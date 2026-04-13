Phát hiện lớp hành tinh chưa từng được biết đến trong vũ trụ
Một thế giới rực lửa bên trong chòm sao Phi Ngư đã thách thức các khái niệm phân loại hành tinh hiện nay.
Theo Sci-News, các nhà khoa học đã tìm thấy một hành tinh vô cùng kỳ lạ mang tên L 98-59d, nằm cách Trái Đất chỉ 34,5 năm ánh sáng trong chòm sao Phi Ngư (Volans).
Hành tinh L 98-59d cùng với 4 hành tinh khác quay xung quanh một ngôi sao lùn đỏ mang tên L 98-59, khối lượng khoảng 1/3 Mặt Trời.
L 98-59d quay quanh ngôi sao mẹ một lần mỗi 7,5 ngày, có kích thước lớn hơn Trái Đất khoảng 1,6 lần và nhận được năng lượng bức xạ gấp khoảng 4 lần Trái Đất. Nhưng nó không phải là một siêu Trái Đất thông thường như vẻ ngoài.
Trong một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature Astronomy, nhà thiên văn học Harrison Nicholls từ Đại học Oxford (Anh) và các đồng nghiệp đã đặt mục tiêu tái tạo lại lịch sử hành tinh này từ ngay sau khi nó hình thành - khoảng 1 tỉ năm trước - cho đến ngày nay.
Bằng cách liên kết trực tiếp các quan sát từ kính viễn vọng với các mô hình vật lý chi tiết về cấu trúc bên trong và khí quyển của các hành tinh, họ đã có thể xác định được những gì đang diễn ra sâu bên trong hành tinh đó.
Kết quả cho thấy lớp phủ của L 98-59d nhiều khả năng là silicat nóng chảy (tương tự dung nham trên Trái Đất), tạo thành đại dương magma toàn cầu trải rộng hàng nghìn km bên dưới bề mặt.
Điều này cho phép hành tinh tích trữ một lượng lưu huỳnh cực lớn sâu trong nội thất qua những thang thời gian địa chất dài đằng đẵng.
Đại dương magma cũng giúp L 98-59d duy trì bầu khí quyển dày, giàu hydro và các khí chứa lưu huỳnh như hydro sulfide.
Thông thường, các thành phần này sẽ bị thất thoát vào không gian theo thời gian do bức xạ tia X từ sao mẹ.
Tuy nhiên, trải qua hàng tỉ năm, sự trao đổi hóa học giữa phần bên trong nóng chảy và khí quyển đã định hình nên những gì chúng ta quan sát được trên L 98-59d ngày nay.
Các nhà nghiên cứu nhận định L 98-59d có thể là thành viên đầu tiên được xác nhận của một quần thể hành tinh giàu khí lưu huỳnh và duy trì đại dương magma vĩnh cửu.
"Nếu đúng như vậy, sự đa dạng của các thế giới trong Ngân Hà có lẽ còn phong phú hơn nhiều so với những gì chúng ta từng hình dung" - tiến sĩ Nicholls cho biết.
