Phát hiện nơi sự sống ngoài hành tinh có thể đã ẩn nấp rất lâu
Một trong các robot săn sự sống của NASA có thể đã hạ cánh đúng nơi sự sống ẩn nấp, chỉ là nó tìm chưa đúng cách.
Theo Science Alert, một nghiên cứu đa quốc gia dẫn đầu bởi Đại học New York Abu Dhabi (NYUAD - Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất/UAE) chỉ ra rằng sự sống trên Sao Hỏa có thể đã tồn tại lâu hơn nhiều so với các tính toán trước đây và ẩn nấp ở một nơi khó ngờ.
Hầu hết các nhà khoa học tin tưởng rằng Sao Hỏa đã từng ngập nước giống Trái Đất ngày nay vào khoảng 4,1 đến 3,7 tỉ năm trước, trong kỷ Noachian, một thời gian đủ để các sinh vật sơ khai xuất hiện.
Khoảng 3,7 tỉ năm trước, hành tinh đỏ được cho là đã bị mất gần hết nước vào vũ trụ, khi từ quyển suy yếu và khí quyển mỏng đi.
Vì vậy, người ta cũng cho rằng "thời đại sự sống" của Sao Hỏa cũng chấm dứt ở đó.
Tuy nhiên nghiên cứu mới từ NYUAD tìm ra những bằng chứng thú vị cho thấy thời kỳ mà Sao Hỏa sống được có thể dài hơn đến hàng trăm triệu năm.
Nhóm nghiên cứu đã so sánh các quan sát từ robot Curiosity bên trong miệng hố va chạm khổng lồ Gale Crater ở Sao Hỏa với các cồn cát tự nhiên ở sa mạc UAE.
Curiosity là một tàu đổ bộ dạng xe tự hành của NASA, đã lang thang ở miệng hố va chạm khổng lồ Gale Crater suốt 13 năm qua.
Gale Crater được cho là một đồng bằng sông cổ đại, với các dấu vết khá rõ ràng của lũ lụt vào kỷ Noachian.
Cuộc so sánh đã phát hiện ra rằng nước từ một ngọn núi Sao Hỏa đã từng thấm vào các cồn cát qua những khe nứt nhỏ, để lại các khoáng chất như thạch cao, cùng loại với khoáng chất được tìm thấy trong các sa mạc trên Trái Đất.
"Những phát hiện của chúng tôi cho thấy Sao Hỏa không chỉ đơn giản là chuyển từ ẩm ướt sang khô cằn. Ngay cả sau khi các hồ và sông trên hành tinh này biến mất, một lượng nước nhỏ vẫn tiếp tục chảy xuống lòng đất, tạo ra những môi trường được bảo vệ có thể đã hỗ trợ sự sống ở cấp độ vi mô" - tác giả chính Dimitra Atri nói với SciTech Daily.
Cũng giống như khoáng chất tương tự ở Trái Đất, chúng có thể lưu giữ dấu vết của vật chất hữu cơ qua hàng triệu năm.
Vì vậy, các khoáng chất này không chỉ là bằng chứng cho thấy sự sống đã có nhiều thời gian để tồn tại và tiến hóa hơn trên hành tinh đỏ, mà còn là mục tiêu giá trị cho các sứ mệnh tìm kiếm bằng chứng về sự sống trong quá khứ trong tương lai.
Các nhà khoa học đưa ra cảnh báo về "sông băng ngày tận thế"Tiêu điểm - 15 giờ trước
Một nghiên cứu mới được công bố đã tiết lộ "sông băng ngày tận thế" đang mất đi một lượng băng đáng kể do một cơ chế tan chảy mạnh mẽ và bất ngờ.
Robot này ăn đượcTiêu điểm - 1 ngày trước
Các nhà khoa học Thụy Sĩ đã phát triển robot mềm hoàn toàn có thể ăn được, bao gồm cả bộ phận cấp nguồn, mở ra hướng ứng dụng mới trong y tế, bảo tồn động vật và nghiên cứu robot bền vững.
Tàu vũ trụ trục trặc của Boeing không được chở phi hành gia trong chuyến bay tiếp theoTiêu điểm - 2 ngày trước
Boeing và NASA đã đồng ý không đưa phi hành gia lên chuyến bay Starliner tiếp theo, mà chỉ thực hiện chuyến bay thử nghiệm với hàng hóa để chứng minh khả năng đảm bảo an toàn.
Vật thể "bất khả thi" tiếp tục gây bối rối sau 140 năm lộ diệnTiêu điểm - 4 ngày trước
Vật thể NGC 6789 tồn tại giữa một vùng vũ trụ trống rỗng, mang nhiều đặc điểm không thể giải thích.
Lý do không phải ai cũng được ngồi ghế cạnh cửa thoát hiểm trên máy bay: Tiêu chuẩn nào cho hành khách ngồi gần cửa thoát hiểm?Tiêu điểm - 5 ngày trước
GĐXH - Ghế cạnh cửa thoát hiểm máy bay được ưa thích vì sự rộng rãi, thoải mái, nhưng hành khách không đáp ứng một số tiêu chuẩn đặc biệt sẽ không được ngồi ở vị trí này.
Chàng trai Việt sinh ra nghèo khó bất ngờ có cha là tỷ phú Mỹ, thừa kế tài sản tới 2.600 tỷ đồng, cuộc sống hiện tại ra sao?Tiêu điểm - 6 ngày trước
GĐXH - Chàng trai Việt bỗng đổi đời vì phát hiện là “con rơi” của tỷ phú Mỹ, hưởng thừa kế 2.600 tỷ đồng có cuộc sống kín tiếng bên Mỹ.
Đang ăn ốc luộc, người đàn ông bỗng nhiên đổi đời vì cắn trúng kho báu 8 tỷ ngay trong miệngTiêu điểm - 6 ngày trước
Câu chuyện kỳ lạ 1 trên 1 triệu cơ hội này đã xảy ra.
Khảo sát 4 điểm ngập nước ở hồ sâu bậc nhất hành tinh, chuyên gia sững sờ phát hiện điều không tưởng dưới đáyTiêu điểm - 1 tuần trước
Phát hiện mới này nằm dưới một trong những hồ sâu nhất thế giới, với một số khu vực sâu tới 700 mét.
Phát hiện thêm 168 tấn vàng nhờ công nghệ caoTiêu điểm - 1 tuần trước
Đầu năm 2025, Trung Quốc liên tiếp công bố những đột phá trong công tác tìm kiếm vàng.
NASA chuẩn bị công bố những hình ảnh của sao chổi dị thườngTiêu điểm - 1 tuần trước
Ngày 19/11, NASA tổ chức sự kiện công bố hàng loạt hình ảnh của sao chổi 3I/ATLAS - vật thể liên sao thứ 3 đi vào hệ Mặt trời mà con người từng biết đến. Những hình ảnh này được thu thập bởi các kính thiên văn mặt đất và tàu vũ trụ của NASA.
Chàng trai Việt sinh ra nghèo khó bất ngờ có cha là tỷ phú Mỹ, thừa kế tài sản tới 2.600 tỷ đồng, cuộc sống hiện tại ra sao?Tiêu điểm
GĐXH - Chàng trai Việt bỗng đổi đời vì phát hiện là “con rơi” của tỷ phú Mỹ, hưởng thừa kế 2.600 tỷ đồng có cuộc sống kín tiếng bên Mỹ.