Phát hiện "kho báu" quý giá trong ngôi nhà bị cháy
Các nhà khảo cổ học đã khai quật được kho báu quý giá bên trong tàn tích ngôi nhà bị cháy của một gia đình thời La Mã.
Theo một tuyên bố từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Romania, đơn vị dẫn đầu cuộc nghiên cứu, kho báu này gồm tiền xu và đồ trang trí bằng kim loại, có thể thuộc về một gia đình cách đây khoảng 1.900 năm.
Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy hơn 40 đồng xu và một số đồ trang trí làm bằng kim loại quý bên trong tàn tích của ngôi nhà ở thành phố Histria, một di chỉ khảo cổ trên bờ biển phía tây Biển Đen.
Các nhà khảo cổ học ở Romania đã khai quật được kho báu kim loại nóng chảy bên trong tàn tích ngôi nhà bị cháy xém của một gia đình thời La Mã.
Theo một tuyên bố được dịch từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Romania, đơn vị dẫn đầu cuộc nghiên cứu, kho báu này gồm tiền xu và đồ trang trí bằng kim loại, có thể thuộc về một gia đình quan trọng cách đây khoảng 1.900 năm.
Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy hơn 40 đồng xu và một số đồ trang trí làm bằng kim loại quý bên trong tàn tích của một ngôi nhà ở thành phố Histria, một di chỉ khảo cổ trên bờ biển phía tây Biển Đen.
Theo bảo tàng, các kim loại đã tan chảy và hợp nhất với nhau trong đám cháy, giữ nguyên hình dạng của hộp gỗ mà chúng được cất giữ. Các đồng xu riêng lẻ cũng giữ được hình tròn, mặc dù chúng đã bị ăn mòn qua nhiều thế kỷ.
Tuyên bố cho biết, các hiện vật khác cũng được tìm thấy tại địa điểm này bao gồm đồ gốm, chữ khắc và đồ vật được chế tác từ đồng, sắt, thủy tinh và đá.
Bản thân ngôi nhà được mô tả là "xa hoa", với nền đá vôi và tường thạch cao sơn. Những chi tiết này cho thấy nơi đây từng là nhà của một gia đình thượng lưu.
Các nhà khảo cổ học đã xác định sơ bộ niên đại của các hiện vật này là thế kỷ thứ hai hoặc thứ ba sau Công nguyên, trong thời kỳ Đế chế La Mã được gọi là thời kỳ Nguyên thủ.
Ngôi nhà và các di tích khảo cổ bên trong "là những bằng chứng quan trọng cho việc tái hiện một thời điểm trong lịch sử của pháo đài cổ đại thời kỳ Nguyên thủ", bản dịch viết.
Các hiện vật này hiện là một phần của bộ sưu tập tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Romania. Tại đây, chúng sẽ được nghiên cứu, phục chế và bảo quản thêm trước khi được trưng bày. Bảo tàng vẫn chưa công bố thời điểm các hiện vật sẽ được trưng bày công khai.
Phương Linh (T/h)
26 con vẹt gây tranh cãi toàn cầuChuyện đó đây - 1 ngày trước
Trong hơn hai năm, các quan chức ở ba châu lục đã phải vào cuộc.
Phát hiện sinh vật dài 3mm đe dọa ngành công nghiệp 12 tỷ USD của ÚcChuyện đó đây - 2 ngày trước
Úc mới phát hiện có sinh vật này trong các sản phẩm được bày bán ở siêu thị.
Ngư dân tình cờ bắt được "thủy quái" nặng 150kg: Chuyên gia nói hiếm gặp đến mức cả đời chỉ thấy một lầnChuyện đó đây - 2 ngày trước
Giữa tháng 6, cả làng chài ở Philippines sững sờ khi 7 ngư dân kéo lên bờ một "thủy quái" nặng tới 150kg.
Bức ảnh đáng buồn chụp được dưới đáy biểnChuyện đó đây - 3 ngày trước
Thảm họa đã bắt đầu như thế nào?
Công thức bất ngờ của bài thuốc 5.000 tuổi trong hang động núi lửaChuyện đó đây - 4 ngày trước
Phát hiện bước ngoặt về y học cổ đại trong một hang động núi lửa ở Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ ra nguồn gốc bất ngờ của một sản phẩm y tế hiện đại.
Con trâu "khổng lồ" giá 69 tỷ đồng, chủ chần chừ "chưa ưng bán"Chuyện đó đây - 5 ngày trước
Con trâu da đen bóng giá hơn 69 tỷ đồng nhận được sự chú ý không chỉ vì mức giá cao mà còn vì chế độ ăn thịnh soạn gồm 5 kg sữa, 4 kg lựu ngon ngọt, 30 quả chuối... và còn được massage bằng dầu cải và dầu hạnh nhân.
Phát hiện "phượng hoàng" ẩn nấp sau nhà dân, chuyên gia nói: Đây là loài vật quý giá được quốc gia bảo vệChuyện đó đây - 6 ngày trước
Người đàn ông không ngờ rằng mình đã vô tình phát hiện ra "phượng hoàng" giữa đời thực.
Thấy "thủy quái" bất động trên bãi cát, chuyên gia nói: Đây là loài vật cực hiếm, thế giới mới gặp 7 lầnChuyện đó đây - 1 tuần trước
Khoảnh khắc "thủy quái" xuất hiện trên bãi cát đã lập tức gây bão mạng, kéo theo hàng loạt tranh luận sôi nổi.
Chiêm ngưỡng con đập "quái vật" cao nhất thế giới, hơn tháp Eiffel 5 métChuyện đó đây - 1 tuần trước
Con đập thủy điện này nằm ở đâu?
Tại sao vũ trụ tồn tại?Chuyện đó đây - 1 tuần trước
Vũ trụ tồn tại vì vật chất và phản vật chất không phải là "bạn tốt" của nhau.
Chiêm ngưỡng con đập "quái vật" cao nhất thế giới, hơn tháp Eiffel 5 métChuyện đó đây
Con đập thủy điện này nằm ở đâu?