân.

Cây trầu bà

Trầu bà hay còn được gọi là cây thiết mộc lan, hoàng tâm điệp… Lá cây trầu bà xanh quanh năm, dễ trồng kể cả trên đất hay trồng thủy canh.

Trầu bà hay còn được gọi là cây thiết mộc lan, hoàng tâm điệp… Lá cây trầu bà xanh quanh năm, dễ trồng kể cả trên đất hay trồng thủy canh.

Cây lọc không khí rất tốt, cho chúng ta một bầu không khí dễ chịu, thư thái. Vì thế, đây là loại cây trồng trong phòng ngủ mà bạn nên lựa chọn.

Ngoài ra, cây còn mang lại tiền tài cũng như giúp gia chủ tránh được thị phi, đặt trong phòng ngủ sẽ giúp tình cảm thêm gắn bó.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.