Phát hiện loài quái vật khiến khủng long cũng khiếp sợ

Thứ ba, 20:00 30/09/2025 | Chuyện đó đây
Hộp sọ quái vật được khai quật ở Argentina đã tiết lộ về một loài săn mồi đỉnh cao chưa từng được biết đến trên thế giới.

Theo Sci-News, hộp sọ bao gồm phần hàm và một số xương khác của một con quái vật cổ đại đã được khai quật từ hệ tầng Chorrillo ở tỉnh Santa Cruz - Argentina, một khu vực thuộc vùng Patagonia của Nam Mỹ, nơi nổi tiếng với các hóa thạch đặc sắc.

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học PLoS ONE cho biết các phần xương hóa thạch này đã được xác định là một loài hoàn toàn mới, được đặt tên là Kostensuchus atrox.

Lộ diện loài quái vật mà khủng long cũng khiếp sợ - Ảnh 1.

Vẻ ngoài của quái vật Kostensuchus atrox khi còn sống - Ảnh đồ họa: Gabriel Diaz Yanten

Kostensuchus atrox là một quái vật kỷ Phấn Trắng, sống vào khoảng 70 triệu năm trước, dài khoảng 3,5 m và nặng khoảng 250 kg khi còn sống.

Kích thước này vẫn nhỏ hơn nhiều loài khủng long cùng thời. Bất chấp điều đó, Kostensuchus atrox vẫn là loài săn mồi đỉnh cao nhờ bộ hàm đáng sợ và kỹ năng điêu luyện.

Con quái vật này thuộc về gia tộc Peirosauridae, một họ bò sát cổ đại thuộc về một nhóm lớn gọi là Crocodyliformes. Nhóm lớn này bao gồm cả cá sấu hiện đại.

Vì vậy, vẻ ngoài của Kostensuchus atrox khá giống một con cá sấu nhưng có 4 chân cao hơn và linh hoạt.

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà cổ sinh vật học Fernando Novas từ Bảo tàng Khoa học tự nhiên Argentino Bernardino Rivadavia (Argentina) cho biết vào thời điểm con vật này sinh sống, phía Nam vùng Patagonia là đồng bằng ngập nước ấm áp, ẩm ướt theo mùa.

Ngoài Kostensuchus atrox, nơi đây còn có nhiều loài khủng long, rùa, ếch và nhiều động vật có vú khác.

Kostensuchus atrox là loài săn mồi lớn thứ hai ở hệ tầng Chorrillo nhưng xét về độ nguy hiểm thì nó rất có thể là loài săn mồi hàng đầu.

Con quái vật này có mõm rộng và cao, răng lớn và khỏe mạnh, khoang khép rộng ở hộp sọ và nhánh xương hàm dưới sâu, cùng với giải phẫu chân trước khỏe mạnh, cho thấy nó dễ dàng chế ngự các con mồi to lớn.

Vì vậy, nó có khả năng gần như là nuốt chửng các con mồi cỡ lớn, bao gồm một số khủng long cở trung bình.

Đây cũng là thành viên đầu tiên của họ Peirosauridae được tìm thấy tại khu vực địa chất này, giúp mở rộng đáng kể kiến thức về giải phẫu các loài mõm rộng trong họ, vốn chỉ được biết đến từ những mảnh xương cực kỳ rời rạc trước đó.

