Phát hiện 50 thỏi vàng trị giá hơn 20 tỷ đồng trong toilet máy bay, cơ quan chức năng tìm kiếm chủ nhân

Phát hiện 20 tấn vàng nằm ngay giữa quốc lộ, cơ quan chức năng ra quyết định bất ngờ GĐXH - Phát hiện 20 tấn vàng lộ thiên ngay cạnh cao tốc, một doanh nghiệp Brazil quyết định tự bỏ tiền dịch chuyển cả tuyến đường để khai thác khối tài sản khổng lồ này.

Phát hiện 50 thỏi vàng trị giá hơn 20 tỷ đồng trong toilet máy bay

Mỗi thỏi vàng nặng 10 tola. Ảnh minh họa: Internet.





Theo Tạp chí Người quan sát dịch từ BSS News, cơ quan chức năng Bangladesh đã thu giữ 50 thỏi vàng trên chuyến bay BG-585 của hãng hàng không Biman Bangladesh Airlines sau khi máy bay hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Hazrat Shahjalal vào khoảng 18h30 ngày 21/9/2026.

Trước đó, Cơ quan Tình báo và Điều tra Hải quan Bangladesh (CIID) nhận được tin báo rằng chiếc máy bay có thể đang vận chuyển trái phép hơn 100 thỏi vàng. Ngay sau khi máy bay hạ cánh, lực lượng chức năng tiến hành khám xét trong khoảng 4 giờ.

Cuối cùng, các nhân viên hải quan phát hiện 50 thỏi vàng được giấu bên trong khu vực toilet của máy bay. Mỗi thỏi có trọng lượng 10 tola, tổng cộng 500 tola, tương đương khoảng 5,832 kg vàng.

Theo thông cáo của cơ quan chức năng Bangladesh, lô vàng có giá trị thị trường khoảng 11 crore taka. Nếu quy đổi theo giá vàng thế giới gần nhất ngày 26/9/2026, 5,832 kg vàng tương đương khoảng 804.000 USD, tương đương khoảng hơn 20 tỷ VNĐ.

Cơ quan chức năng phong tỏa, điều tra nguồn gốc số vàng

Cơ quan chức năng tìm thấy 50 thỏi vàng trong nhà vệ sinh của máy bay. Ảnh: BSS News.





Theo Tạp chí Vietnamdaily, dựa trên thông tin tình báo, cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa, khám xét ngay sau khi máy bay hạ cánh.

Hoạt động kiểm tra kéo dài khoảng 4 giờ. Trong quá trình khám xét khu vực nhà vệ sinh của máy bay, lực lượng chức năng phát hiện 50 thỏi vàng được cất giấu bên trong.

Theo thông tin được cung cấp, mỗi thỏi vàng có trọng lượng 10 tola. Tổng số vàng thu giữ tương đương 500 tola, khoảng 5,8kg. Giá trị thị trường của số vàng này được ước tính khoảng 11 crore taka, tương đương khoảng 23,3 tỷ đồng.

Hiện, các cơ quan chức năng Bangladesh đang kiểm tra, xác minh nhằm làm rõ người đã đưa và cất giấu số vàng trên máy bay. Đồng thời tìm hiểu phương thức dự kiến được sử dụng để đưa lô vàng ra khỏi sân bay, xác định liệu vụ việc có liên quan đến một mạng lưới hoặc tổ chức buôn lậu nào hay không.

Điểm đáng chú ý là số vàng không được phát hiện trong hành lý của hành khách mà được cất trực tiếp bên trong máy bay. Cách thức này khiến nhà chức trách đặt nghi vấn về một đường dây buôn lậu có tổ chức và phương thức đưa vàng ra khỏi khu vực sân bay sau khi máy bay hạ cánh.

CIID cho biết sẽ điều tra người đã đưa vàng lên máy bay, cách lô hàng dự kiến được lấy ra khỏi sân bay cũng như khả năng có một mạng lưới buôn lậu đứng phía sau.

Cơ quan chức năng Bangladesh cho biết sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động dựa trên thông tin tình báo nhằm phát hiện và thu giữ những lô hàng vàng buôn lậu có quy mô lớn, đưa những người liên quan đến các đường dây buôn lậu ra trước pháp luật.