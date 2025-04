Phân biệt 4 loại rối loạn chức năng tình dục thông thường

Theo BSCKII Nguyễn Hải Đăng, chuyên khoa Nội tổng quát Bệnh viện Quân y 7B, rối loạn chức năng tình dục là tình trạng xuất hiện bất kỳ một vấn đề hoặc yếu tố nào khiến bạn không còn nhu cầu hoặc giảm khả năng hoạt động tình dục. Đây là rối loạn có thể gặp bất kỳ ai sau tuổi dậy thì và phổ biến hơn khi lớn tuổi.

Rối loạn chức năng tình dục ước tính ảnh hưởng đến 43% phụ nữ và 31% nam giới ở các mức độ khác nhau và có nhiều loại. Một số ví dụ về rối loạn chức năng tình dục thường gặp ở nam giới bao gồm rối loạn cương dương , rối loạn cực khoái/xuất tinh và cương cứng hoặc cương cứng đau đớn. Các vấn đề tình dục ở nữ giới bao gồm mất hứng thú với tình dục, khó đạt cực khoái, suy nghĩ tiêu cực khi quan hệ tình dục, khô âm đạo và căng cứng gây đau khi giao hợp.

BSCKII Nguyễn Hải Đăng cho biết, tùy theo triệu chứng của bệnh mà rối loạn chức năng tình dục được chia thành 4 dạng dưới đây:

1. Rối loạn ham muốn tình dục

Rối loạn ham muốn tình dục liên quan đến việc thiếu hoặc không có ham muốn tình dục, còn được gọi là ham muốn tình dục thấp. Việc thiếu ham muốn có thể áp dụng chung hoặc đối với đối tác hiện tại. Rối loạn có thể luôn hiện diện hoặc phát triển sau một thời gian chức năng tình dục bình thường.

Nồng độ hormone estrogen ở nữ và hormone testosterone ở nam thấp có khả năng dẫn đến giảm ham muốn tình dục. Testosterone duy trì ham muốn tình dục ngoài việc sản xuất tinh trùng, phát triển cơ và xương và mọc tóc theo kiểu nam.

Các yếu tố thúc đẩy bao gồm tuổi tác ngày càng tăng, mang thai, trầm cảm, lo lắng và sử dụng một số loại thuốc như thuốc ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc. Xung đột trong mối quan hệ và bệnh lý về thể chất như đái tháo đường hoặc tăng huyết áp là những yếu tố góp phần khác.

2. Rối loạn kích thích tình dục

Trước đây, các thuật ngữ được sử dụng để mô tả rối loạn kích thích tình dục bao gồm "lãnh cảm" trong trường hợp phụ nữ và "bất lực" trong trường hợp nam giới nhưng những thuật ngữ này nói chung hiện không được sử dụng.

Bất lực hiện được mô tả là rối loạn cương dương và có một số thuật ngữ để mô tả tình trạng lãnh cảm. Những cá nhân này có thể có ác cảm hoặc có xu hướng tránh tiếp xúc tình dục với bạn tình. Một số nam giới thấy rằng họ chỉ có thể duy trì sự cương cứng một phần hoặc họ không thể đạt được sự cương cứng. Những nam giới bị ảnh hưởng cũng nhận thấy rằng họ không đạt được khoái cảm hoặc sự phấn khích nào từ hoạt động tình dục.

3. Rối loạn cực khoái

Những người bị rối loạn cực khoái không đạt được cực khoái hoặc thấy cực khoái thường bị trì hoãn. Những rối loạn này có thể do các yếu tố vật lý, bệnh tật hoặc thậm chí là do sử dụng một số loại thuốc. Ở nam giới, rối loạn cực khoái bao gồm rối loạn xuất tinh. Rối loạn xuất tinh được phân loại như sau:

- Xuất tinh sớm (trước hoặc ngay sau khi thâm nhập).

- Xuất tinh bị ức chế hoặc chậm (mất rất nhiều thời gian để xuất tinh sau khi thâm nhập).

- Xuất tinh ngược dòng (xuất tinh vào bàng quang thay vì qua lỗ dương vật) - đặc biệt ở bệnh nhân đái tháo đường nhưng cũng xảy ra ở một số loại thuốc hoặc sau một số phẫu thuật cổ bàng quang hoặc tuyến tiền liệt.

4. Rối loạn đau tình dục

Rối loạn đau khiến bệnh nhân bị đau khi quan hệ tình dục gây sợ hãi và không muốn quan hệ. Ảnh minh họa.

Rối loạn đau khi quan hệ tình dục chủ yếu giới hạn ở phụ nữ và do tình trạng bôi trơn âm đạo không đủ trong khi quan hệ tình dục. Bệnh nhân bị đau khi quan hệ tình dục dẫn đến sợ hãi và không muốn quan hệ. Điều này có thể do thiếu kích thích hoặc hứng thú với hoạt động tình dục hoặc do những thay đổi về hormone xảy ra do mang thai, cho con bú hoặc mãn kinh. Các nguyên nhân khác bao gồm kích ứng với dụng cụ tránh thai và lo lắng về việc quan hệ tình dục.

Đau khi quan hệ tình dục cũng có thể do một tình trạng gọi là co thắt âm đạo, khi các cơ ở thành âm đạo co thắt không tự nguyện trong khi giao hợp. Nguyên nhân gây ra những cơn co thắt này vẫn chưa rõ ràng nhưng chấn thương tình dục trước đó như bị lạm dụng hoặc tấn công đã được cho là tác nhân gây ra tình trạng này.

Một rối loạn đau khi quan hệ tình dục xảy ra ở nam giới được gọi là chứng cương cứng, là tình trạng cương cứng đau đớn có thể kéo dài trong nhiều giờ, ngay cả khi không có kích thích tình dục. Tình trạng này là do máu bị ứ đọng bên trong dương vật, không thoát ra ngoài đầy đủ.

Nếu không được điều trị, tình trạng này có thể dẫn đến mất chức năng cương cứng vĩnh viễn. Các nguồn gây đau khi quan hệ tình dục khác ở nam giới bao gồm bệnh Peyronie , một bệnh sau chấn thương, nhiễm trùng tiết niệu , viêm tuyến tiền liệt, nhiễm trùng nấm men, Herpes sinh dục và bệnh ngoài da.

Thiên Châu