Siêu El Niño, một hiện tượng khí hậu tự nhiên xảy ra ở Thái Bình Dương ảnh hưởng đến thời tiết trên toàn thế giới và tạm thời làm tăng nhiệt độ toàn cầu, đã phát triển thêm một nhánh phụ.

Điều này cho thấy vùng nước ấm ở Thái Bình Dương đã mở rộng đáng kể, hiện tượng này đã diễn ra từ tháng 6 và dự kiến sẽ kéo dài đến năm sau – và đang phát triển với tốc độ chưa từng có.

Những hình ảnh do Senamhi, cơ quan khí tượng và thủy văn quốc gia của Peru, chia sẻ vào ngày 30 tháng 9 cho thấy một "vòng xoáy" nóng thứ hai đã hình thành trong vài tuần qua.

Hình ảnh cho thấy một dải nước ấm trải dài từ bờ biển ngoài khơi Ecuador và Peru.

Nhưng một hình ảnh khác, được tạo ra từ dữ liệu thu thập được hai tuần sau đó vào ngày 14 tháng 10, cho thấy hơi nóng đã lan xuống dọc theo bờ biển Chile và ra phía đông nam Thái Bình Dương, tạo ra thứ dường như là một nhánh thứ hai phân nhánh từ khối nước ấm chính.

Sự mở rộng này đồng nghĩa với việc một vùng rộng lớn hơn nhiều ở phía đông Thái Bình Dương hiện đang trải qua nhiệt độ mặt biển cao hơn mức trung bình, với một số khu vực ấm hơn bình thường hơn 3°C (5,4°F).

Hình ảnh này, được thu thập từ dữ liệu ngày 14 tháng 10, cho thấy sức nóng đã lan rộng dọc theo bờ biển Chile và ra khu vực đông nam Thái Bình Dương, với phần được đóng khung thể hiện sự di chuyển của luồng khí nóng.

Điều này thể hiện sự phát triển rõ rệt so với hình ảnh này, chụp ngày 30 tháng 9, vốn chỉ cho thấy một dải nước ấm.

Công bố này càng củng cố thêm những cảnh báo rằng hiện tượng khí hậu này đang dần trở thành sự kiện mạnh nhất trong một thiên niên kỷ. Các nhà khoa học đã cảnh báo rằng "Siêu El Niño" năm nay đã phá vỡ các kỷ lục nhiệt độ lịch sử, nhiều tháng trước khi đạt đỉnh điểm.

El Niño là một phần của chu kỳ thời tiết tự nhiên gọi là Dao động Nam El Niño, chu kỳ này chuyển đổi giữa pha nóng và pha lạnh cứ sau hai đến bảy năm một lần.

Trong giai đoạn nóng bức của chu kỳ El Niño, gió mậu dịch thường thổi nước ấm từ Thái Bình Dương về phía Úc sẽ chậm lại hoặc thậm chí đảo chiều. Việc này làm nước ấm tích tụ gần bề mặt của Thái Bình Dương xích đạo và ngoài khơi bờ biển phía tây Nam Mỹ, làm tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu.

"Tôi nghĩ rằng hiện tượng El Niño năm nay có khả năng là mạnh nhất trong 1.000 năm nếu các mô hình dự báo đỉnh điểm mới nhất chính xác", nhà khoa học khí hậu Zeke Hausfather cho biết.

Các cập nhật gần đây cho thấy hiện tượng El Niño sẽ tiếp tục mạnh lên trước khi đạt đỉnh điểm dự kiến vào tháng 12.

Các nhà khoa học cho biết, hình thái khí hậu mạnh mẽ này có khả năng ảnh hưởng đến nhiệt độ và lượng mưa trên khắp thế giới trong những tháng tới.

Nguồn: Daily Mail