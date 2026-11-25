Cựu sinh viên từng phải bỏ học, làm shipper thành CEO cao cấp

Calvin E. Tyler Jr. (Calvin Tyler) là doanh nhân người Mỹ

Theo Người quan sát dịch từ CBS News, Calvin E. Tyler Jr. (Calvin Tyler) là doanh nhân người Mỹ, từng giữ chức Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách vận hành tại UPS và là cựu sinh viên Đại học Morgan State ở thành phố Baltimore, bang Maryland. Con đường sự nghiệp của ông bắt đầu sau khi phải rời giảng đường vì khó khăn tài chính.

Năm 1961, Calvin Tyler nhập học Morgan State College, tiền thân của Đại học Morgan State ngày nay, theo học ngành Quản trị kinh doanh. Ông là người đầu tiên trong gia đình có cơ hội học đại học và mong muốn hoàn thành chương trình để có bằng tốt nghiệp.

Tuy nhiên, sau hai năm, Calvin Tyler buộc phải nghỉ học vì không đủ khả năng trang trải học phí và sinh hoạt. Khi đó, ông đã lập gia đình, đồng thời phải đối mặt với áp lực tài chính trong việc cân đối chi phí học tập và trách nhiệm chăm lo cuộc sống.

Năm 1964, sau khi đọc thông tin tuyển dụng trên báo, Calvin Tyler ứng tuyển vào United Parcel Service (UPS), doanh nghiệp chuyển phát đang mở rộng hoạt động tại Baltimore. Ông được tuyển làm một trong 10 tài xế giao hàng đầu tiên của UPS tại thành phố này.

Công việc chủ yếu của Calvin Tyler khi mới gia nhập UPS là vận chuyển bưu kiện. Tuy nhiên, thay vì chỉ gắn bó với vị trí tài xế, ông chủ động tìm kiếm cơ hội phát triển trong doanh nghiệp. Chính sách thăng tiến nhân viên nội bộ của UPS cũng tạo điều kiện để ông tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Năm 1966, sau hai năm làm việc, Calvin Tyler được bổ nhiệm vào vị trí quản lý. Đây là bước ngoặt quan trọng, mở đầu cho quá trình thăng tiến qua nhiều vị trí điều hành tại các khu vực khác nhau.

Sau nhiều năm làm việc, Calvin Tyler được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách vận hành tại Mỹ. Năm 1991, ông gia nhập hội đồng quản trị UPS. Đến năm 1998, sau 34 năm gắn bó với doanh nghiệp, ông nghỉ hưu.

Dù đạt được vị trí cao trong lĩnh vực chuyển phát, Calvin Tyler không quên quãng thời gian phải rời Morgan State vì thiếu tiền học phí. Trải nghiệm này trở thành một trong những lý do khiến ông quan tâm đến việc hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Cựu sinh viên tặng trường cũ 516 tỷ đồng sau gần 60 năm

Calvin Tyler là người đứng sau khoản tài trợ hàng chục triệu USD cho Đại học Morgan State. Ảnh: Internet





Thông tin trên Tạp chí Phụ nữ mới, sau khi nghỉ hưu, Calvin Tyler cùng vợ là bà Tina dành sự quan tâm lớn hơn cho các hoạt động giáo dục. Hai người mong muốn giúp những sinh viên có năng lực nhưng gặp khó khăn về tài chính không phải từ bỏ việc học giữa chừng.

Năm 2002, vợ chồng Calvin Tyler thành lập Quỹ học bổng Calvin và Tina Tyler tại Đại học Morgan State. Chương trình ban đầu tập trung hỗ trợ sinh viên có nhu cầu tài chính tại Baltimore, quê hương của hai người. Mục tiêu của quỹ là cung cấp học bổng toàn phần, giúp sinh viên có thể hoàn thành chương trình đại học mà không phải phụ thuộc quá nhiều vào các khoản vay.

Năm 2016, vợ chồng Calvin Tyler cam kết đóng góp 5 triệu USD cho quỹ học bổng. Đây là khoản tài trợ cá nhân lớn nhất trong lịch sử Đại học Morgan State tại thời điểm công bố, góp phần duy trì cơ hội học tập cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đến tháng 2/2021, hai người tiếp tục nâng tổng mức cam kết tài trợ lên 20 triệu USD (hơn 516 tỷ đồng). Trong đó, khoản đóng góp bổ sung là 15 triệu USD, nâng tổng giá trị tài trợ của vợ chồng Calvin Tyler lên con số 20 triệu USD.

Quyết định tăng tài trợ được đưa ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 gây nhiều khó khăn về kinh tế, ảnh hưởng đến khả năng trang trải học phí của sinh viên. Cùng với việc tăng nguồn kinh phí, vợ chồng Calvin Tyler mở rộng phạm vi xét học bổng trên toàn nước Mỹ, thay vì chỉ giới hạn ở sinh viên tại Baltimore như giai đoạn đầu.

Vợ chồng Calvin Tyler cam kết đóng góp 5 triệu USD cho quỹ học bổng tại Đại học Morgan State vào năm 2016. Ảnh: Internet





Theo số liệu Đại học Morgan State công bố năm 2021, quỹ học bổng đã hỗ trợ 222 sinh viên. Trong đó, 46 sinh viên nhận học bổng toàn phần và 176 sinh viên được hỗ trợ một phần học phí. Nguồn tài trợ giúp người học giảm bớt gánh nặng kinh tế, có thêm điều kiện tiếp tục chương trình đại học.

Bên cạnh quỹ học bổng, đóng góp của vợ chồng Calvin Tyler còn được ghi nhận qua Tyler Hall, tòa nhà dịch vụ sinh viên mang tên hai người trong khuôn viên Đại học Morgan State. Công trình tập trung các bộ phận cung cấp dịch vụ và hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập.

Gần 60 năm sau khi phải rời giảng đường vì không đủ tiền học phí, Calvin Tyler đã trở lại Đại học Morgan State với vai trò nhà tài trợ. Thông qua quỹ học bổng cùng khoản cam kết 20 triệu USD, ông và vợ góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học cho những người trẻ gặp khó khăn về tài chính.



