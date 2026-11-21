Người nông dân mang 2 thỏi vàng đến ngân hàng đổi tiền mặt

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Thông tin trên Tạp chí Người quan sát dịch từ 163, năm 1980, một nông dân ở huyện Bình Lỗ, thành phố Sóc Châu, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) phát hiện một hang động khi lên núi đốn củi. Bên trong hang chứa số lượng lớn vàng được cất giấu từ thời Đường.

Theo các tư liệu được lưu truyền, người đàn ông họ Dương sống tại một vùng nông thôn ở Sơn Tây. Sau một trận mưa lớn, ông lên núi đốn củi và tình cờ phát hiện một hang động nằm bên sườn núi.

Ông Dương vốn quen thuộc với khu vực này nên nhận thấy hang động có nhiều dấu hiệu bất thường. Sau khi kiểm tra bên trong, ông phát hiện những dấu vết cho thấy hang từng được con người đào đục. Tiếp tục đi sâu vào bên trong, ông nhìn thấy các mảnh kim loại nằm trong lớp đất gần nền hang.

Ban đầu, những mảnh kim loại này bị đất phủ kín nên khó xác định chất liệu. Ông Dương lấy một số mẫu ra ngoài, lau sạch rồi nhận thấy chúng có màu vàng. Nghi ngờ là vàng, ông mang mẫu đến cửa hàng vàng ở địa phương để kiểm tra. Kết quả xác định đây là vàng.

Sau khi biết những mảnh kim loại trong hang có giá trị, ông Dương quay lại hang cùng con trai để kiểm tra. Hai cha con sau đó dùng xe kéo vận chuyển số vàng ra khỏi hang và đem về cất giấu tại nhà.

Các nguồn tư liệu mô tả số vàng được lấy khỏi hang có khối lượng lên tới hàng chục, thậm chí hơn 100kg. Trong số này có tiền vàng, vàng thỏi và vàng khối. Chất lượng vàng được cho là thấp hơn vàng sản xuất bằng công nghệ hiện đại nhưng số lượng rất lớn.

Gia đình ông Dương sau đó tìm cách chuyển số vàng thành tiền mặt. Vào thời điểm này, việc mua bán vàng tại khu vực nông thôn còn hạn chế, trong khi lượng vàng quá lớn khiến gia đình khó tìm được nơi tiêu thụ.

Sau khi bàn bạc, ông Dương quyết định mang 2 thỏi vàng đến ngân hàng để bán hoặc đổi tiền. Ông cho rằng đây là nơi có thể tiếp nhận vàng và thanh toán hợp pháp.

Cơ quan chức năng tịch thu số vàng 100 kg do nông dân phát hiện

Hiện vật bằng vàng ông Dương tìm thấy





Thông tin trên Tạp chí Đời sống và Pháp luật dịch từ Sohu, tại ngân hàng, nhân viên tiếp nhận 2 thỏi vàng và hỏi về nguồn gốc. Ông Dương trả lời rằng số vàng do người trong gia đình để lại nhưng không đưa ra được thông tin cụ thể về nơi sản xuất hoặc người sở hữu trước đó.

Trong lúc kiểm tra, nhân viên ngân hàng phát hiện trên các thỏi vàng có những dòng chữ cổ. Nhận thấy đây có thể là hiện vật lịch sử, nhân viên lập tức báo cáo lãnh đạo và bí mật liên hệ với cảnh sát.

Ít phút sau, cảnh sát có mặt tại ngân hàng và yêu cầu ông Dương phối hợp điều tra nguồn gốc số vàng. Trước sự chất vấn của lực lượng chức năng, ông thừa nhận đã tìm thấy số vàng trong một hang động trên núi.

Do nghi ngờ hang động có thể chứa cổ vật, cảnh sát liên hệ với cơ quan quản lý văn hóa địa phương. Các chuyên gia được cử tới địa điểm phát hiện để kiểm tra. Qua khảo sát hang động và đối chiếu các tư liệu lịch sử, chuyên gia xác định số vàng có liên quan đến một kho tài sản được cất giấu từ thời Đường.

Đáng chú ý, trên nhiều thỏi vàng và vàng khối xuất hiện dòng chữ được các nguồn tư liệu phiên là "Trụ quốc Ngụy quốc công thần Trương Thông Nho tiến".

Trương Thông Nho là một nhân vật hoạt động dưới quyền An Lộc Sơn trong thời kỳ An Sử chi loạn. Ông từng giữ chức Tây Kinh lưu thủ tại khu vực Trường An dưới chính quyền Yên do An Lộc Sơn thành lập.

Năm 755, An Lộc Sơn cùng Sử Tư Minh phát động cuộc nổi dậy chống nhà Đường. Cuộc chiến kéo dài nhiều năm và khiến các vùng rộng lớn ở miền Bắc Trung Quốc rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Theo các tư liệu lịch sử được trích dẫn trong những bài viết về kho vàng, sau khi lực lượng An Lộc Sơn thất thế, Trương Thông Nho cùng quân lính phải rút lui. Trong bối cảnh chiến sự liên tục thay đổi, việc mang theo lượng lớn vàng bạc gây khó khăn cho quá trình di chuyển.

Từ những dấu khắc trên hiện vật và hoàn cảnh lịch sử, các chuyên gia đưa ra giả thuyết Trương Thông Nho đã cho đào hang, cất giấu vàng và dự định quay lại lấy sau khi tình hình ổn định.

Tuy nhiên, ông không có cơ hội trở lại. Trương Thông Nho tiếp tục tham gia các cuộc giao tranh trong thời kỳ An Sử chi loạn và tử trận. Kho tài sản vì thế bị bỏ lại trong núi, dần bị đất đá che phủ và mất dấu trong nhiều thế kỷ.

Giá trị của kho vàng vì thế vượt xa giá trị kim loại. Những dấu khắc trên hiện vật cung cấp thêm dữ liệu phục vụ việc nghiên cứu lịch sử thời Đường, đặc biệt là giai đoạn An Sử chi loạn.

Sau khi xác định nguồn gốc, cơ quan chức năng thu giữ toàn bộ số vàng để quản lý theo quy định về bảo vệ di vật, di tích lịch sử.

Theo pháp luật Trung Quốc, các hiện vật được phát hiện trong lòng đất hoặc tại những địa điểm có giá trị lịch sử được xem là nguồn tài sản cần được bảo vệ và quản lý theo quy định. Việc cá nhân tự ý khai quật, cất giữ, chuyển nhượng hoặc tìm cách bán những hiện vật này có thể phát sinh trách nhiệm pháp lý.



