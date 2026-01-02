Phát hiện loài sinh vật hiếm chỉ xuất hiện vài ngày mỗi năm, du khách nối đuôi nhau đến tận nơi xem

Phát hiện loài sinh vật màu hồng rực như phát sáng giữa rừng cổ

Những ngày đầu tháng 12, Huai Pa Tad, thung lũng được ví như "xứ sở thời khủng long" ở tỉnh Uthai Thani (Thái Lan) bỗng trở nên nhộn nhịp bất thường. Hàng trăm du khách ùn ùn kéo đến chỉ để tận mắt ngắm sinh vật đang gây sốt mạng xã hội Thái Lan. Đó là một loài rết rồng hồng rực rỡ đến nỗi nhiều người tưởng là sinh vật "giả lập" trong phim viễn tưởng.

Huai Pa Tad, thung lũng ở tỉnh Uthai Thani (Thái Lan) bỗng trở nên nhộn nhịp bất thường bởi sự xuất hiện của loài sinh vật này. (Ảnh: Thaiger)

Huai Pa Tad (Hup Pa Tat) nằm trong Khu bảo tồn Động vật Hoang dã Tham Pratun, lâu nay được biết đến nhờ cấu trúc địa chất độc đáo. Để vào thung lũng, du khách phải băng qua một hang đá dài khoảng 50 mét, hoàn toàn tối vốn là nơi sinh sống của đàn dơi. Khi bước ra khỏi lòng hang, không gian mở ra bất ngờ: những tán cọ tad cổ đại, cao vút, mọc dày đặc theo địa hình đá vôi. Nhiều du khách mô tả trải nghiệm này "như bước qua cánh cửa thời gian trở về kỷ Jura".

Theo các nguồn địa phương, hệ động thực vật ở đây rất phong phú như khỉ, gà lôi, sáo đen, sơn dương… Tuy nhiên, mọi sự chú ý trong những ngày cuối mùa mưa lại đổ dồn vào một sinh vật chỉ dài vài cm nhưng nổi bật đến khó tin.

Rết rồng hồng đặc hữu Thái Lan, chỉ xuất hiện ngắn ngày trong năm

Theo The Thaiger, hình ảnh loài rết rồng hồng (Desmoxytes purpurosea) được chính Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (DNP) của Thái Lan chia sẻ rộng rãi sau khi nhân viên bảo tồn ghi nhận chúng xuất hiện tại Hup Pa Tat. Màu sắc hồng rực và các gai u dày khiến du khách lập tức nhận ra loài rết đặc hữu này giữa nền lá rụng tối màu.

Thai News cũng mô tả sinh vật này là "một trong những loài nhiều chân có màu sắc ấn tượng nhất từng được ghi nhận tại Thái Lan". (Ảnh: Thaiger)

Thai News cũng mô tả sinh vật này là "một trong những loài nhiều chân có màu sắc ấn tượng nhất từng được ghi nhận tại Thái Lan", đồng thời nhấn mạnh loài này thường chỉ lộ diện vào cuối mùa mưa là thời điểm độ ẩm cao thuận lợi cho chúng hoạt động.

Theo các tài liệu khoa học được trích dẫn bởi truyền thông Thái, rết rồng hồng dài khoảng 3cm, thuộc họ Paradoxosomatidae. Dù vẻ ngoài rực rỡ, chúng có cơ chế phòng vệ mạnh: tiết hydrogen cyanide vốn là hợp chất có mùi hạnh nhân khi bị đe dọa. Đây là lý do DNP cảnh báo du khách tuyệt đối không chạm tay vào chúng.

Du khách ùn ùn kéo về, khu bảo tồn phải tăng cường lực lượng hướng dẫn

Theo ghi nhận của truyền thông địa phương, lượng khách đổ về Huai Pa Tad tăng vọt từ đầu tháng 12. Nhân viên bảo tồn và đội ngũ sinh viên tình nguyện được phân công túc trực suốt ngày để thuyết minh, hướng dẫn và đảm bảo du khách không xâm hại môi trường sống của loài rết hiếm.

Hàng trăm du khách ùn ùn kéo đến chỉ để tận mắt ngắm sinh vật đang gây sốt mạng xã hội Thái Lan. (Ảnh: The Star)

Ông Suchart Hiran, đại diện Khu bảo tồn Tham Pratun, cho biết đơn vị đang triển khai biện pháp kiểm soát số lượng người vào thung lũng mỗi ngày, nhằm giảm tác động lên khu sinh thái vốn rất nhạy cảm. "Việc rết rồng hồng xuất hiện là tín hiệu tốt cho thấy môi trường nơi đây vẫn còn giữ được độ nguyên sinh cao. Vì vậy, chúng tôi luôn nhắc du khách quan sát từ xa, không chạm vào sinh vật và không làm xáo trộn hệ sinh thái", ông nói.

Hiện tượng hiếm có giúp Huai Pa Tad bùng nổ lượng tìm kiếm

Việc DNP đăng tải hình ảnh rết rồng hồng đã khiến từ khóa "Hup Pa Tat" lọt top tìm kiếm nội địa trên mạng xã hội Thái Lan. Nhiều du khách chia sẻ rằng họ "không thể tin được màu sắc rực rỡ như vậy là tự nhiên", trong khi vài blogger du lịch mô tả trải nghiệm gặp loài rết này là "cơ hội một năm chỉ có một".

Việc rết rồng hồng xuất hiện là tín hiệu tốt cho thấy môi trường nơi đây vẫn còn giữ được độ nguyên sinh cao. (Ảnh: Tropical Isopods)

The Thaiger đánh giá sự kiện này tiếp tục củng cố vị thế Huai Pa Tad như một trong những thung lũng đá vôi độc đáo nhất Thái Lan, nơi còn lưu giữ những dấu vết sinh học và địa chất hàng triệu năm. Càng đặc biệt hơn khi sinh vật mang màu hồng neon ấn tượng này chỉ xuất hiện trong thời khắc rất ngắn, khiến bất kỳ ai bắt gặp cũng cảm thấy may mắn.