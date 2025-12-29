Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Phát hiện đứt gãy khổng lồ "tự hàn gắn trong chớp mắt", nhà khoa học cảnh báo thảm họa lớn

Thứ hai, 20:27 29/12/2025 | Tiêu điểm

Các nhà khoa học Mỹ vừa phát hiện ra các đứt gãy động đất sâu có thể tự phục hồi trong vòng vài giờ, hoạt động giống như "keo đông cứng nhanh" sau các sự kiện trượt chậm.

Theo nghiên cứu mới từ Đại học California, Davis (Mỹ), các đứt gãy động đất nằm sâu dưới bề mặt có thể kết nối lại sau một cơn địa chấn.

Những phát hiện này, được công bố hôm 19/11 trên tạp chí Science Advances với sự hỗ trợ từ Quỹ Khoa học Quốc gia, giới thiệu một yếu tố mới quan trọng về cách các nhà khoa học diễn giải hành vi đứt gãy, vốn cuối cùng có thể gây ra động đất mạnh.

"Chúng tôi phát hiện ra rằng các đứt gãy sâu có thể tự phục hồi trong vòng vài giờ. Điều này thúc đẩy chúng tôi đánh giá lại hành vi lưu biến của đứt gãy, và liệu chúng tôi có bỏ qua điều gì đó rất quan trọng hay không", Amanda Thomas, giáo sư khoa học Trái Đất và Hành tinh tại UC Davis và là tác giả liên hệ của bài báo, cho biết.

Phát hiện đứt gãy khổng lồ

Ảnh minh họa do AI tạo.

Hãy tưởng tượng: Dưới lớp vỏ Trái Đất, các mảng kiến tạo va chạm dữ dội, tạo nên những vết nứt khổng lồ gọi là đứt gãy. Chúng tích tụ năng lượng qua hàng thế kỷ, chờ ngày bùng nổ thành trận động đất.

Theo nghiên cứu mới, một số đứt gãy sâu thẳm không chỉ "ngủ yên" mà còn có khả năng tự sửa chữa. Làm thế nào? Nhờ dòng chảy mantle – lớp chất lỏng nóng chảy như nham thạch – len lỏi vào vết nứt, lấp đầy và hàn gắn chúng chỉ trong vài giờ.

Đến đây, các nhà khoa học thấy lo sợ cho tương lai của hành tinh. Bởi sao? Sự "hồi sinh" này là quả bom nổ chậm. Khi đứt gãy tự sửa, năng lượng không mất đi mà tích tụ sâu hơn, mạnh mẽ hơn.

Nói đơn giản, quá trình tự hàn gắn này tạo điều kiện để ứng suất tiếp tục tích tụ và có khả năng dẫn tới những trận động đất lớn hơn.

Đột phá tự chữa lành của đứt gãy sâu

Để kiểm chứng cơ chế này, nhóm nghiên cứu tại Đại học California, Davis đã tái tạo điều kiện giống đáy vỏ Trái Đất: Họ nén bột thạch anh trong ống xi lanh bạc ở áp suất 1 Gigapascal và nhiệt độ 500°C. Sau khi gia nhiệt, mẫu được phân tích bằng sóng âm và kính hiển vi điện tử truyền qua.

Kết quả: Các hạt khoáng chất từng bị tách rời bắt đầu tự dính chặt lại với nhau. Chỉ trong vòng 6–24 giờ, lớp liên kết mới đã đạt độ bền cao, tương tự cách keo dán siêu nhanh đông cứng trong đời thường.

Phát hiện đứt gãy khổng lồ

Hình ảnh kính hiển vi điện tử quét của bột thạch anh trước (trên) và sau sáu và 24 giờ xử lý ở áp suất 1 Gigapascal và nhiệt độ 500 độ C. Nguồn: James Watkins/UC Davis

Khả năng tự "hàn gắn" cực nhanh này có thể đóng vai trò then chốt trong nhiều môi trường địa chất, không chỉ ở các đới hút chìm sâu hàng chục km, mà còn ngay tại các đứt gãy nông – chính những nơi thường xuyên phát sinh các trận động đất lớn.

Theo các nhà địa chất, quá trình tái kết nối ở cấp độ vi mô của những hạt thạch anh tuy nhỏ bé, nhưng có thể lan truyền và gây ảnh hưởng trên quy mô hàng trăm kilomet – đúng bằng kích thước của những trận động đất lớn nhất.

Điều này có nghĩa là chỉ một thay đổi rất tinh vi sâu trong lòng đất cũng đủ để làm thay đổi đáng kể cách một đứt gãy tích tụ hoặc bất ngờ giải phóng năng lượng - Đây là điều mà giới khoa học lo sợ về thảm họa động đất mạnh cho hành tinh.

Trang Ly
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Quái vật Trùng Khánh "trỗi dậy" từ đá đỏ tía, nặng hàng chục tấn

Quái vật Trùng Khánh "trỗi dậy" từ đá đỏ tía, nặng hàng chục tấn

Tiêu điểm - 3 giờ trước

Các nhà khoa học vừa tìm thấy một loài quái vật kỷ Jura khổng lồ và chưa từng được biết đến trên thế giới ở TP Trùng Khánh - Trung Quốc.

