Phát hiện "kho báu" quý giá trong ngôi nhà bị cháy

Chủ nhật, 20:54 19/10/2025 | Chuyện đó đây
Các nhà khảo cổ học đã khai quật được kho báu quý giá bên trong tàn tích ngôi nhà bị cháy của một gia đình thời La Mã.

Theo một tuyên bố từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Romania, đơn vị dẫn đầu cuộc nghiên cứu, kho báu này gồm tiền xu và đồ trang trí bằng kim loại, có thể thuộc về một gia đình cách đây khoảng 1.900 năm.

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy hơn 40 đồng xu và một số đồ trang trí làm bằng kim loại quý bên trong tàn tích của ngôi nhà ở thành phố Histria, một di chỉ khảo cổ trên bờ biển phía tây Biển Đen.

Các nhà khảo cổ học ở Romania đã khai quật được kho báu kim loại nóng chảy bên trong tàn tích ngôi nhà bị cháy xém của một gia đình thời La Mã.

Phát hiện &quot;kho báu&quot; quý giá trong ngôi nhà bị cháy- Ảnh 1.

Kho báu bị cháy được tìm thấy bên trong ngôi nhà.

Theo một tuyên bố được dịch từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Romania, đơn vị dẫn đầu cuộc nghiên cứu, kho báu này gồm tiền xu và đồ trang trí bằng kim loại, có thể thuộc về một gia đình quan trọng cách đây khoảng 1.900 năm.

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy hơn 40 đồng xu và một số đồ trang trí làm bằng kim loại quý bên trong tàn tích của một ngôi nhà ở thành phố Histria, một di chỉ khảo cổ trên bờ biển phía tây Biển Đen.

Theo bảo tàng, các kim loại đã tan chảy và hợp nhất với nhau trong đám cháy, giữ nguyên hình dạng của hộp gỗ mà chúng được cất giữ. Các đồng xu riêng lẻ cũng giữ được hình tròn, mặc dù chúng đã bị ăn mòn qua nhiều thế kỷ.

Tuyên bố cho biết, các hiện vật khác cũng được tìm thấy tại địa điểm này bao gồm đồ gốm, chữ khắc và đồ vật được chế tác từ đồng, sắt, thủy tinh và đá.

Bản thân ngôi nhà được mô tả là "xa hoa", với nền đá vôi và tường thạch cao sơn. Những chi tiết này cho thấy nơi đây từng là nhà của một gia đình thượng lưu.

Các nhà khảo cổ học đã xác định sơ bộ niên đại của các hiện vật này là thế kỷ thứ hai hoặc thứ ba sau Công nguyên, trong thời kỳ Đế chế La Mã được gọi là thời kỳ Nguyên thủ.

Ngôi nhà và các di tích khảo cổ bên trong "là những bằng chứng quan trọng cho việc tái hiện một thời điểm trong lịch sử của pháo đài cổ đại thời kỳ Nguyên thủ", bản dịch viết.

Các hiện vật này hiện là một phần của bộ sưu tập tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Romania. Tại đây, chúng sẽ được nghiên cứu, phục chế và bảo quản thêm trước khi được trưng bày. Bảo tàng vẫn chưa công bố thời điểm các hiện vật sẽ được trưng bày công khai.

Phương Linh (T/h)

