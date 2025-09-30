Phát hiện loài quái vật khiến khủng long cũng khiếp sợ
Hộp sọ quái vật được khai quật ở Argentina đã tiết lộ về một loài săn mồi đỉnh cao chưa từng được biết đến trên thế giới.
Theo Sci-News, hộp sọ bao gồm phần hàm và một số xương khác của một con quái vật cổ đại đã được khai quật từ hệ tầng Chorrillo ở tỉnh Santa Cruz - Argentina, một khu vực thuộc vùng Patagonia của Nam Mỹ, nơi nổi tiếng với các hóa thạch đặc sắc.
Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học PLoS ONE cho biết các phần xương hóa thạch này đã được xác định là một loài hoàn toàn mới, được đặt tên là Kostensuchus atrox.
Kostensuchus atrox là một quái vật kỷ Phấn Trắng, sống vào khoảng 70 triệu năm trước, dài khoảng 3,5 m và nặng khoảng 250 kg khi còn sống.
Kích thước này vẫn nhỏ hơn nhiều loài khủng long cùng thời. Bất chấp điều đó, Kostensuchus atrox vẫn là loài săn mồi đỉnh cao nhờ bộ hàm đáng sợ và kỹ năng điêu luyện.
Con quái vật này thuộc về gia tộc Peirosauridae, một họ bò sát cổ đại thuộc về một nhóm lớn gọi là Crocodyliformes. Nhóm lớn này bao gồm cả cá sấu hiện đại.
Vì vậy, vẻ ngoài của Kostensuchus atrox khá giống một con cá sấu nhưng có 4 chân cao hơn và linh hoạt.
Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà cổ sinh vật học Fernando Novas từ Bảo tàng Khoa học tự nhiên Argentino Bernardino Rivadavia (Argentina) cho biết vào thời điểm con vật này sinh sống, phía Nam vùng Patagonia là đồng bằng ngập nước ấm áp, ẩm ướt theo mùa.
Ngoài Kostensuchus atrox, nơi đây còn có nhiều loài khủng long, rùa, ếch và nhiều động vật có vú khác.
Kostensuchus atrox là loài săn mồi lớn thứ hai ở hệ tầng Chorrillo nhưng xét về độ nguy hiểm thì nó rất có thể là loài săn mồi hàng đầu.
Con quái vật này có mõm rộng và cao, răng lớn và khỏe mạnh, khoang khép rộng ở hộp sọ và nhánh xương hàm dưới sâu, cùng với giải phẫu chân trước khỏe mạnh, cho thấy nó dễ dàng chế ngự các con mồi to lớn.
Vì vậy, nó có khả năng gần như là nuốt chửng các con mồi cỡ lớn, bao gồm một số khủng long cở trung bình.
Đây cũng là thành viên đầu tiên của họ Peirosauridae được tìm thấy tại khu vực địa chất này, giúp mở rộng đáng kể kiến thức về giải phẫu các loài mõm rộng trong họ, vốn chỉ được biết đến từ những mảnh xương cực kỳ rời rạc trước đó.
Loài vật khổng lồ là biểu tượng đại ngàn ở Việt Nam: Từng có hàng nghìn cá thể nay chỉ còn chưa tới 150Chuyện đó đây - 17 giờ trước
Từng thống trị khắp rừng núi Việt Nam, loài vật khổng lồ này nay chỉ còn chưa tới 150 cá thể sống sót.
Bí mật đau đầu nhất ẩn giấu hơn 100 năm trong bức tranh Tiếng thét huyền thoại đã được giải mã?Chuyện đó đây - 1 ngày trước
Kiệt tác hội hoạ này khiến người xem mãi ám ảnh và tò mò.
Nhân sư “trở về” từ đáy Địa Trung Hải sau 2.000 năm mất tíchChuyện đó đây - 1 ngày trước
Ba pho tượng khổng lồ bao gồm một nhân sư mang chân dung Pharaoh Ramses II đã được đem về từ "thành phố mất tích" của Ai Cập.
"Thế lực bí ẩn" đang biến nhiều hành tinh thành lỗ đenChuyện đó đây - 2 ngày trước
Một loại vật chất khiến giới khoa học bối rối có thể đang tồn tại trong lõi các hành tinh lớn và làm chúng mục ruỗng từ bên trong.
Loài xâm lấn châu Á khiến giới chức Mỹ lo ngại: Dài 85 cm, sống tới 10 năm, đẻ hàng trăm trứng mỗi lứaChuyện đó đây - 3 ngày trước
Không chỉ ăn tạp và sinh sản cực mạnh, loài xâm lấn châu Á này còn có thể bò qua đất liền, khiến giới chức Mỹ đau đầu tìm cách kiểm soát.
Phát hiện cấu trúc kỳ lạ đang đội dãy Himalaya lên caoChuyện đó đây - 3 ngày trước
Nghiên cứu mới bác bỏ một giả thuyết đã tồn tại 100 năm về những gì đang nâng đỡ Himalaya - dãy núi cao nhất trên Trái Đất.
Cá rồng được trả hơn 3,6 tỷ đồng, người đàn ông vẫn từ chối bánChuyện đó đây - 4 ngày trước
Dù có người đã trả giá tới hơn 3,6 tỷ đồng cho con cá rồng có màu vàng cam rực rỡ nhưng người chủ vẫn từ chối bán.
Dưa muối từng giúp những người Mỹ đầu tiên sống sót thế nào?Chuyện đó đây - 4 ngày trước
Những người định cư đầu tiên ở Mỹ trong thời kỳ thuộc địa đã sử dụng phương pháp muối chua để bảo quản nhiều thực phẩm, giúp họ vượt qua mùa đông khắc nghiệt.
Nhìn ra đường, dân làng bắt gặp cảnh tượng nổi da gàChuyện đó đây - 5 ngày trước
Một người đàn ông dũng cảm đã vác một con trăn "khổng lồ" trên vai. Thấy vậy, nhiều người chạy ra xem không khỏi thắc mắc con trăn ở đâu ra?
Điều hoà trở thành thứ xa xỉ với nhiều người MỹChuyện đó đây - 5 ngày trước
Với nhiệt độ toàn cầu ngày càng tăng, máy lạnh trở thành một thiết bị thiết yếu, thậm chí là cứu sinh, đặc biệt trong những đợt nắng nóng. Tuy nhiên, nó lại là một thứ xa xỉ mà hàng triệu người Mỹ có thu nhập thấp không thể chi trả.
Cá rồng được trả hơn 3,6 tỷ đồng, người đàn ông vẫn từ chối bánChuyện đó đây
Dù có người đã trả giá tới hơn 3,6 tỷ đồng cho con cá rồng có màu vàng cam rực rỡ nhưng người chủ vẫn từ chối bán.