Nơi đầu tiên trên thế giới bước qua năm 2026

Nơi đầu tiên trên thế giới bước qua năm 2026

Tiêu điểm - 5 giờ trước

Vào lúc 17 giờ ngày 31/12 theo giờ Việt Nam, thời khắc 0 giờ ngày 1/1/2026 đã điểm ở đảo Christmas thuộc Kiribati.

Vì sao lại ăn 12 trái nho vào đêm giao thừa và lý giải loạt tục lệ kỳ lạ của các nước trên thế giới?

Vì sao lại ăn 12 trái nho vào đêm giao thừa và lý giải loạt tục lệ kỳ lạ của các nước trên thế giới?

Tiêu điểm - 12 giờ trước

GĐXH - Ăn 12 trái nho, nhảy qua những cơn sóng, ra đường với vali rỗng... là những tập tục kỳ lạ khi đón năm mới của các nước trên thế giới.

Phát hiện ở sân sau nhà của một cậu bé 8 tuổi đã thực sự thay đổi khoa học mãi mãi

Phát hiện ở sân sau nhà của một cậu bé 8 tuổi đã thực sự thay đổi khoa học mãi mãi

Tiêu điểm - 17 giờ trước

Bí mật ẩn giấu trong những quả cầu nhỏ.

Con trâu màu đen khổng lồ có giá gần 62 tỷ đồng

Con trâu màu đen khổng lồ có giá gần 62 tỷ đồng

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Dù có người đã trả gần 62 tỷ đồng để mua con trâu đực cao 1,7 mét, người đàn ông vẫn từ chối bán.

Gặp "thủy quái nước ngọt" dài hơn 6m, nặng gần 700kg: Cá thể hiếm đến mức cả thập kỷ mới thấy một lần

Gặp "thủy quái nước ngọt" dài hơn 6m, nặng gần 700kg: Cá thể hiếm đến mức cả thập kỷ mới thấy một lần

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Khoảnh khắc "thủy quái nước ngọt" trồi lên mặt nước khiến cộng đồng sửng sốt, bởi kích thước này được các chuyên gia đánh giá là cực kỳ hiếm, cả thập kỷ mới gặp một lần.

Bắt gặp hình ảnh ‘con bướm vũ trụ’ tuyệt đẹp

Bắt gặp hình ảnh ‘con bướm vũ trụ’ tuyệt đẹp

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Một kính thiên văn ở Chile đã chụp được hình ảnh một “con bướm vũ trụ” hùng vĩ và duyên dáng.

Điều gì sẽ xảy ra khi Mặt Trăng ngày càng cách xa Trái Đất?

Điều gì sẽ xảy ra khi Mặt Trăng ngày càng cách xa Trái Đất?

Tiêu điểm - 3 ngày trước

GĐXH - Mặt trăng đang trôi ra xa Trái Đất 3,8 cm mỗi năm và có thể khiến ngày trên Trái đất kéo dài hơn theo thời gian.

Lựa chọn khi trưởng thành của thần đồng 3 tuổi biết làm toán, 12 tuổi đỗ đại học khiến ai cũng sốc

Lựa chọn khi trưởng thành của thần đồng 3 tuổi biết làm toán, 12 tuổi đỗ đại học khiến ai cũng sốc

Tiêu điểm - 4 ngày trước

GĐXH - Câu chuyện của cô trở thành bài học quý giá về giáo dục và cách nuôi dạy con cái trong xã hội hiện đại.

Con trâu dài 2,4 mét được trả 1,4 tỷ đồng, người đàn ông từ chối bán

Con trâu dài 2,4 mét được trả 1,4 tỷ đồng, người đàn ông từ chối bán

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Dù được trả tới 1,4 tỷ đồng cho con trâu 38 tháng tuổi, người đàn ông vẫn từ chối bán vì cho rằng nó đáng giá ít nhất ít nhất 2,9 tỷ đồng.

Xem nhiều

Gặp "thủy quái nước ngọt" dài hơn 6m, nặng gần 700kg: Cá thể hiếm đến mức cả thập kỷ mới thấy một lần

Gặp "thủy quái nước ngọt" dài hơn 6m, nặng gần 700kg: Cá thể hiếm đến mức cả thập kỷ mới thấy một lần

Tiêu điểm

Khoảnh khắc "thủy quái nước ngọt" trồi lên mặt nước khiến cộng đồng sửng sốt, bởi kích thước này được các chuyên gia đánh giá là cực kỳ hiếm, cả thập kỷ mới gặp một lần.

Điều gì sẽ xảy ra khi Mặt Trăng ngày càng cách xa Trái Đất?

Điều gì sẽ xảy ra khi Mặt Trăng ngày càng cách xa Trái Đất?

Tiêu điểm
Con trâu màu đen khổng lồ có giá gần 62 tỷ đồng

Con trâu màu đen khổng lồ có giá gần 62 tỷ đồng

Tiêu điểm
Lựa chọn khi trưởng thành của thần đồng 3 tuổi biết làm toán, 12 tuổi đỗ đại học khiến ai cũng sốc

Lựa chọn khi trưởng thành của thần đồng 3 tuổi biết làm toán, 12 tuổi đỗ đại học khiến ai cũng sốc

Tiêu điểm
Phát hiện nơi sự sống ngoài hành tinh có thể đã ẩn nấp rất lâu

Phát hiện nơi sự sống ngoài hành tinh có thể đã ẩn nấp rất lâu

Tiêu điểm

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top