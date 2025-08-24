Phát hiện chấn động từ mặt dây chuyền mua tại cửa hàng đồ cũ

Theo Newsweek , một người phụ nữ ở California, Mỹ đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra chiếc mặt dây chuyền trị giá chỉ 1 đô la mà cô mua từ cửa hàng đồ cũ lại là món đồ quý hiếm làm bằng vàng 14k, có thể trị giá gần 400 đô la hoặc hơn.

Sarah Blackstone, một người yêu thích săn tìm trang sức tại các cửa hàng tiết kiệm, đã mua chiếc mặt dây chuyền này từ Cedar Glen Thrift and Collectibles ở Lake Arrowhead "vài năm trước". Khi đó, cô không hề hay biết rằng món đồ này lại có giá trị cao đến vậy.

Chiếc mặt dây chuyền được Sarah Blackstone tại một cửa hàng tiết kiệm ở California. (Ảnh: u/SSDDNoBounceNoPlay)

"Tôi luôn lùng sục đồ trang sức trong các cửa hàng đồ cũ, phòng khi cần thiết", Blackstone chia sẻ với Newsweek . "Ngay khi cầm lên và cảm nhận được sức nặng của nó, tôi đã có linh cảm đây là món gì đó đặc biệt".

Blackstone là một trong số hàng triệu người đang say mê săn lùng hàng giảm giá trong mạng lưới cửa hàng tiết kiệm khổng lồ của Mỹ. Một phần sức hấp dẫn của việc mua sắm đồ cũ chính là cơ hội khám phá những "viên ngọc ẩn giấu" như chiếc mặt dây chuyền của Blackstone.

Trong một thời gian dài, bà Blackstone không hề hay biết về giá trị thực sự của món đồ mình mua. Blackstone đeo nó trên một sợi dây chuyền bạc và thỉnh thoảng sử dụng. Cô cho rằng đó chỉ là một món đồ mạ vàng thông thường và không quá bận tâm. Mãi đến gần đây, khi mang một số món trang sức không còn dùng đến đi bán, cô mới được tiết lộ về giá trị thật.

Sarah Blackstone đã rất sốc khi phát hiện ra giá trị thực của mặt dây chuyền. (Ảnh: u/SSDDNoBounceNoPlay)

Một tiệm thu mua trang sức đã trả ngay cho cô 240 đô la sau khi kiểm tra sơ bộ mặt dây chuyền. Ngạc nhiên trước số tiền nhận được, cô quyết định đăng hình ảnh món đồ lên Reddit để tìm hiểu kỹ hơn. Bài viết của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng, đặc biệt là những người có chuyên môn trong lĩnh vực trang sức.

Chỉ vài giờ sau, một số người dùng xác định rằng mặt dây chuyền có khả năng được chế tác bởi thợ kim hoàn bản địa Alaska tên là Ralph Gorichanaz. Blackstone sau đó mang món đồ đi định giá chuyên sâu và được xác nhận là làm từ 6,3 gram vàng 14k.

Dựa trên giá thị trường hiện tại là 58,99 đô la/gram, một người dùng Reddit ước tính giá trị tối thiểu của món đồ vào khoảng 371,71 đô la, chưa kể giá trị thương hiệu hay yếu tố sưu tầm có thể khiến nó cao hơn nhiều. Dù chưa biết con số chính xác, Blackstone khẳng định đó là "món hời" lớn nhất mà cô từng tìm thấy.

"Đây chắc chắn là phát hiện tuyệt vời nhất trong những lần mua đồ tiết kiệm của tôi", cô chia sẻ. "Tôi từng tìm được vài món tốt, nhưng món này thực sự là kho báu".

Câu chuyện của Sarah Blackstone là minh chứng sống động cho việc đừng bao giờ đánh giá thấp những món đồ cũ, đôi khi điều bất ngờ lớn nhất lại đến từ nơi ít ngờ nhất.

Quốc Tiệp (theo Newsweek)