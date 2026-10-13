Phát hiện 5,38kg vàng trị giá hơn 24 tỷ đồng trong ô tô, cơ quan chức năng bắt giữ 2 người liên quan

Phát hiện 5,38kg vàng trị giá hơn 24 tỷ đồng trong ô tô

Số vàng được cất giấu trong khoang chứa bên trong ô tô.

Thông tin Tạp chí Người quan sát dịch từ News Meter, cơ quan chức năng Ấn Độ gần đây đã thu giữ số vàng nặng 5,38kg có nguồn gốc nước ngoài trị giá 8,98 crore rupee (khoảng 24,2 tỷ đồng).

Được biết, đêm ngày 8 rạng sáng ngày 9/10, cơ quan chức năng nhận được tin báo liên quan đến vụ buôn lậu vàng nên đã lập tổ công tác, tiến hành cuộc truy đuổi kéo dài. Sau khi phát hiện các đối tượng, lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng phương tiện, tiến hành khám xét và phát hiện một khoang chứa bí mật bên trong xe ô tô.

Cơ quan chức năng đã tiến hành tịch thu toàn bộ số vàng trên theo Luật Hải quan năm 1962.

Kiểm tra khoang chứa này, lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn vàng thỏi được bọc cẩn thận trong các lớp giấy màu vàng. Qua xác minh ban đầu, số vàng này nặng 5,38kg, có độ tinh khiết lên tới 99,99%, được định giá khoảng 8,98 crore rupee theo giá thị trường.

Cơ quan chức năng bắt giữ 2 người liên quan đến 5,38kg vàng trị giá hơn 24 tỷ đồng trong ô tô

Cơ quan chức năng cho biết, số vàng nói trên được buôn lậu vào Ấn Độ qua biên giới Ấn Độ - Bangladesh. Các đối tượng đang tiến hành vận chuyển số vàng từ Kolkata đến Hyderabad, không may tới Visakhapatnam thì bị lực lượng chức năng chặn lại. Thời điểm kiểm tra, trên xe có 2 người.

Theo quy định của Luật Hải quan Ấn Độ năm 1962, cơ quan chức năng đã tịch thu toàn bộ số vàng, bắt giữ 2 người liên quan. Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, xác minh và làm rõ.

Cũng trong ngày 9/10, cơ quan chức năng Ấn Độ đã triệt phá thành công một đường dây buôn lậu vàng. Qua khám xét, lực lượng chức năng đã tịch thu 1,3kg vàng thỏi, 1,8 crore rupee tại Sân bay Quốc tế Kempegowda ở Bengaluru.

Hai người liên quan đã bị bắt giữ. Được biết, những người này đã nhét các thỏi vàng vào dưới vali du lịch để dễ dàng qua mặt cơ quan chức năng.

Đây không phải là lần đầu tiên vụ việc buôn lậu vàng được phát hiện. Theo Tạp chí Góc nhìn pháp lý, ngày 8/10, tại Sân bay quốc tế Hazrat Shahjalal, lực lượng hải quan Bangladesh đã thu giữ 1,29 kg vàng dạng bột nhão từ một đối tượng vừa nhập cảnh.