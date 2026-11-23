Theo Indulge Express, chính phủ Burkina Faso thông báo đình chỉ các cuộc thi sắc đẹp trên toàn quốc. Hai tháng sau, quốc gia này triển khai HAKILI Mousso - cuộc thi khoa học dành cho nữ giới, với sự tham gia của 84 thí sinh tranh tài ở ba môn toán học, vật lý và hóa học.

Burkina Faso đình chỉ các cuộc thi sắc đẹp, và mở ra các cuộc thi khoa học dành cho phái nữ

Cuộc thi HAKILI Mousso được tổ chức nhằm khuyến khích nữ giới theo đuổi sự nghiệp trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và kỹ thuật. Những thí sinh đạt thành tích cao được trao giải thưởng và học bổng. Sau cuộc thi, Tổng thống Burkina Faso Ibrahim Traoré chúc mừng các thí sinh đoạt giải và khuyến khích họ tin tưởng vào năng lực của bản thân.

Sáng kiến tổ chức cuộc thi khoa học nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Những người ủng hộ cho rằng đây là bước đi tích cực, góp phần thay đổi cách nhìn nhận phụ nữ vốn thường bị đánh giá qua vẻ ngoài.

Một người dùng mạng xã hội X bình luận: “Tổ chức thi khoa học thay vì thi sắc đẹp ư? Đây là một bước đi lớn. Hãy đầu tư vào trí tuệ của các bé gái, đó mới là trao quyền thực sự. Phụ nữ trẻ cũng có thể làm việc trong các phòng thí nghiệm”.

Một người dùng Instagram khác viết: “Đây mới là cách trao quyền cho phụ nữ”.

Tuy nhiên, quyết định này cũng làm dấy lên tranh luận về quyền tự do lựa chọn của phụ nữ. Những người phản đối cho rằng không nhất thiết phải đình chỉ các cuộc thi sắc đẹp mới có thể khuyến khích nữ giới theo đuổi khoa học. Theo họ, phụ nữ hoàn toàn có thể tham gia các lĩnh vực khoa học mà vẫn có quyền lựa chọn góp mặt trong những cuộc thi sắc đẹp.

Một người dùng mạng xã hội đặt câu hỏi về quan niệm cho rằng tất cả phụ nữ đều nên theo đuổi các ngành STEM, bao gồm khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học: “Chúng ta có thể ngừng mặc định rằng tất cả phụ nữ đều muốn theo đuổi STEM không? Đây là một sáng kiến tốt, nhưng cũng nên ghi nhận rằng một số người có năng khiếu trong các lĩnh vực sáng tạo, vốn quan trọng không kém”.

Một người dùng Instagram khác bày tỏ quan điểm: “Không có gì sai khi theo đuổi cả hai. Không phải ai cũng có thể trở thành nhà khoa học. Xã hội hoàn toàn có thể tạo điều kiện cho nhiều lựa chọn và lĩnh vực hoạt động khác nhau”.