Phát hiện nơi sự sống ngoài hành tinh có thể đã ẩn nấp rất lâu

Theo Science Alert, một nghiên cứu đa quốc gia dẫn đầu bởi Đại học New York Abu Dhabi (NYUAD - Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất/UAE) chỉ ra rằng sự sống trên Sao Hỏa có thể đã tồn tại lâu hơn nhiều so với các tính toán trước đây và ẩn nấp ở một nơi khó ngờ.



Bên trong các cồn cát ở Gale Crater, Sao Hỏa có thể tồn tại các dấu vết của sự sống ngoài hành tinh - Ảnh: NASA

Hầu hết các nhà khoa học tin tưởng rằng Sao Hỏa đã từng ngập nước giống Trái Đất ngày nay vào khoảng 4,1 đến 3,7 tỉ năm trước, trong kỷ Noachian, một thời gian đủ để các sinh vật sơ khai xuất hiện.

Khoảng 3,7 tỉ năm trước, hành tinh đỏ được cho là đã bị mất gần hết nước vào vũ trụ, khi từ quyển suy yếu và khí quyển mỏng đi.

Vì vậy, người ta cũng cho rằng "thời đại sự sống" của Sao Hỏa cũng chấm dứt ở đó.

Tuy nhiên nghiên cứu mới từ NYUAD tìm ra những bằng chứng thú vị cho thấy thời kỳ mà Sao Hỏa sống được có thể dài hơn đến hàng trăm triệu năm.

Nhóm nghiên cứu đã so sánh các quan sát từ robot Curiosity bên trong miệng hố va chạm khổng lồ Gale Crater ở Sao Hỏa với các cồn cát tự nhiên ở sa mạc UAE.

Curiosity là một tàu đổ bộ dạng xe tự hành của NASA, đã lang thang ở miệng hố va chạm khổng lồ Gale Crater suốt 13 năm qua.

Gale Crater kỷ Noachian, thời kỳ mà sự sống có thể đã tồn tại - Ảnh: NASA



Gale Crater được cho là một đồng bằng sông cổ đại, với các dấu vết khá rõ ràng của lũ lụt vào kỷ Noachian.

Cuộc so sánh đã phát hiện ra rằng nước từ một ngọn núi Sao Hỏa đã từng thấm vào các cồn cát qua những khe nứt nhỏ, để lại các khoáng chất như thạch cao, cùng loại với khoáng chất được tìm thấy trong các sa mạc trên Trái Đất.

"Những phát hiện của chúng tôi cho thấy Sao Hỏa không chỉ đơn giản là chuyển từ ẩm ướt sang khô cằn. Ngay cả sau khi các hồ và sông trên hành tinh này biến mất, một lượng nước nhỏ vẫn tiếp tục chảy xuống lòng đất, tạo ra những môi trường được bảo vệ có thể đã hỗ trợ sự sống ở cấp độ vi mô" - tác giả chính Dimitra Atri nói với SciTech Daily.

Cũng giống như khoáng chất tương tự ở Trái Đất, chúng có thể lưu giữ dấu vết của vật chất hữu cơ qua hàng triệu năm.

Vì vậy, các khoáng chất này không chỉ là bằng chứng cho thấy sự sống đã có nhiều thời gian để tồn tại và tiến hóa hơn trên hành tinh đỏ, mà còn là mục tiêu giá trị cho các sứ mệnh tìm kiếm bằng chứng về sự sống trong quá khứ trong tương lai.